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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼    股票名稱    日期     地                    點
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 2614   東森        20180517 台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳
 2809   京城銀      20180517 台南市中西區西門路一段506號14樓大禮堂
 3303   岱稜        20180517 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂(臺南市麻豆區新生北路56號)
 3443   創意        20180517 新竹市新竹科學工業園區力行六路10號3樓
 4414   如興        20180517 台北市松山區復興北路369號7樓-光鹽會議中心
 6416   瑞祺電      20180517 台北市敦化南路二段333號19樓
 6492   生華科      20180517 新北市新店區北新路三段223號2樓(國際會議中心)
 6493   雷虎生      20180517 台中市西屯區工業區六路7號(本公司會議室)
 8119   公信        20180517 新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
 8261   富鼎        20180517 新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 8454   富邦媒      20180517 莉蓮會館(台北市內湖區堤頂大道一段327號)
 6578   達邦蛋白    20180518 台南市安南區工業三路52號(本公司會議室)
 6612   奈米醫材    20180518 新竹縣竹北市生醫路2段16號4樓
 8436   大江        20180518 屏東縣長治鄉德和村神農路12號
 2444   友旺        20180521 苗栗縣竹南鎮友義路77號
 6539   翔宇        20180521 台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室
 8463   潤泰材      20180521 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
 8489   三貝德      20180521 新北市三重區重新路五段609巷10號2樓之2
 2528   皇普        20180522 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店2樓祥瑞廳)
 3081   聯亞        20180522 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心B105會議室)
 1586   和勤        20180523 彰化縣溪湖鎮彰水路二段762號(台糖溪湖糖廠教育館)
 1773   勝一        20180523 高雄市永安區永工一路5號(本公司)
 2305   全友        20180523 新竹市科學工業園區工業東三路6號本公司會議室
 2642   宅配通      20180523 台北市南港區三重路19-11號4樓(E棟)
 2743   山富        20180523 台北市南京東路二段85號4樓
 3207   耀勝        20180523 新北市土城區忠承路99號R樓(新北市永寧科技園區）
 4527   方土霖      20180523 高雄市梓官區赤崁東路57號(梓官區赤崁社區活動中心)
 4536   拓凱        20180523 台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
 4543   萬在        20180523 台南市歸仁區信義南路78號(歸仁文化中心2F國際會議廳)
 8467   波力-KY     20180523 台中市潭子區嘉仁里仁愛路2段44號(台中市潭子區嘉仁里活動中心)
 9940   信義        20180523 台大醫院國際會議中心(地址:台北市徐州路2號)
 1515   力山        20180524 台中市大里區仁化路261號本公司支援中心地下一樓簡報室
 1780   立弘        20180524 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)
 2395   研華        20180524 台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1
 2408   南亞科      20180524 桃園市蘆竹區南崁路1段336號
 2633   台灣高鐵    20180524 國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
 2736   高野        20180524 富野溫泉休閒會館(臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路16號)
 4188   安克        20180524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4939   亞電        20180524 新竹市科學園區工業東二路1號
 5234   達興材料    20180524 台中市西屯區科園路21號(朝陽科技大學推廣教育中心)
 5871   中租-KY     20180524 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心-國際演藝廳)
 6023   元大期      20180524 台北市大安區安和路一段27號13樓(中華民國期貨業商業同業公會會議室)
 6024   群益期      20180524 台北市敦化南路二段97號B2
 6139   亞翔        20180524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號
 6457   紘康        20180524 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心)
 6643   M31         20180524 新竹縣竹北市台元一街3號2樓會議室
