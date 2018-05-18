華海財險1.8億股違規股權處置進展：已確定新股東

5月17日，華海財險在中保協網站公告，將引入那曲瑞昌煤炭運輸有限公司(以下簡稱“那曲瑞昌”)作為新股東，認購公司新增1.8億股股份，同時將註銷兩個違規股東全部1.8億股持股工商登記。

華海財險公告稱，那曲瑞昌按照每股1元的價格向公司增資1.8億元，持股數量1.8億股，持股比例15%。待中國銀保監會批復許可後，完成公司增資工商變更登記的同時，註銷青島神州萬向文化傳播有限公司和青島樂保互聯科技有限公司所持全部股份的工商登記。這2家公司對華海財險持股共計1.8億股、持股比例15%。

以上股權變更後，華海財險註冊資本仍為12億元。

今年2月13日，原保監會下發《撤銷行政許可決定書》(保監許可﹝2018)184號)，決定撤銷青島神州萬向文化傳播有限公司、青島樂保互聯科技有限公司增資華海財險的行政許可，併要求華海財險在3個月内引入合規股東，確保公司治理穩定。

那曲瑞昌承諾，投資華海財險資金源於合法自有資金，併聲明，公司、公司實際控製人與花海財險其他股東、投資人不存在關聯關系或代持安排。

來源：證券時報

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