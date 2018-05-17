◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧05月17日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 2838A 聯邦銀甲特 1003 1112 90.20 4904 遠傳 4068 4760 85.46 2449 京元電子 3519 4627 76.05 2357 華碩 1422 1974 72.04 2897 王道銀行 1078 1526 70.64 1423 利華 1030 1466 70.26 2023 燁輝 737 1072 68.75 2881 富邦金 13922 20263 68.71 2603 長榮 6712 9882 67.92 1434 福懋 1374 2046 67.16 00642U 元大S&P石油 716 1073 66.73 2886 兆豐金 11370 17347 65.54 2856 元富證 5394 8332 64.74 1102 亞泥 7932 12258 64.71 2891 中信金 23226 36342 63.91 2841 台開 1347 2111 63.81 2615 萬海 1443 2265 63.71 2880 華南金 3510 5527 63.51 2301 光寶科 2785 4448 62.61 1515 力山 815 1303 62.55 2633 台灣高鐵 1750 2809 62.30 00703 台新MSCI中國 3647 6011 60.67 3702 大聯大 3464 5714 60.62 9907 統一實 715 1183 60.44 2475 華映 1483 2463 60.21 6239 力成 1042 1757 59.31 4927 泰鼎-KY 813 1382 58.83 1101 台泥 15788 27428 57.56 2867 三商壽 1406 2471 56.90 1216 統一 5631 9899 56.88 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2838A 聯邦銀甲特 -1026 1112 -92.27 4904 遠傳 -4075 4760 -85.61 2449 京元電子 -3722 4627 -80.44 2897 王道銀行 -1211 1526 -79.36 1423 利華 -1088 1466 -74.22 00643 群益深証中小 -1128 1570 -71.85 00683L 元大美元指數正2 -1085 1526 -71.10 2393 億光 -766 1079 -70.99 2615 萬海 -1606 2265 -70.91 00733 富邦臺灣中小 -5501 7849 -70.09 0056 元大高股息 -5052 7234 -69.84 2880 華南金 -3858 5527 -69.80 1216 統一 -6893 9899 -69.63 2357 華碩 -1351 1974 -68.44 1434 福懋 -1400 2046 -68.43 2301 光寶科 -3043 4448 -68.41 9907 統一實 -780 1183 -65.93 4938 和碩 -5405 8227 -65.70 8046 南電 -696 1065 -65.35 2856 元富證 -5427 8332 -65.13 2867 三商壽 -1553 2471 -62.85 2475 華映 -1538 2463 -62.44 9904 寶成 -3100 5032 -61.61 6422 君耀-KY -672 1129 -59.52 1515 力山 -775 1303 -59.48 6239 力成 -1041 1757 -59.25 3702 大聯大 -3384 5714 -59.22 2845 遠東銀 -653 1114 -58.62 2886 兆豐金 -10111 17347 -58.29 4927 泰鼎-KY -804 1382 -58.18 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00703 台新MSCI中國 3362 6011 55.93 00636 國泰中國A50 1995 5023 39.72 00655L 國泰中國A50正2 5170 13468 38.39 00642U 元大S&P石油 371 1073 34.58 2340 光磊 846 2950 28.68 00637L 元大滬深300正2 20708 86856 23.84 3017 奇鋐 214 1100 19.45 00677U 富邦VIX 7304 39050 18.70 2542 興富發 426 2279 18.69 2023 燁輝 177 1072 16.51 2841 台開 330 2111 15.63 4958 臻鼎-KY 461 3012 15.31 2881 富邦金 2863 20263 14.13 1102 亞泥 1632 12258 13.31 00633L 富邦上証正2 3682 28758 12.80 5305 敦南 197 1552 12.69 2891 中信金 4433 36342 12.20 2603 長榮 1167 9882 11.81 1608 華榮 141 1234 11.43 2892 第一金 1223 10853 11.27 1444 力麗 1078 9599 11.23 2618 長榮航 425 3921 10.84 3030 德律 273 2647 10.31 3034 聯詠 227 2242 10.12 1313 聯成 282 2844 9.92 2347 聯強 994 10923 9.10 1722 台肥 419 4628 9.05 6269 台郡 228 2652 8.60 1305 華夏 312 3704 8.42 2834 臺企銀 1057 13058 8.09 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 0056 元大高股息 -4784 7234 -66.13 00733 富邦臺灣中小 -4867 7849 -62.01 00643 群益深証中小 -752 1570 -47.90 00683L 元大美元指數正2 -621 1526 -40.69 00632R 元大台灣50反1 -7364 21020 -35.03 00676R 富邦臺灣加權反1 -412 1245 -33.09 6422 君耀-KY -283 1129 -25.07 0050 元大台灣50 -379 1941 -19.53 2393 億光 -183 1079 -16.96 00673R 元大S&P原油反1 -193 1187 -16.26 2888 新光金 -4183 29411 -14.22 2354 鴻準 -351 2503 -14.02 9904 寶成 -685 5032 -13.61 00639 富邦深100 -294 2177 -13.50 1216 統一 -1262 9899 -12.75 2610 華航 -821 6586 -12.47 3044 健鼎 -392 3169 -12.37 3533 嘉澤 -124 1028 -12.06 2313 華通 -1751 14757 -11.87 2002 中鋼 -902 7804 -11.56 4938 和碩 -870 8227 -10.57 1704 榮化 -215 2134 -10.07 2851 中再保 -438 4352 -10.06 8046 南電 -107 1065 -10.05 3519 綠能 -332 3310 -10.03 6416 瑞祺電通 -216 2219 -9.73 6525 捷敏-KY -106 1129 -9.39 2328 廣宇 -257 2808 -9.15 9945 潤泰新 -220 2463 -8.93 3026 禾伸堂 -370 4169 -8.88 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。