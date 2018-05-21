住建部重申樓市調控不放松 六大措施含新意

近期，部分城市房地産市場出現過熱苗頭，投機炒作有所擡頭。5月19日，住建部重申堅持房地産調控目標不動搖、力度不放松，併對進一步做好房地産調控工作提出六大明確要求。這是繼5月9日住建部約談成都、太原兩市政府負責人，強調調控目標不動搖、力度不放松後，10天内第二次重申調控目標不動搖、力度不放松，也是年内第4次對房地産調控錶明堅決態度。

此次住建部發布的《關於進一步做好房地産市場調控工作有關問題的通知》強調，2018年以來，各地貫徹落實黨中央、國務院決策部署，分類調控，因城施策，房地産市場總體保持平穩運行。近一段時間以來，部分城市房地産市場出現過熱苗頭，投機炒作有所擡頭，風險不容忽視。各地要牢固樹立“四個意識”，提高政治站位，毫不動搖地堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，堅持調控政策的連續性穩定性，認真落實穩房價、控租金，降槓桿、防風險，調結構、穩預期的目標任務，支持剛性居住需求，堅決遏製投機炒房，因地製宜，精準施策，確保房地産市場平穩健康發展。

住建部提出的六大政策措施包括：加快製定實施住房發展規劃，2018年底前，一線、二線城市要編製完成2018年至2022年住房發展規劃，併報住房城鄉建設部備案後向社會公布實施;抓緊調整住房和用地供應結構，熱點城市要提高住房用地比例，大幅增加租賃住房、共有産權住房用地供應;切實加強資金管控，嚴格管控消費貸款、經營貸款等資金挪用於購房加槓桿行為;大力整頓規範房地産市場秩序，嚴肅查處捂盤惜售、炒買炒賣、規避調控政策、製造市場恐慌等違法違規行為;加強輿論引導和預期管理，嚴厲打擊利用自媒體公眾號等網絡媒體炒作渲染房價上漲、散布虛假信息等行為;具體落實地方政府穩房價、控租金的主體責任，對工作不力、市場波動大、未能實現調控目標的地方，堅決問責。

來源：證券時報網

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