 6665   康聯生醫    20180524 新北市新店區北新路三段223號2樓
 8281   歐普羅      20180524 新北市新莊區中正路66號13樓(本公司會議室)
 9935   慶豐富      20180524 彰化縣福興鄉沿海路四段373號
 1605   華新        20180525 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
 1733   五鼎        20180525 新竹市科學工業園區力行五路七號(本公司101會議室)
 2637   慧洋-KY     20180525 台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-洛克廳)
 4172   因華        20180525 台北市內湖區堤頂大道二段207號(學學文創一樓)
 6266   泰詠        20180525 新竹市牛埔東路480號
 8028   昇陽半      20180525 集思竹科會議中心-新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳
 8420   明揚        20180525 屏東縣屏東市前進里屏加路1號(屏東加工出口區管理處會議室)
 8938   明安        20180525 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
 9934   成霖        20180525 臺中市潭子區(臺中加工出口區)建國路1號3樓
 1256   鮮活果汁-KY 20180528 耐斯王子大飯店（嘉義市忠孝路600號5F）
 1339   昭輝        20180528 昭輝實業股份有限公司會議室(彰化縣鹿港鎮興業路八號)
 1592   英瑞-KY     20180528 台南市安平區永華二街199號2樓(臺邦商旅)
 1597   直得        20180528 台南市新市區南部科學工業園區南科3路26號2樓之1(南科公會大樓)
 1776   展宇        20180528 新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓)
 2480   敦陽科      20180528 新竹市北大路282號(新竹第三信用合作社十三樓會議中心)
 2733   維格        20180528 新北市五股區成泰路一段87號(本公司M樓)
 3094   聯傑        20180528 新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂
 3122   笙泉        20180528 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區3期多功能會議室)
 4121   優盛        20180528 台北市內湖區內湖路一段516號6樓603室
 4807   日成-KY     20180528 集思北科大會議中心西格瑪廳(台北科技大學億光大樓)
 5481   華韡        20180528 華韡綠色科技股份有限公司員工餐廳。(桃園市中壢區中壢工業區自強四路8號)
 6202   盛群        20180528 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳
 6579   研揚        20180528 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6613   朋億        20180528 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室)
 8083   瑞穎        20180528 新北市勞工活動中心(新北市五股區五工六路九號)
 8341   日友        20180528 雲林縣元長鄉元東路1-20號(本公司會議室)
 8942   森鉅        20180528 台南市歸仁區信義南路78號(國際會議廳)
 9946   三發地產    20180528 台北市八德路三段2號5樓501室(台北市電腦商業同業公會)
 1213   大飲        20180529 臺北市長沙街一段20號(國軍英雄館宴會廳)
 1324   地球        20180529 桃園市楊梅區幼獅工業區幼一路八號(本公司幼二廠地下一樓)
*1333   恩得利      20180529 新北市新莊區自由街1號2樓
 1409   新纖        20180529 新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂)
 1528   恩德        20180529 桃園市中壢區東園路57號二樓
 1566   捷邦        20180529 「關西鎮農會(仙草加工廠)」(新竹縣關西鎮北山里10鄰高橋坑6號)
 1587   吉茂        20180529 彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
 1594   日高        20180529 高雄市前金區中正四路136號10樓
 1701   中化        20180529 台北市徐州路二號四樓(台大醫院國際會議中心401室)
 1707   葡萄王      20180529 桃園市平鎮區金陵路二段402號(平鎮總公司8樓)
 1786   科妍        20180529 高雄市前鎮區復興四路12號(高雄軟體科技園區南區綜合大樓A棟中庭交誼廳)
 1813   寶利徠      20180529 桃禧航空城酒店(桃園市大園區大觀路777號)二樓新屋廳
 2022   聚亨        20180529 高雄市岡山區新樂街79-1號(本公司1廠會議室)
 2239   英利-KY     20180529 彰化福泰商務飯店B1望廳(彰化市建寶街20號B1)
 2420   新巨        20180529 新北市新店區北新路一段92號3樓(文化劇場演藝廳)
 2441   超豐        20180529 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室(本公司訓練教室)
 2442   新美齊      20180529 臺北市內湖區洲子街12號2樓(會議室B廳)
 2467   志聖        20180529 桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室(經濟部工業局林口工業區服務中心)
 2712   遠雄來      20180529 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳
