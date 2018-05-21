友邦(01299-HK)與內銀領軍 恒指現升410點

中美達成共識，雙方不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。恒指高開184點，現升410點，報31458點，升1.32%，成交401億元，國指報12479點，升1.01%。
騰訊控股(00700-HK)報415.2元，升4.2元，升1.022%，成交830萬股，涉資34.55億元；友邦保險(01299-HK)報73.9元，升1.9元，升2.639%，成交791萬股，涉資5.81億元。
內銀股今日亦擺脫偏弱之勢，建設銀行(00939-HK)升1.714%；工商銀行(01398-HK)報6.82元，升0.07元，升1.037%。
中美貿易戰解決，一些受惠股例如航運及港務股向好，中遠海能(01138-HK)曾升11%，報4.54元，升8.873%；太平洋航運(02343-HK)報2.13元，升7.576%；招商局港口(00144-HK)報19.04元，升4.044%。
之前受中美貿易爭議影響而回落的股份，今早亦回升。耐世特(01316-HK)升3.554%，報12.82元；0288 萬洲國際(00288-HK)報8.79元，升4.518%；瑞聲科技(02018-HK)報118.2元，升4.233%。
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