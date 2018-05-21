【港股解碼】騰訊家樂福攜手推出智慧門店，和普通零售店有什麼不同？

距離上班打卡還有十分鐘，你走進樓下的便利店打算買份早餐再上樓。進店一看，結賬的隊伍已經排到兩米開外，你一邊悻悻地放下手中的麵包，一邊在心中嘀咕：要是可以刷臉購物、自動扣款就好了！

能刷臉支付的Le Marche門店

騰訊和家樂福聯手推出的智慧門店Le Marche告訴你，你想的已經成為現實。5月20日，Le Marche於上海天山西路開業。根據《證券日報》的評價，Le Marche的落地是騰訊和家樂福最大限度互融資源的一次嘗試。

家樂福首家智慧門店Le Marche開業現場 圖源：貿易經濟網

不同於家樂福以往大賣場式的設計，Le Marche主打食品類產品占比超過80%，而其中約有20%為進口商品；並開闢“生鮮+餐飲+堂食”的一條龍服務體驗區，全面支持移動支付現場食用，同阿裏的盒馬鮮生頗為相似。

更為與眾不同的是Le Marche加入騰訊智慧智慧零售的新能力“掃碼購”和“刷臉支付”。消費者購物時買一件掃一件，採購完成後一鍵微信支付，提高結賬效率；消費者在完成會員註冊綁定、開通免密支付後，還可使用刷臉支付功能。此外騰訊也試圖將社交概念融入智慧門店，在Le Marche內專門開闢了一塊社交區域。

科技感十足的刷臉支付 圖源：貿易經濟網

家樂福：無界零售上的一環

2017年10月底，騰訊CEO馬化騰先生在“2017年騰訊全球合作夥伴大會”上談到騰訊新零售的7個關鍵字：深度融合、雲化分享、智慧鏈接、全用戶、大內容、新科技、寬平臺。

可以看到在騰訊和家樂福的這次合作中，深度融合——社交和購物的融合、智慧鏈接——線上和線下的鏈接以及新科技——人臉識別已經有所體現。

對於家樂福來說，這是順應中國市場零售轉型的必要之舉，也是探索試驗零售新業態的好機會。雖然零售革命率先在中國範圍內發起，但卻必然向世界範圍內擴張。正如家樂福中國CEO唐嘉年所說，“中國是一個零售的實驗室，我們在這裏做了很多的創新。”

而對於騰訊來說，家樂福智慧零售門店的落成只是其無界零售生態上的一環。要實現全用戶、大內容、寬平臺以及雲化分享，騰訊需要各行各業的“家樂福”們進入到無界零售生態中來。顯然Le Marche不僅是家樂福對零售新業態的一種嘗試，也是騰訊對於深度融合的無界零售的一種嘗試。兩個甚至多個不同的領域能否流量（即用戶）互導、能否合作共贏，智慧門店Le Marche未來的運營情況或許能夠給出答案。

作者：熊思怡

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