 2732   六角        20180529 新竹縣體育場中型會議室(新竹縣竹北市福興東路一段1號)
 2823   中壽        20180529 本公司北投訓練中心(台北市北投路二段九號B1)
 2926   誠品生活    20180529 台北市信義區松高路11號6樓(誠品信義店視聽室)
 3088   艾訊        20180529 新北市汐止區南興路55號8樓
 3188   鑫龍騰      20180529 高雄市三民區博愛一路300號4樓(土銀大樓會議室)
 3189   景碩        20180529 桃園市新屋區中華路1245號(本公司石磊廠員工餐廳)
 3264   欣銓        20180529 新竹縣新豐鄉新興路1號明新科技大學
 3413   京鼎        20180529 新竹科學園區竹南鎮科中路16號2樓
 3416   融程電      20180529 新北市三重區興德路111之2號9樓(本公司員工教育訓練室)
 3557   嘉威        20180529 高雄市楠梓區加昌路600之7號。(楠梓加工出口區管理處第二會議室)
 3563   牧德        20180529 新竹科學園區新安路2-1號尼尼生活館1F會議室
 3644   凌嘉科      20180529 台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)
 3673   TPK-KY      20180529 台北市信義區信義路五段1號4樓(台北國際會議中心4樓貴賓廳)
 3680   家登        20180529 新北市土城區中央路四段二號九樓(教育訓練中心)
 3686   達能        20180529 桃園市觀音區大潭三路12巷2號(桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心2樓)
 3688   華立捷      20180529 新竹縣湖口鄉光復南路2號(本公司會議室)
 4108   懷特        20180529 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4153   鈺緯        20180529 新北市中和區中山路二段351號10樓(國際會議廳)
 4556   旭然        20180529 雲林縣斗六市科工二路26號(雲林科技工業區服務中心)
 4722   國精化      20180529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
 4726   永昕        20180529 苗栗縣竹南鎮科研路36號202會議室
 4747   強生        20180529 台北市中山北路四段16號(救國團劍潭青年活動中心志清大樓5106教室)
 5009   榮剛        20180529 台南市柳營區工二路10號(本公司總部大樓)
 5209   新鼎        20180529 台北市八德路3段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心501室)
 5233   有量        20180529 桃園市龜山區茶專路六號
 5263   智崴        20180529 高雄市前鎮區復興四路9號(智崴資訊A棟大禮堂)
 5315   光聯        20180529 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號(員工餐廳)
 5475   德宏        20180529 桃園市楊梅區楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)
 5514   三豐        20180529 台北市市民大道三段83號2樓(美麗信花園酒店晶鑽廳)
 5543   崇佑-KY     20180529 台中市北屯區后庄路306號(台中兆品酒店)
 6021   大慶證      20180529 臺北市松江路一六八號十三樓(臺灣省商業會之會議廳)
 6151   晉倫        20180529 桃園市大園區大觀路777號(桃禧航空城酒店)
 6231   系微        20180529 台北市進出口商業同業公會大樓一樓演講廳(台北市松江路350號)
 6417   韋僑        20180529 台中市大里區仁化里工業路2號二樓會議室(經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)
 6438   迅得        20180529 桃園市中壢區榮民路396號2樓(中壢區中山里集會所)
 6441   廣錠        20180529 新北市新莊區中正路542-17號2樓(本公司會議室)
 6442   光聖        20180529 救國團劍潭海外青年活動中心(台北市士林區中山北路4段16號)
 6496   科懋        20180529 外貿協會南港國際展覽中心(台北市南港區經貿二路1號502會議室)
 6504   南六        20180529 高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓會議室)
 6516   勤崴        20180529 台北市中正區羅斯福路二段100號4樓
 6521   金樺        20180529 台北市南港區園區街3號17樓(F棟)(南港育成中心)
 6530   創威        20180529 集思台大會議中心亞歷山大廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)
 6560   欣普羅      20180529 新北市新莊區中正路80之1號4樓A教室(新莊農會)
 6565   物聯        20180529 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
 6569   醫揚        20180529 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6585   鼎基        20180529 高雄市小港區北林路8-1號(A棟二樓辦公室)
 6633   萊鎂醫      20180529 新竹縣竹北市生醫路二段22號1樓
 8039   台虹        20180529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號
 8066   來思達      20180529 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心-會議室)
