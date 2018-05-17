【異動股】分散染料概念股拉升 安諾其(300067-CN)漲停

午後，分散染料概念股拉升。截至發稿，安諾其(300067-CN)漲停報7.32元，吉華集團(603980-CN)漲4.11%報19.01元，閏土股份(002440-CN)漲4.0%報23.15元，浙江龍盛(600352-CN)漲2.78%報12.55元，建新股份(300107-CN)亦有拉升錶現。

消息面上，生態環境部近日啓動“清廢行動2018”，督查組將進駐長江經濟帶有關地市，對長江經濟帶固廢傾倒情況進行全面摸排核實，湖北、重慶、江蘇、浙江等地化工企業面臨較大整改壓力。

近期染料行業環保持續收緊，相關上市公司相繼公告子公司停産，重新激發市場對染料行業的布局熱情。根據wind數據統計，最近7個交易日來，燃料指數累計漲幅達到9.56%，呈現強烈的加速上行態勢。業内人士錶示，目前分散、活性染料價格已分别同比上漲96%、13%。預計未來環保收緊將繼續推動染料中間體及染料漲價，産能未受影響或受影響較小的染料行業龍頭公司將會受益。

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