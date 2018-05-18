【華冠投顧】劉彥良 盤後分析



《下周仍有回檔壓力》

本周台股虎頭蛇尾，最後下跌 28 點，KD 指標已死亡交叉加上 5 日線形成蓋頭反壓，故研判下周仍有回檔之壓力，下檔支撐先看月線~ 年線間。

電子股休息，資金跑進傳產股，尤其是受惠油價突破 80 美元的塑化、化工化纖股，其中 4725 信昌化因 4 月獲利就贏過第一季，開盤跳空漲停終場仍鎖單高達 10 萬張。其他法人在偏多的如 1310 台苯、1312 國喬、1314 中石化、1710 東聯、1718 中纖等，下周都有望續攻。

被動元件方面，雖村田製作所出面闢謠，但今天的反攻力道並不強，主要還是受到分盤交易、籌碼凌亂的影響，加上券資比下滑軋空力道減弱，研判會轉為高檔震盪，再大舉創高不易。

漲價題材方面，還是看好矽晶圓族群，尤其是【亮晶晶】3016 嘉晶和【嘉晶第 2】6182 合晶，兩者在震盪之際都能守穩 5 日線並且維持不錯的券資比，下周可望補量再戰新高。

現階段台股缺乏強勢主流僅個股表現，投資人必須做好選股功課並嚴設停損停利，持股檔數過多者建議要減碼至 10 檔或 5 檔內為宜，最後祝福投資朋友週末愉快。

※華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估

