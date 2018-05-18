巴西市場美元匯率升破3.70關口 創兩年多來新高

當地時間5月17日，巴西金融市場美元匯率連續第五天上漲。當天美元升值0.61%，收盤報1美元兌換3.7015雷亞爾，再次升破3.70雷亞爾大關。

17日為本周第四個交易日。當天，美元兌雷亞爾匯率持續第五天走強，一路攀升，收盤報1美元兌換3.7015雷亞爾，創26個月以來新高。5月美元匯率已上漲5.37%，今年以來美元已累計上漲11.71%。而在過去12個月内，美元則累計飚升18%。

當天，美元匯率最高報價觸及1美元兌換3.7131雷亞爾，而巴西的旅遊美元匯率更是上漲至1美元兌換3.88雷亞爾。

與此同時，巴西股市當天也出現大跌。聖保羅證券交易所的Ibovespa指數下跌3.37%，收報至83622點。

有關分析人士稱，5月16日巴西央行決定維持6.5%的基準利率不變，併不能遏製美元升值的趨勢，說明當前全球匯市美元普遍走強是巴西市場美元大漲的主要原因。

此外，市場對於美聯儲6月份加息的預期很高，以及5月17日美國10年期國債收益率觸及3.1%高點，也是推動巴西匯市美元升值的重要因素。

另一方面，巴西聯邦最高法院日前駁回前總統盧拉的出獄申請，使盧拉參選今年總統選舉的可能性微乎其微，這將導緻巴西大選形勢更加撲朔迷離。巴西政治不確定性進一步影響市場投資者的信心。

來源：中國新聞網

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