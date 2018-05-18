【永豐期貨】台指選擇權盤後－上檔反壓沉重 台股紅翻黑週跌28點



◆期貨走勢

台指期週五下跌 5 點至 10819 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 11.84 點，電子期逆價差擴至 - 0.47 點，金融期轉為逆價差 - 2.76 點。現貨部分，三大法人賣超 0.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 220 口至 10791 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1239 口至 38194 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 2096 口至 15762 口。

週四美債殖利率續飆高，加上川普表示中美貿易戰可能不會取得太大進展，四大指數全面收低，但週四日韓股市皆以紅盤開出，激勵台股開盤以上漲 10 點開出，盤面上受惠國際原油價格上漲帶動，台達化、國喬、中石化等塑化族群股價表現強勢，帶動指數一度站上 5 日線，雖多方早盤一度有上攻 10900 意圖，但電子權值股表現疲軟，拖累指數收斂漲幅，尾盤由紅翻黑，終場加權指數下跌 2.97 點或 0.027%，收在 10830.84 點，成交量能 1268.57 億，較前一日縮減 70.82 億。今日八大類股除了造紙類股與機電類股收黑，其餘皆收紅，其中以水泥窯類股漲幅 0.69% 表現較佳，機電類股跌幅 0.23% 表現較差。技術面觀察，今日大盤以帶上影線黑 K 棒連兩日失守 5 日線，整體盤勢仍持續偏弱，但在下方 10 日線持續上揚支撐下，指數持續在季線附近整理可能性大，操作上須注意風險並嚴設停損停利點。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10800 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.34 降至 1.32，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 10.79% 降至 10.72%，賣權平均隱含波動率由 14.04% 升至 14.12%，買權降賣權升。選擇權部位整體來看顯示為中性預期。

◇本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

