【大行報告】瑞銀：A股入摩倒數計時 外資持股比重有望提高至6-7%

瑞銀報告指，A股將在2018年6月1日納入MSCI 主要指數。該行重申看好中國境内股票的立場，滬深300指數未來6個月可望有15%左右的上行空間，因獲利動能強勁且近期回調後估值更加合理。此外，由於初期納入因子較低(6月2.5%，9月5%)，預期入摩初期對A股的影響應有限。但投資者可聚焦在通常受外國投資者青睐的個股。

該行指，近期滬深港通每日額度增加3倍，渠道擴容應可讓境外投資者更容易投資A股，為A股全面納入MSCI 指數鋪平道路。至2018年9月初期納入階段(納入因子5%)，A股將可吸引600億美元的資金流入。預估未來3至5年内流入A股市場的資金可望超過3500億美元，使得外資在A股持股的比重由目前的不到2%，提高至6-7%。

報告稱，如果不計入摩效應，預期滬深300指數未來6-12個月有15%左右的上行空間。滬深300指數2018年度盈餘年增率預計也在15%。同時，近期市場回跌緩和了估值過高的擔憂，目前滬深300指數本益比(PER)為12.8倍，已低於10年的歷史平均水準。瑞銀看好醫療保健、必需消費品和旅遊行業。與境内投資者相比，外國投資者則偏好消費類和醫療保健類股。

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