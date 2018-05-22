楊元慶朋友圈自嘲：沒想到我司投票天天改變世界

接連兩起投票事件，讓聯想集團深陷輿論漩渦，甚至還被扣上了「賣國」的帽子。楊元慶今早發朋友圈自嘲道：沒想到我司投票天天改變世界。

作為聯想集團董事長兼CEO的楊元慶，近些天的朋友圈動態有些小變化。新浪科技看到，在以往他發的朋友圈中，除日常生活圖片外，多帶有鼓舞、激勵、奮戰等字眼，在投票門事件出現後，這位CEO的動態多帶有評論。

在第一波「5G技術標準」投票事件後，他評論道：本就一個有關技術標準的投票，竟能在兩年後硬給炒成一個愛國的話題。好吧，愛國，咱也絕對經得起考驗！

昨日，聯想又陷入第二波「國產系統」投票事件。有媒體稱，近日，中央某採購中心就電腦產品采購例行向各PC供應商征求建議，在支持國產操作系統發展的事項上，聯想表示反對並投下反對票，最終投票結果為4：3，國產系統「失利」。

昨晚，聯想集團發布聲明稱，過去、現在、將來都一直支持國產操作系統的發展。網上流傳的所謂聯想不支持國產系統純屬斷章取義、造謠污蔑，我們對此謠言表示強烈憤慨和譴責，同時取證並保留追究法律責任的權利。

聯想集團副總裁劉征向新浪科技表示，當時，聯想提出的建議是使用單獨國產Linux系統整機方案，包括台式機和筆記本，而不是其他廠商的雙系統整機方案。主要原因是根據技術進行判斷，“這要解決客戶的使用問題，我們認為，單系統方案不會受到其他操作系統的幹擾，它的穩定性會更好”。

對於近日的投票事件，楊元慶今早發動態自嘲道：出行高考面試婚姻生子炒股買黃金剝雞蛋皮搞核武器打貿易戰……就怕聯想投你反對票！沒想到我司投票天天改變世界。

新浪科技訊 5月22日上午消息， 文：韓大鵬 責任編輯：李彥麗

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