 8101   華冠        20180529 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 8298   威睿        20180529 台北市內湖區瑞光路一段399號2樓(自由廣場會議中心)
 8383   千附        20180529 桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓
 8401   白紗科      20180529 台中市太平區育賢路286號(賀緹酒店)
 8424   惠普        20180529 台北市鄭州路137號一樓會議室
 8427   基勝-KY     20180529 新北市新店區北新路三段213號2樓(台北矽谷II國際會議中心-2D廳)
 8476   台境        20180529 本公司會議室(台南市關廟區關新路二段567號)
 8487   愛爾達      20180529 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心202室)
 8927   北基        20180529 新北市板橋區中正路375巷48號2樓(國光公園活動中心)
 8928   鉅明        20180529 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心禮堂)
 9933   中鼎        20180529 台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳)
 1264   德麥        20180530 新北市五股區五工六路9號3樓A會議室
 1268   漢來美食    20180530 高雄市前金區成功一路266號9樓金寶廳
 1338   廣華-KY     20180530 北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心洛克廳)
 1413   宏洲        20180530 桃園市龜山區楓樹村宏洲街29號
 1419   新紡        20180530 台北市建國北路2段15號(新光產物大樓)8樓
 1598   岱宇        20180530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路1號(本公司總廠大會議室)
 1702   南僑        20180530 台北市衡陽路51號6樓之6(台北金融園區願景廳)
 1731   美吾華      20180530 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 1752   南光        20180530 台南市新化區中山路1001號(本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
 1760   寶齡富錦    20180530 臺北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心四樓會議室)
 2421   建準        20180530 高雄市前鎮區新衙路288-7號6樓之1(員工餐廳)
 2461   光群雷      20180530 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心巴哈廳
 2597   潤弘        20180530 台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
 2612   中航        20180530 台北市忠孝東路一段12號台北喜來登大飯店B2喜廳
 2641   正德        20180530 本公司會議室(高雄市苓雅區海邊路31號3樓)
 2718   晶悅        20180530 晶悅國際飯店-桃園市桃園區大興路269號一樓(鴻運廳)
 2727   王品        20180530 台中市西區館前路57號B1全國大飯店國際廳會議室
 2748   雲品        20180530 新北市新莊區五工路66號6樓(新莊頤品大飯店)
 2851   中再保      20180530 台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室
 3010   華立        20180530 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 3030   德律        20180530 台北市士林區德行西路45號5樓
 3130   一零四      20180530 一零四資訊科技總公司(新北市新店區寶中路119號3樓)
 3167   大量        20180530 桃園市八德區友聯街49號(本公司)
 3489   森寶        20180530 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳2廳)
 3535   晶彩科      20180530 新竹縣竹北市光明六路東一段2號(新竹縣體育場視聽教室)
 3661   世芯-KY     20180530 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)
 3708   上緯投控    20180530 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會館)
 4130   健亞        20180530 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號(健亞生物科技股份有限公司-湖口廠)
 4155   訊映        20180530 新竹市公道五路二段91號
 4736   泰博        20180530 本公司(新北市五股區五工二路127號)
 4915   致伸        20180530 臺北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心)
 4916   事欣科      20180530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室(桃園市中壢區東園路57號)
 4972   湯石照明    20180530 新北市板橋區大觀路三段240號(崑崙公園市民活動中心)
 5205   漢康        20180530 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號2樓)
 5230   雷笛克光學  20180530 福朋酒店3F東廳(新北市中和區中正路631號)
 5274   信驊        20180530 新竹科技生活館2樓達爾文廳(新竹市科學園區工業東二路1號2樓)
