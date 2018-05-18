央行外匯佔款餘額連續第四個月上升

中國人民銀行今天公布的數據顯示，4月份央行口徑外匯佔款餘額增加74.22億元至21.5萬億元，為連續第四個月增加。

“4月份央行口徑外匯佔款增量與上月基本持平，符合預期。”交通銀行金融研究中心首席金融分析師鄂永健分析認為，4月份美元指數上行，人民幣對美元小幅貶值，但在中國經濟基本面保持平穩的情況下，人民幣匯率總體上仍保持基本穩定、雙向波動，跨境資金流動也基本穩定。同時，中國金融領域開放力度加大，4月份獲批合格境外投資者環比增加，也有利於資金流入和外匯佔款增加。

外匯佔款與外儲數據相互印證。4月末，中國外匯儲備規模為31249億美元，較3月末下降180億美元，降幅為0.57%。“4月外匯儲備下降的主因是非美貨幣對美元貶值的估值因素，以及外匯儲備投資中的債券價格下跌，剔除這些因素，外匯儲備應是小幅增加的，今天公布的外匯佔款數據驗證了這一判斷。”鄂永健表示。

對於外匯佔款未來的變化，鄂永健認為，短期内美元指數將繼續上行，人民幣對美元或小幅貶值，但在中國經濟平穩的基本面和穩健中性貨幣政策支撐下，人民幣對美元不會出現明顯貶值，加之央行基本退出常態化市場幹預，預計不會出現資金大進大出的局面。中國擴大金融市場對外開放有利於境外資金流入，或將對外匯儲備和外匯佔款形成一定支撐。

來源：經濟日報

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)