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[表四2]台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月16日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00637L 元大滬深300正2         10773         0    2344   華邦電                 -7239     -6843  
00632R 元大台灣50反1           5850         0    2323   中環                   -5411    -12337  
00655L 國泰中國A50正2          4807         0    2337   旺宏                   -5259     -6905  
2881   富邦金                  4752       -92    2317   鴻海                   -3185    -21380  
2883   開發金                  4701     12910    2303   聯電                   -3083     60338  
1101   台泥                    3788      6811    3682   亞太電                 -2087     -7049  
2371   大同                    3369     -4515    3231   緯創                   -2070    -13874  
00636  國泰中國A50             3220     20201    0056   元大高股息             -1897     12169  
0050   元大台灣50              3101     -2018    2884   玉山金                 -1806     -1104  
00676R 富邦臺灣加權反1         2748         0    2356   英業達                 -1801     -3949  
00633L 富邦上証正2             2716         0    2481   強茂                   -1641     -2330  
3481   群創                    2496      8139    00677U 富邦VIX                -1531         0  
1605   華新                    2200     13283    6116   彩晶                   -1421      -406  
2887   台新金                  1957     -4418    2601   益航                   -1380     -6594  
2891   中信金                  1918      7886    2412   中華電                 -1371     -7757  
2409   友達                    1463     -6642    2515   中工                   -1262     -2050  
3702   大聯大                  1399      2921    2105   正新                   -1142     -5934  
2367   燿華                    1364       982    2349   錸德                   -1058      -944  
2882   國泰金                  1358      3732    2915   潤泰全                 -1054     -1833  
00673R 元大S&P原油反1          1168         0    2448   晶電                   -1040     -8465  
1609   大亞                    1125     -2192    2340   光磊                   -1037     -1709  
2886   兆豐金                  1116     11899    00672L 元大S&P原油正2          -843         0  
00708L 元大S&P黃金正2          1088         0    1309   台達化                  -816      -132  
3037   欣興                    1054     -2338    00683L 元大美元指數正2         -791         0  
2603   長榮                    1016      2265    3576   新日光                  -785     -4370  
2885   元大金                  1015     29040    3514   昱晶                    -726     -1074  
2377   微星                     918      1510    3016   嘉晶                    -721      -832  
1314   中石化                   853      5329    1444   力麗                    -630      -203  
00664R 國泰臺灣加權反1          843         0    3045   台灣大                  -605     -4520  
1216   統一                     843     -1071    2880   華南金                  -587      1917  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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