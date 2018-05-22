民眾金融狂跌變仙股 市值蒸發近170億 疑券商大斬倉

2016 年易主兼改名的民眾金融 (0279-HK) 近期股價連日狂跌，昨 (21) 日更一度跌至港幣 0.098，淪為「仙股」，收盤仍挫 21%。至於民眾金融持股 8% 的中國全通 (0633-HK) 也遭魚池之殃，昨天股價亦暴挫近 6 成。

民眾金融股價

資料顯示，過去一週多家券商持倉急降，與市場盛傳民眾暴跌源於有股東遭斬倉消息脗合，其中更以與股壇名人莊友堅關係非淺的威華達 (0622-HK) 旗下萬贏證券減幅最大，一日之內減少近 10 億股。

綜合香港明報、星島日報報導，已經多日出現股價腰斬甚至曾單日急挫逾 6 成的民眾金融，在公布財務長跳船及引資告吹之後，昨日繼續下跌，收報港幣 0.1 元，跌幅 21.3%，成交多達港幣 3.59 億元。對比起今年 2 月高位港幣 2.07 元，股價大挫 95%，就算對比上月底的港幣 1.17 元，不到 1 個月跌掉了 92%，市值蒸發近港幣 168 億元。

中國全通受民眾金融牽連，全日下跌 59%，收盤報港幣 0.72 元，成交超過港幣 1 億元。

中國全通股價

民眾金融大股東張永東，本身亦是另一上市公司 KFM 金德 (3816-HK) 的大股東，但 KFM 金德昨天卻沒有異動，股價無漲跌，收盤報港幣 0.57 元。

民眾金融前身是民豐企業，2016 年易主予大陸大股東張永東。去年 2 月更曾從耀才 (1428-HK) 挖走股壇大咖郭思治加盟旗下民眾證券 (前身民豐證券) 任董事總經理。

面對母公司股價大跌，郭思治昨日回應稱，不知道觸發股價下跌原因，僅指無論民眾證券及民眾財經台運作如常。並指主要股東仍在公司坐鎮。

民眾插水原因眾說紛紜，其中一說指有股東 4 月曾押股被斬倉。據中央結算系統資料顯示，上週民眾券商持倉劇變，其中減少最多的首 3 大券商，中策證券上週五 (18 日) 一口氣減少 1.65 億股持倉。

民眾子公司民眾證券上週亦陸續減少 2.4 億股持倉；但最狠的是萬贏證券，於上週四 (17 日) 一天內減少 9.8 億股持倉，持倉比例已經從上週初的 8.83% 急跌至 2.12%。3 家券行累計起來，一週便減少了 13.4 億股，相當於民眾總股本 156.8 億股的 8.5%。

值得留意是，這次持倉減幅最急的券商，或多或少與莊友堅有關係，其中中策證券母公司主席柯清輝與莊友堅分屬好友，民眾證券前身是民豐證券，民豐企業未易主前莊友堅亦曾是主要股東。

至於萬贏證券母公司威華達，剛於 3 月底獲年初買下太和 (0718-HK) 控股權、間接成為大酒店 (0045-HK) 第二股東的私人公司 Satinu Resources 入主，根據本地雜誌《Hong Kong Tatler》曾報導，Satinu Resources 是由股壇名人莊友堅協助成立，而且由他旗下投資公司 Hennabun Capital 持有。