 5536   聖暉        20180530 台中市西屯區文心路二段201號B2(順天經貿廣場國際廳)
 6015   宏遠證      20180530 台北市信義路四段236號7樓
 6109   亞元        20180530 新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
 6155   鈞寶        20180530 桃園市平鎮區南豐路269號(本公司會議室)
 6196   帆宣        20180530 臺北市南港區園區街3號3樓視聽會議中心舉行
 6251   定穎        20180530 桃園住都大飯店祥福廳(桃園市桃鶯路398號)
 6423   億而得      20180530 新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
 6434   達輝光電    20180530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科北二路3號1樓會議室
 6462   神盾        20180530 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
 6464   台數科      20180530 台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉飯店宴會廳)
 6549   景凱        20180530 新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
 6603   富強鑫      20180530 富強鑫精密工業(台南市關廟區埤頭里保東路269號)
 6634   欣耀        20180530 台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
 8255   朋程        20180530 桃園市蘆竹區南崁路2段22號地下一樓會議室
 8271   宇瞻        20180530 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP3會議室)
 1762   中化生      20180531 台北市中正區徐州路2號4樓(台大醫院國際會議中心401室)
 2063   世鎧        20180531 高雄市岡山區本洲里本工路17號(岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
 3138   耀登        20180531 桃園市八德區和平路772巷19號
 3374   精材        20180531 桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
 5457   宣德        20180531 桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)
 6204   艾華        20180531 晶悅國際飯店2F(桃園市桃園區大興路269號)
 6470   宇智        20180531 新竹市金山八街一號一樓會議室
 6803   崑鼎        20180531 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店505會議室)
 8176   智捷        20180531 新竹市新竹科學工業園區展業一路2號2F
 8240   華宏        20180531 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
 8416   實威        20180531 台北市內湖區行愛路78巷28號5樓之3(本公司大會議室)
 1457   宜進        20180601 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號(子公司宏洲工廠)
 3169   亞信        20180601 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館2F愛迪生廳
 3515   華擎        20180601 天母沃田旅店502會議室(台北市士林區中山北路七段127號)
 3684   榮昌        20180601 新北市新店區寶橋路235巷4號3樓(本公司會議室)
 4150   優你康      20180601 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路16號4樓會議室
 4553   盛復        20180601 新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳
 4739   康普        20180601 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
 4760   勤凱        20180601 高雄市大寮區大有三街32號勤凱會議室
 5271   紘通        20180601 新北市五股區中興路一段8號3樓7~10號(本公司會議室)
 5281   大峽谷-KY   20180601 台灣台中市潮港城國際美食館(台中市南屯區環中路四段2號)
 5310   天剛        20180601 新北市新莊區五權一路一號2樓之2(新北市工商發展投資策進會會議廳)
 6281   全國電      20180601 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室
 6465   威潤        20180601 內湖自由廣場會議中心1樓東側會議室(地址：臺北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室)
 6558   興能高      20180601 新竹市東區工業東二路一號二樓(科技生活館)
 6598   ABC-KY      20180601 台北市松山區復興北路99號15樓
 6610   安成生技    20180601 臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓
 8084   巨虹        20180601 新北市中和區中正路716號地下二樓
 8109   博大        20180601 本公司地下室(台中市工業區22路36號)
 8462   柏文        20180601 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館會議室)
