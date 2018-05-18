【華冠投顧】震盪時留意好股，6153嘉聯益、5289宜鼎、8406金可、2323中環、5907大洋

華冠投顧 謝宗霖 分析師

震盪時留意好股，6153 嘉聯益、5289 宜鼎、8406 金可、2323 中環、5907 大洋

大盤我們不多談了，週日是 520，市場會擔心總統會不會說了什麼不該說的，所以今天一樣是震盪，這幾日我們說到，520 之前，盤面應是安全的，週一開始應會是另一番風景，這部分我們下週再作觀察。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

被動元件今日還是盤面話題，但消息面已經不是重點了，要觀察的是大戶到底買不買單，以國巨來看，法人調節好幾日了，後續到底誰要拉上去再作觀察，6153 嘉聯益，我們這二日仍不斷提及，昨日的結論，拉回找買點應是正確，今日直接開高，看來還不錯；2323 中環及 2349 錸德，現在就是洗刷刷，就讓他刷吧；5289 宜鼎創高震盪，沒破線，還能續抱；5907 大洋，回測月線轉強，可以留意。

明日有最新的大戶持股分散表，我們的生活圈會有分享，有好的標地好的買點，再找機會上車，祝大家休假愉快，下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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