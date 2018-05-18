昆侖能源(00135-HK)慶港增資

昆侖能源(00135-HK)公布，公司分別與長慶集投、大港油服及吉油投資訂立慶港增資協議、濱海新能增資協議及吉港增資協議。據此，長慶集投同意向慶港公司增資1074.82萬元(人民幣.下同)、大港油服同意向濱海新能增資462.25萬元，及吉油投資同意向吉港公司增資2338.04萬元。於增資完成後，慶港公司的註冊資本增至3.366億元，其中公司持股比例將從51%減少至50%。

增加資本將用於充實慶港公司、濱海新能及吉港公司資本金、提高其運營質量及效率。同時，公司主要根據增資金額及按照《中國企業會計準則》編制的截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表所載列的慶港公司、濱海新能及吉港公司的財務數據進行了初步評估。據此，公司預期因增資而於截至2018年12月31日止年度的綜合財務報表中錄得收益約1.738億元。

進行增資的理由為增完成後，該等負債及財務業績也將不再綜合計入公司之綜合財務報表，有利於改善公司業績表現；其次，該等公司均存在長期閒置或低效運營的液化天然氣工廠資產，股權重組完成後，可實現過剩產能自公司賬面資產之剝離。

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