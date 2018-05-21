南戈壁-S(01878-HK)：公司債券違約 正商討還款安排

南戈壁-S(01878-HK)公告稱，根據中國投資有限責任公司(「中投公司」)與公司於 2009年11月簽訂的可換股債券及中投公司與公司於2017年6月12日簽訂的延期支付協議，於2018年5月19日之應付中投公司的利息及相關費用為3,030萬美元。

目前，公司尚未按照可換股債券的規定向中投公司支付未償還應付現金利息或發行實物支付利息股份，亦未就有關款項與中投公司達成還款安排。因此，公司已出現可換股債券及2017年6月延期支付協議下的違約行為。

中投公司有權向公司發出通知，宣佈可換股債券及2017年6月延期支付協議項下所有本金、利息及其他欠付款項為即時到期併須予支付，併可採取行動強製執行相關付款，進而對公司的業務及運營産生重大不利影響，甚至可能對普通股的價格和波動性造成負面影響，導緻該等股份的投資可能蒙受價值大幅下跌或全部喪失。

截至公告日期，公司尚未接獲來自中投公司的任何指示，錶明有意根據可換股債券及2017年6月延期支付協議發出違約通知，或要求提早償還可換股債券及2017年6月延期支付協議項下之尚未償還款項。

公司正與中投公司商議有關未償還應付利息的償還安排。公司相信將達成相關協議，然而無法保證能達成條款有利於公司的協議或任何協議。屆時，公司普通股之價值將可能受到嚴重及不利的影響。

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