 1529   樂士        20180604 台南市勞工育樂中心(台南市南門路261號)
 1616   億泰        20180604 桃園市中壢區中大路170巷19-5號(新陶芳庭園餐廳)
 4921   宏陽        20180604 新竹科學工業園區研發五路六號二樓會議室
 4958   臻鼎-KY     20180604 桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)
 5216   優燈        20180604 新竹科學園區研新二路1號
 5523   豐謙        20180604 台中市西區台灣大道二段501號10樓之2會議室
 6242   立康        20180604 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳(地址：台南市永康區環工路29號)
 1259   安心        20180605 台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)會議室
 1304   台聚        20180605 臺北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心國際演藝廳)
 1308   亞聚        20180605 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
 1445   大宇        20180605 台北市西寧北路70-1號6樓(台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
 1446   宏和        20180605 台南市仁德區中正路二段806號(仁德國小大禮堂)
 1516   川飛        20180605 台北市信義區光復南路495號11樓
 1589   永冠-KY     20180605 桃禧航空城酒店二樓桃園廳(桃園市大園區大觀路777號)
 1595   川寶        20180605 桃園市蘆竹區錦溪路99號3樓(錦中社區活動中心)
 1609   大亞        20180605 台南市關廟區中山路二段249號(本公司視聽會議室)
 1781   合世        20180605 新北市中和區中正路716號地下二樓
 2024   志聯        20180605 本公司新屋廠(桃園市新屋區中興路480號)
 2061   風青        20180605 高雄市大寮區華中路1號(大發工業區服務中心3樓會議室)
 2327   國巨        20180605 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
 2330   台積電      20180605 本公司企業總部大樓(新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二A廠)
 2359   所羅門      20180605 台北巿內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 2375   智寶        20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓悅來國際會議中心C廳
 2379   瑞昱        20180605 新竹市科學工業園區工業東二路1號(科技生活館巴哈廳)
 2385   群光        20180605 新北市三重區光復路2段69號(本公司會議室)
 2415   錩新        20180605 台北市濟南路一段2-1號3樓
 2456   奇力新      20180605 新竹縣湖口鄉德和路128號(新竹縣湖口鄉和興村集會所)
 2482   連宇        20180605 新北市土城區自強街11巷2號B1(本公司大會議室)
 2483   百容        20180605 台中市工業區25路20號
 2486   一詮        20180605 新北市新莊區五工路95號3樓(新北產業園區服務中心3樓禮堂)
 2548   華固        20180605 台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)
 2723   美食-KY     20180605 台中市南屯區工業18路29號(新幹線花園酒店)
 2812   台中銀      20180605 台中市西區民權路八十七號十樓大禮堂
 3002   歐格        20180605 台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
 3027   盛達        20180605 總公司16樓會議室(新北市新店區中興路二段192號16樓)
 3042   晶技        20180605 桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
 3205   佰研        20180605 臺北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視聽教室)
 3297   杭特        20180605 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵分站多媒體室)
 3356   奇偶        20180605 新北市汐止區南陽街209號2樓(雍和台北園區C棟)
 3521   鴻翊        20180605 新北市中和區中正路631號3樓福朋喜來登酒店
 3528   安馳        20180605 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)
 3581   博磊        20180605 新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能會議廳)
 3623   富晶通      20180605 台北市民權西路53號B1巴赫廳
 3642   駿熠電      20180605 新北市土城區中央路三段89巷10號(本公司大會議室)
 3698   隆達        20180605 新竹市科學工業園區工業東二路一號
 3701   大眾控      20180605 台北市內湖區洲子街12號2樓
 3703   欣陸        20180605 台北市敦化南路一段108號地下二樓(富邦國際會議中心)
 4137   麗豐-KY     20180605 台北市松山區忠孝東路5段510號26樓
