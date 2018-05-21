商務及經濟發展局長邱騰華表示，中美以對話及共識，取代貿易壁壘及消除雙方矛盾是好事，對兩國來說是雙贏局面，亦對世貿及多邊貿易制度有正面影響。

邱騰華說，中美之間有任何糾紛，對香港都有直接或間接影響。直接影響方面，內地和美國是本港頭兩位的貿易伙伴，兩國透過香港，有直接、間接及轉口貿易的經濟關係，避免爆發貿易戰，對香港貿易必有正面影響，亦令去年下半年至今年初的強勁經濟增長，消除不明朗因素。間接影響方面，在雙方未有真正糾紛前，已見到市場情緒氣氛受影響，今次兩國達成共識，可以短期消除因為擔心貿易戰爆發，而對經濟造成的影響。

邱騰華又說，香港在高新科技方面，參與不少直接或轉口貿易，這類貿易增長對香港有幫助。至於早前美國對香港鋁材徵收關稅，邱騰華說當局會跟進是否取消。邱騰華指中美達貿易共識消除本港經濟增長不明朗因素

商務及經濟發展局長邱騰華表示，中美以對話及共識，取代貿易壁壘及消除雙方矛盾是好事，對兩國來說是雙贏局面，亦對世貿及多邊貿易制度有正面影響。

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