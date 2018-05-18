【華冠投顧】塑化族群成主流

1314 中石化強勢漲停

華冠投顧 范振鴻 分析師

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、1314 中石化、8112 至上、1218 泰山

加權指數今天收 10830 跌 2.97 點，量能持續縮減至 1267 億，

近期看法都差不多，大盤目前就是先看 10800~11000 區間盤整，

這邊要直接出現 V 轉下跌機會不高，

小時線來看目前處在短線主升段的修正，

要轉空也是短線要先出現多頭浪破壞，

才會有較大的修正危機，

只要 10800 有守，這之前就是持續看多。

從大盤結構來看，一樣就是先看好季線與 10800 雙撐。

金融指數與非金電指數已經站上一月份高點三天，

且金融指數的 KD 已經進入頓化區，是非常有利多頭的表現，

非金電要跟上的機會也不小，

唯獨就是電子指數連四月的反壓也站不上

如振鴻預期的進入修正，

接下來最好的狀況就是金融與非金電族群守穩，

等待電子修正結束，大盤才有機會再度挑戰 11000。

個股方面今天台股成交量排行第一名

而且尾盤漲停的就是振鴻上周日

【壓軸集破量選股週報】第二集中的標的：【1314 中石化】

已經提醒跟單的朋友們注意反壓與停利停損。

而整體塑化族群也是台股今天的強勢族群，

除此之外【1218 泰山】也量增續攻，

【2408 南亞科】則是前天突破後連兩天修正整理，

觀察股都是振鴻選股週報裡的標的，

後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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