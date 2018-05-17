港股盤前—騰訊ADR大升逾港幣26元 港股有力挑戰31600

今天推介股份：醫思醫療（2138）- 詳見下列第三點。

1）恆指週三走勢極反覆，上午盤中曽大跌 333 點，下午在 A 股回穩之際曽一度倒升，但 A 股尾市走弱下又轉跌。收市下跌 42 點，錄 2 連跌但仍收高於 31000 點。成交金額按日下跌約 4.4% 至 1005 億。滬深港通成交金額按日也大跌約 6.3% 至 120 億，但卻轉為淨流入，金額約 16.1 億。板塊方面，教育、電力、醫藥、水泥、內航及手機設備股的表現大致優於大市。澳門博彩股則因賭牌續期的不明朗因素而走弱。做空方面，佔大市成交再上升至 13.1%。牛熊証重貨區沒有太大變化，熊証重貨區在 31600-31699，牛証則分散了在 30500-30799。騰訊在收市後公佈的業績，盈利是勝預期；但如淨看核心盈利（即非通用會計準則 (non-GAAP)），大致和市場相乎。

簡評：當全城目光放在騰訊業績上，參考昨天港股反覆的走勢變得沒有多大意義。南下資金轉淨流入但做空比率再攀升、A 股尾市走弱但港股尾市又收復不少失地，這些矛盾的數據顯示市場也缺乏方向，不然成交額也不會停滯不前。騰訊的業績也有類似情況，整體盈利勝預期但核心盈利則只是符合預期。市場低估的是分拆和投資收益。雖說第一季核心盈利相比市場沒有太大驚喜，但大部分析員是看好的，而符合他們預期已是不錯了。昨晚看到的大行報告也全是繼續看好；這配合騰訊 ADR 報復式反彈超過 6%，理應可帶旺今天港股。值得一提的是，昨天多隻權重股，如滙豐（5）、平保（2318）和內銀等的走勢也不失禮，所以今天向上挑戰熊証重貨區也不為奇。澳門博彩股昨天因賭牌的不確定性而走弱，筆者覺得是驚弓之鳥！

2）受零售商梅西百貨（Macy's）業績刺激，抵消了美國 10 年期債劵孳息再升上 7 年高位，美股三大指數週三全面反彈。道指收升 62 點或 0.25%。標指和納指則分別上升 0.41% 及 0.63%。市場另一個亮點，是小型股指數 Russell 2000 指數創新高。十年期國債債息最新報 3.104%。港股 ADR 收升 464 點，拆合等於恆指 31574 點。騰訊 ADR 大升 6.59%，拆合等於 HK$422.3，比昨天香港收市大升 $26.1。

3）個股消息

利好：

醫思醫療（2138）- 宣布與騰訊旗下北京企鵝醫院管理簽訂戰略合作框架協議，把企鵝醫生的「智慧診所醫療閉環模式」引入香港醫療市場。（筆者剛於上週日苦候了 3 小時才能在大型私家醫院求醫，引入 AI 到港應前途無限！）

大昌行（1828）- 以 4.21 億元售出九龍灣麗晶花園商場 8、9 樓及天台合共 377 個車位，獲利 4.1288 億元（佔市值約 5%）。

4）新股訊息 - 蘋果日報：市場消息透露，叙福樓 (1978) 國際配售已足額，並獲得中國人保（1339）入飛，主要看好叙福樓的派息政策及在內地的發展潛力。叙福樓第二日招股，6 間券商累計為其借出 14.195 億元孖展額，相當於公開發售集資 2600 萬元計，超額認購逾 53 倍。