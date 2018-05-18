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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/05/17  107/05/16  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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保德信新興趨勢組合基金                                           11.78000   11.59000   0.19000    1.63934
華南永昌全球精品基金                                             15.80000   15.58000   0.22000    1.41207
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.36000   10.22000   0.14000    1.36986
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.40000   10.27000   0.13000    1.26582
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.54000   31.15000   0.39000    1.25201
永豐主流品牌基金                                                 18.03000   17.81000   0.22000    1.23526
野村巴西基金                                                      6.06000    5.99000   0.07000    1.16861
元大巴西指數基金                                                  6.36400    6.29100   0.07300    1.16039
群益那斯達克生技基金                                             21.41000   21.19000   0.22000    1.03823
摩根新金磚五國基金                                               11.89000   11.77000   0.12000    1.01954
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          7.84610    7.76820   0.07790    1.00281
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.03420    9.93470   0.09950    1.00154
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.08000    7.01000   0.07000    0.99857
元大標普500單日正向2倍基金                                       31.66000   31.35000   0.31000    0.98884
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.96080   12.83550   0.12530    0.97620
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                      9.76960    9.67520   0.09440    0.97569
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.16000   33.83000   0.33000    0.97547
瀚亞非洲基金-南非幣                                              11.52000   11.41000   0.11000    0.96407
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.94000    9.85000   0.09000    0.91371
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      13.62000   13.50000   0.12000    0.88889
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    8.08810    8.01690   0.07120    0.88812
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.26000    9.18000   0.08000    0.87146
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.37000    9.29000   0.08000    0.86114
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     37.37000   37.06000   0.31000    0.83648
保德信拉丁美洲基金                                                7.25000    7.19000   0.06000    0.83449
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.54000   14.42000   0.12000    0.83218
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.76000   19.60000   0.16000    0.81633
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.60000   13.49000   0.11000    0.81542
元大台灣高股息基金                                               26.22000   26.01000   0.21000    0.80738
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.04000    9.96000   0.08000    0.80321
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