天元醫療(00557-HK)投資體外受精及其他配套服務

天元醫療(00557-HK)公布，與獨立第三方Omega Consultant及Sukhaphapdee於泰國設立一間合營，進行開發、經營及投資於體外受精及其他配套服務，業務目標患者為泰國當地人及海外患者。合營註冊資本2000萬泰銖(約508萬港元)。其中，公司將出資980萬泰銖，持股49%。

Omega為一家於泰國註冊成立的私人有限公司，從事諮詢服務業務。Sukhaphapdee為一家於泰國註冊成立的私人有限公司，為Mali Interdisciplinary Hospital的運營商，已向泰國公共衛生部衛生服務支援處(Department of HealthService Support)註冊。

集團指，其一直在積極尋求高增長醫療相關行業的各種投資機會，包括投資中國及其他亞洲市場的輔助生殖體外受精服務醫院。通過投資合營公司，集團可進入輔助生殖體外受精服務市場，其為集團現有醫療相關領域內除整形外科分部外的一個新分部。

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