 4170   鑫品        20180605 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄UTOWN_B棟接待中心)
 4416   三圓        20180605 台北市徐州路二號4樓(台大醫院國際會議中心403室)
 4420   光明        20180605 桃園市龜山區宏洲街29號(本公司龜山廠會議室)
 4523   永彰        20180605 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號永彰觀音廠
 5016   松和        20180605 南投市南崗三路61號(松和工業股份有限公司)
 5278   尚凡        20180605 台北市羅斯福路三段62號(金融研訓院402室)
 5317   凱美        20180605 新北市汐止區新台五路一段81號13樓之2
 5353   台林        20180605 本公司(桃園市蘆竹區榮安路十號)
 5388   中磊        20180605 苗栗縣竹南鎮友義路81號4樓
 5533   皇鼎        20180605 新北市汐止區大同路一段一二八號三樓(富信大飯店台北店會議廳)
 5604   中連貨運    20180605 台中酒廠(台中市西屯區工業28路2號)
 5904   寶雅        20180605 台南市民族路三段74號(本公司6樓會議室)
 6164   華興        20180605 新北巿新店區中興路三段219號203室(天下一家共融廣場)
 6201   亞弘電      20180605 台南市安定區中沙里沙崙35號(本公司行政大樓會議室)
 6270   倍微        20180605 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店台北二館)
 6409   旭隼        20180605 台北市內湖區新湖一路185號7樓(台北設計建材中心)
 6456   GIS-KY      20180605 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 6510   精測        20180605 桃園市中壢區民權路398號
 6534   正瀚        20180605 南投縣南投市文獻路89號(本公司會議室)
 6547   高端疫苗    20180605 新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓112會議室
 6596   寬宏藝術    20180605 台北市中山區樂群二路267號6樓
 8121   越峰        20180605 桃園市大園區中正東路442號2樓城市商旅會議宴會廳
 8367   建新國際    20180605 梧棲區農會產業綜合文化大樓三樓(地址:台中市梧棲區文化路二段85號)
 8415   大國鋼      20180605 台南市南門路261號勞工育樂中心
 8442   威宏-KY     20180605 台北市中山區中山北路二段63號(台北國賓大飯店)
 8466   美(吉吉)-   KY20180605 新北市土城區沛陂里三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心)
 8908   欣雄        20180605 高雄市鳳山區國泰路一段99號(本公司營管中心二樓會議室)
 9929   秋雨        20180605 桃園巿龜山區文化一路53號2樓(林口工業區服務中心)
 1454   台富        20180606 台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)
 1711   永光        20180606 臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 2606   裕民        20180606 國軍英雄館-台北市長沙街一段20號
 2704   國賓        20180606 台北市中山北路二段63號本公司台北分公司2樓國際廳
 3141   晶宏        20180606 台北市內湖區堤頂大道一段327號
 3176   基亞        20180606 台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心(A棟2樓)
 3363   上詮        20180606 新竹市科學園區展業一路2號(科學園區同業公會)
 3465   祥業        20180606 桃園市八德區國際路47號(竹園餐廳一樓大廳)
 4147   中裕        20180606 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4745   合富-KY     20180606 台北市信義路四段236號7樓703會議室
 4951   精拓科      20180606 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
 5426   振發        20180606 新北市新莊區新樹路222號2樓(新北市新莊勞工中心集會廳)
 6114   久威        20180606 台北市內湖區瑞光路399號1樓(東側多用途會議室)
 6570   維田        20180606 遠東世紀廣場二期管委會會議室(新北市中和區中正路716號B2)
 8104   錸寶        20180606 新竹縣湖口鄉光復北路12號地下一樓(國際會議廳)
 8342   益張        20180606 彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)
 2424   隴華        20180607 台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
 2910   統領        20180607 桃園市桃園區中華路10號6樓之5(東林大樓)
 3004   豐達科      20180607 桃園市平鎮區南東路2號3樓302室(平鎮區農會)
 3068   美磊        20180607 桃園市平鎮區南豐路270號(本公司二樓員工餐廳)
 3305   昇貿        20180607 桃園市觀音區工業二路12-1號(本公司會議室)
 3522   宏森        20180607 桃園市桃園區南平路166號(晶宴會館桃園館)
 3595   山太士      20180607 新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
 3674   康訊        20180607 新北市汐止區新台五路一段79號5樓之13
