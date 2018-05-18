螞蟻金服宣布開放花呗與金融機構合作

繼開放財富號、車險分、“定損寶”、餘額寶等之後，螞蟻金服再向金融機構開放消費信貸業務。5月18日，螞蟻金服旗下消費信貸産品花呗宣布向銀行等金融機構開放，未來將與金融機構一起，共同開拓更多的服務場景。

此次花呗的開放，也意味著螞蟻金服的所有金融産品均實現了開放。據悉，包括支付、理財、保險、小微企業金融、農村金融、消費信貸等在内的所有金融産品，都已經與金融機構的開放合作。

花呗是螞蟻金服長期運營、緊緊依託場景的消費信貸産品。誕生三年多來，已經覆蓋絕大多數線上消費場景，併通過餐飲、購物、醫療、出行、教育、公共繳費等多種場景的拓展，服務線下的數千萬商戶和廣大消費者。同時，依託完善的風控體系有效控製風險。因而花呗在上交所發行的證券化産品，一直廣受金融機構青睐。

花呗這次的開放舉動之前就有迹可循。今年3月的“2018消費金融行業新趨勢”論壇上，螞蟻金服微貸業務負責人就曾透露，今年將探索開放花呗、借呗業務，嘗試與銀行等金融機構合作。

就在本月初，螞蟻金服的另一“國民産品”餘額寶宣布開放，從原來的單隻貨幣基金變成多家合作的開放模式，引入了更多基金公司的貨幣基金産品，開放銷售渠道和消費場景。

正如去年6月14日螞蟻財富開放平台大會上，螞蟻金服CEO井賢棟公開宣布的，“螞蟻金服所積累的技術能力和産品，將全面向金融機構開放，成熟一個開放一個。開放不會有親疏遠近之分，唯一的選擇標準是是否創新和具有用戶價值。”

來自國家統計局的數據顯示，2018年一季度，社會消費品零售總額增速達9.7%，對經濟的貢獻率從去年的58.8%提升至77.8%，足見消費已經成為拉動經濟增長最主要的動力，消費金融仍有巨大的發展空間。

目前，在眾多消費金融主體中，銀行穩居消費類金融服務主力，佔總規模的80%以上。按照國家金融與發展實驗室副主任曾剛的判斷，加強與金融機構與互聯網消費金融的合作，共建合作共赢的生態是消費金融發展的方向。

業内人士認為，銀行等金融機構有資本、風控經驗，花呗有消費場景、風控數據，雙方各有所長，互為補充。因此共同合作，既能讓金融真正服務到用戶的合理消費需求，又能更好控製風險，降低資金和服務成本，利於行業發展。

來源：中國證券網 作者：金嘉捷

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