【華冠投顧】林驛銘: 美中貿易停戰，電金傳齊攻，台股大漲135點!



台北股市今日在美中宣布貿易戰休兵，小道瓊大漲逾 200 點之下，大盤指數開高震盪走高，終場大漲 135 點，以 10966 作收，成交量 1254 億元，價漲量縮格局。

大盤走勢規劃，在大漲 500 點後說會震盪，上周震盪拉回後，也告訴過了拉回是好事，拉回是機會，結果今日美中貿易停戰下，指數果然又大漲噴出逾百點，還創下本波新高! 只可惜大盤成交量能只有 1254 億元，價漲量縮背離走勢，美中不足! 在今日大盤漲的過程中，提醒 2 點，第一，融資餘額上週五來到 1785 億元，創下近 2 年新高，第二，量能趨勢未轉強，今日價漲量縮，5 日均量 <10 均量。盤面焦點股: 蘋果股台積電 (2330) 7 奈米將於 6 月放量出貨，帶動股價震盪走高漲 5.5 元，來到 229 元。鴻海 (2317) 漲 1.1 元來到 85 元。可成 (2474) 漲 14 元來到 356 元，嘉聯益 (6153)LCP 產業地位鞏固，股價再創近年新高。被動元件國巨(2327)，華新科(2492)，信昌電(6173) 等漲停，空手者不建議著墨。歸檔光碟股發燒，錸德 (2349)，中環(2323)，鈺德(3050) 等全數漲停作收

今轉強勢光學族群先進光 (3362)，玉晶光(3406) 等漲停，聯一光 (3441)，新鉅科(3630) 大漲逾 5%，可留意。其它個股金可 - KY (8406) 啟動漲價與通路調整新策略，今年獲利將大舉回溫，激勵股價挾量攻漲停。精材 (3374) 3D 感測題材回溫 + 外資買超，股價衝上漲停 69.4 元。

台股今日指數來到本波新高，但價漲量縮，必須盡快補量，族群輪動快速，漲多不追為原則，選股鎖定產業旺季剛起漲族群。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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