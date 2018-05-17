前4個月全國新設立外商投資企業同比增長95.4%

新華社5月17日消息，商務部17日發布的數據顯示，1至4月，全國新設立外商投資企業19002家，同比增長95.4%;實際使用外資2867.8億元人民幣，同比增長0.1%(折436億美元，同比增長2%)。

其中，4月當月全國新設立外商投資企業4662家，同比增長39.5%;實際使用外資592.4億元人民幣，同比下降1.1%(折90.9億美元，同比增長1.9%)。

商務部新聞發言人高峰介紹，1至4月全國吸收外資呈現三個特點：一是高技術製造業繼續保持較快增長;二是中西部地區吸收外資持續增長;三是主要投資來源地中，新加坡、韓國、日本、英國、澳門地區等投資增長。

對外投資方面，數據顯示，1至4月，我國境内投資者共對全球144個國家和地區的2459家境外企業進行了非金融類直接投資，累計實現投資355.8億美元，同比增長34.9%，連續六個月保持增長。

其中，對“一帶一路”沿線國家投資合作積極推進。數據顯示，1至4月，我國企業對“一帶一路”沿線的有關國家新增投資合計46.7億美元，同比增長17.3%。在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程合同額288.3億美元。

高峰還介紹，對外投資行業結構持續優化，非理性投資得到有效遏製。1至4月，對外投資主要流向租賃和商務服務業、採礦業、製造業以及信息傳輸、軟件和信息技術服務業。房地産業、體育和娛樂業對外投資沒有新增項目。

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