鄭州銀行A股IPO明日上會 有望成首家「A+H」中小銀行

近日，證監會發佈消息，鄭州銀行首發申請將于5月22日上發審會，這也是首家上會的在港上市中小銀行。 鄭州銀行5月22日上會 公告顯示，2018年5月22日，證監會發行審核委員會2018年80次會議審核鄭州銀行股份有限公司IPO事項。 鄭州銀行本次預計發行不超過6億股，發行後總股本不超過59.21億股，其中A股不超過44.03億股，H股15.18億股；擬在深交所上市，保薦機構為招商證券。 目前正在A股處於排隊狀態的15家銀行中，11家進入「預披露更新」，其中的鄭州銀行這次拔得頭籌,順利上會。 鄭州銀行前身鄭州城市合作銀行成立於1996年11月，2000年2月更名為「鄭州市商業銀行」，2009年12月更名為「鄭州銀行」。2015年12月，鄭州銀行在香港聯交所主板上市，不到一年便提交了A股招股書。 作為中原地區發展較早的城商銀行，鄭州銀行近年發展迅速、業績亮眼，該行今年一季度淨利潤11.21億元。截至2017年末，鄭州銀行資產規模擴增至4358.28億元，同比增長19.03%；客戶存款餘額較上年末增加390.17億元至2554.07億元，增幅18.03%；客戶貸款餘額較上年末增加168.23億元至1244.56億元，增幅15.63%；淨利潤43.34億元，較上年末增長2.89億元，增幅7.14%。 鄭州銀行2017年報披露，截至去年末，該行在全國城商行中，資產規模排名第19位，較年初提升二位；存款規模排名18位，較年初提升二位；淨利潤排名12位，較年初提升一位。 不過，數據也顯示，該行淨利潤增速已有所放緩，2015年至2017年同比增幅分別為36.27%、19.14%和7.03%。由於2017年銀行資金成本普遍走高，城商行付息負債壓力上升，多家城商行淨利息差同比上年略有下降，鄭州銀行的淨利差也由2016年的2.52%降至2017年的1.94%；淨息差由2016年的2.69%降至2017年的2.08%。 打造商貿、小微特色金融 商貿金融、小微金融是鄭州銀行的特色業務，該行董事長、黨委書記王天宇多次在不同場合表示，要「打造商貿物流標杆銀行」，今年4月1日，鄭州銀行發起全國首個商貿物流銀行聯盟。 財報數據顯示，截至2017年末，該行商貿物流類貸款餘額411.82億元，佔貸款總額的33.09%；該板塊的收入佔總營收的40%；截至2017年末，該行小微貸款餘額685億元，佔各項貸款的53.63%，平台小微金融已突破63.6萬筆，累計投放24.94億元。 但不容忽視的是，作為衡量商業銀行信貸資產狀況的重要指標，鄭州銀行2017年的不良貸款率同比年初微升0.19個百分點。該行稱，「由於2017年外部經營環境發生變化，經濟增長總體放緩，中小企業經營困難導致貸款違約增加等因素造成了不良貸款壓力上升，但本行貸款質量總體保持在可控水平。」 據該行年報披露，截至2017年末，鄭州銀行公司貸款的不良貸款主要集中在製造業、住宿和餐飲業、農林牧漁業，不良貸款比率分別是6.35%、4.74%、3.10%。截至2017年底，該行逾期貸款總額為68.77億元，較上年末增加17.74億元；逾期貸款占貸款總額的比例為5.35%，較2016年增加76個基點。 資產規模擴張之後補充資本的迫切需求是不少銀行選擇登陸資本市場的重要原因。2017年，鄭州銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別為7.953%、10.49%、13.53%，其中核心一級資本充足率較2016年下降0.86個百分點，接近監管紅線。 此前，和鄭州銀行一起在A股排隊候場並進入「預披露狀態」的銀行共計11家，除了鄭州銀行，其他10家分別為威海市商業銀行、蘭州銀行、青島農商行、蘇州銀行、浙江紹興瑞豐農商行、江蘇紫金農商行、青島銀行、長沙銀行、西安銀行和江蘇大豐農商行，而于2015年遞交A股招股書申報稿的3家H股城商行，徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行均處於終止狀態或撤回IPO申請，股權結構和公司治理是重要原因。 證券時報記者 馬傳茂 見習記者 段久惠

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