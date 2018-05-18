[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/05/17 107/05/16 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信新興趨勢組合基金 11.78000 11.59000 0.19000 1.63934 華南永昌全球精品基金 15.80000 15.58000 0.22000 1.41207 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.36000 10.22000 0.14000 1.36986 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.40000 10.27000 0.13000 1.26582 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.54000 31.15000 0.39000 1.25201 永豐主流品牌基金 18.03000 17.81000 0.22000 1.23526 野村巴西基金 6.06000 5.99000 0.07000 1.16861 元大巴西指數基金 6.36400 6.29100 0.07300 1.16039 群益那斯達克生技基金 21.41000 21.19000 0.22000 1.03823 摩根新金磚五國基金 11.89000 11.77000 0.12000 1.01954 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 7.84610 7.76820 0.07790 1.00281 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.03420 9.93470 0.09950 1.00154 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.08000 7.01000 0.07000 0.99857 元大標普500單日正向2倍基金 31.66000 31.35000 0.31000 0.98884 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.96080 12.83550 0.12530 0.97620 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.76960 9.67520 0.09440 0.97569 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.16000 33.83000 0.33000 0.97547 瀚亞非洲基金-南非幣 11.52000 11.41000 0.11000 0.96407 柏瑞拉丁美洲基金 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.62000 13.50000 0.12000 0.88889 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.08810 8.01690 0.07120 0.88812 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.26000 9.18000 0.08000 0.87146 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.37000 9.29000 0.08000 0.86114 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.37000 37.06000 0.31000 0.83648 保德信拉丁美洲基金 7.25000 7.19000 0.06000 0.83449 元大滬深300單日反向1倍基金 14.54000 14.42000 0.12000 0.83218 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.76000 19.60000 0.16000 0.81633 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.60000 13.49000 0.11000 0.81542 元大台灣高股息基金 26.22000 26.01000 0.21000 0.80738 華南永昌全球神農水資源基金 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------