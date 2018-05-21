中遠海能(01138-HK)半日升10% 瑞聲(02018-HK)舜宇(02382-HK)齊揚

中美達成共識，雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。恒指高開184點，最多升416點，中午收報31439點，升391點，升1.26%，成交512.19億元，國指報12470點，升115點，升0.93%。
騰訊控股(00700-HK)半日收報415.8元，升4.8元，升1.022%，成交1060萬股，涉資44.28億元；友邦保險(01299-HK)報73.75元，升1.75元，升2.431%，成交971萬股，涉資7.14億元。內銀股今日亦擺脫偏弱之勢，建設銀行(00939-HK)升1.591%；工商銀行(01398-HK)升1.037%。
中美貿易戰解決，一些受惠股例如航運及港務股向好，中遠海能(01138-HK)升10.072%，報4.59元；太平洋航運(02343-HK)報2.1元，升6.061%；招商局港口(00144-HK)報19.08元，升4.262%。之前受中美貿易爭議影響而回落的股份，今早亦回升。耐世特(01316-HK)升5.493%，報13.06元；萬洲國際(00288-HK)報9.01元，升7.134%；瑞聲科技(02018-HK)報121.5元，升7.143%；舜宇光學科技(02382-HK)報152.9元，升3.451%。
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