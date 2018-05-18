全國首個5G示範商務區建設啓動

全國首個 “5G示範商務區”5月17日在上海正式啓動，其中，服務首屆中國國際進口博覽會的首個5G基站落地上海虹橋商務區。

首個“5G示範商務區”由中國電信上海公司與上海虹橋商務區管理委員會共同建設。

在全國首個“5G示範商務區”啓動儀式上，上海電信與虹橋商務委還共同發布了首批基於5G的創新應用：5G+VR、5G+無人機，以及5G+8K。

由上海電信與上海文廣集團打造的全國首個基於5G試驗網絡的8K視頻應用平台“5G+8K”試驗網當天正式搭建完成。後續，雙方將在5G試驗網絡上進行深入測試，優化應用的運行效果以及探索商業推廣模式。

在進行網絡與業務雙測試的同時，上海電信聯合内容運營商、5G設備及終端芯片提供商、IPTV機頂盒供應商以及VR解決方案等行業内知名企業，整合不同領域的産業優勢，推動5G應用及産業協同發展。同日，上海電信與百視通、諾基亞貝爾、Intel英特爾、華為、中興、烽火通信、愛立信、晨星軟件、北京小鳥看看科技等企業攜手創立全國首個“5G+8K産業聯盟”，同盟内各方將共同推進5G産業縱深發展。

來源：大眾證券報

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