前4個月外商投資企業同比增長95%

商務部昨日召開例行新聞發布會。新聞發言人高峰介紹稱，2018年1-4月全國新設立外商投資企業19002家，同比增長95.4%；實際使用外資2867.8億元人民幣，同比增長0.1%。

4月當月全國新設立外商投資企業4662家，同比增長39.5%;實際使用外資592.4億元人民幣，同比下降1.1%。2018年1-4月全國吸收外資主要有以下幾個特點：

一是高技術製造業繼續保持較快增長。高技術産業實際使用外資同比增長20.2%，佔比達20.8%。高技術製造業實際使用外資296億元人民幣，同比增長79.5%。其中，醫藥製造業、電子及通信設備製造業、醫療儀器設備及儀器儀錶製造業同比分别增長31.1%、70.7%和513.6%。高技術服務業實際使用外資301.1億元人民幣。其中，研發與設計服務同比增長14.3%。

二是中西部地區吸收外資持續增長。中部地區實際使用外資211.2億元，同比增長47.2%，西部地區實際使用外資193.1億元，同比增長20.6%。

三是主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本、英國、澳門地區等投資增長。1-4月，主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本、英國、澳門地區實際投入金額分别同比增長53.6%、57.2%、7.6%、63.2%和77.3%。東盟實際投入外資金額同比增長57.7%；“一帶一路”沿線國家同比增長57.2%。

來源：大眾證券報

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