 5213   亞昕        20180607 新北市林口區文化三路一段1號(林口亞昕福朋喜來登飯店)
 5386   青雲        20180607 新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場第二期管理委員會B2會議室)
 6257   矽格        20180607 新竹縣竹東鎮新生路377號(樹杞林文化館)
 6292   迅德        20180607 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號(本公司七樓活動中心)
 6412   群電        20180607 新北市三重區光復路二段69號(本公司會議室)
 6428   淘米        20180607 台北市中山區建國北路一段126號8樓(台灣淘米會議室)
 6561   是方        20180607 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓(莉蓮會館-里仁廳)
 6599   普達系統    20180607 台北市內湖區行愛路77巷59號8樓
 6653   嘉貿        20180607 桃園市觀音區工業二路16號(本公司會議室)
 8086   宏捷科      20180607 台灣科學工業園區同業公會南部園區辦事處(台南科學工業園區台南市新市區南科三路26號2樓)
 8183   精星        20180607 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號三樓
 8284   三竹        20180607 台北市新生北路二段39號4樓(本公司會議室)
 9908   大台北      20180607 台北市南京東路2段123號新光人壽大樓16樓大會議室
 9917   中保        20180607 彰化縣文化局南北管音樂戲曲館(地址：彰化市平和七街66號)
 9918   欣天然      20180607 新北市中和區錦和路388號3樓(狀元樓晶豪宴會館)
 1313   聯成        20180608 高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
 1315   達新        20180608 總公司(台中市西屯區工業三十五路51號)
 1439   中和        20180608 台北市復興北路99號6樓(牛牛牛)亞國際會議中心
 1708   東鹼        20180608 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
 1710   東聯        20180608 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
 1904   正隆        20180608 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
 1906   寶隆        20180608 雲林縣斗六市萬年路809號(溪洲國小視聽教室)
 2015   豐興        20180608 台中市后里區民生路268號(台中市后里區農會三樓會議廳)
 2027   大成鋼      20180608 台南市南門路261號勞工育樂中心
 2065   世豐        20180608 高雄市楠梓區高雄大學路700號(高雄大學育成中心)
 2107   厚生        20180608 桃園市龍潭區三和里朝鳳路1號(本公司桃園工廠辦公大樓三樓)
 2231   為升        20180608 彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)
 2237   華德動      20180608 桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)
 2328   廣宇        20180608 新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠
 2360   致茂        20180608 桃園市龜山區華亞一路66號(本公司會議室)
 2363   矽統        20180608 新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)
 2392   正崴        20180608 新北市土城區中央路4段49號2樓
 2433   互盛電      20180608 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
 2449   京元電子    20180608 苗栗縣頭份市公所中山堂
 2462   良得電      20180608 新北市深坑區北深路3段265號(深坑假日飯店)
 2478   大毅        20180608 本公司(桃園市蘆竹區南山路二段470巷26號)
 2501   國建        20180608 台北市仁愛路四段296號地下一樓國際會議廳
 2705   六福        20180608 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝六十號「六福村主題遊樂園」
 2739   寒舍        20180608 台北喜來登大飯店B2宴會廳喜廳(地址:台北巿忠孝東路一段十二號地下二樓)
 2801   彰銀        20180608 臺北市中山北路2段57號彰化銀行臺北大樓13樓
 2820   華票        20180608 台北市羅斯福路四段85號集思會議中心(台大館)地下一樓蘇格拉底廳
 2838   聯邦銀      20180608 台北市中山北路4段16號劍潭海外青年活動中心群英堂(經國紀念堂2樓)
 2849   安泰銀      20180608 新北市新莊區中正路80號4樓新莊農會大會堂
 2850   新產        20180608 本公司8樓會議室(台北市建國北路二段15號8樓)
 2856   元富證      20180608 台北市農會大禮堂(台北市復興南路一段390號15樓)
 2881   富邦金      20180608 台北市中山北路二段五十號十四樓(台北富邦銀行中山大樓十四樓大禮堂)
 2882   國泰金      20180608 台北市信義區松仁路9號一樓國泰金融會議廳
 2884   玉山金      20180608 臺北市中華路1段69號國軍文藝活動中心
 2887   台新金      20180608 台北市仁愛路4段118號2樓(台新金控大樓)
 2888   新光金      20180608 台北市南京東路二段123號16樓會議室
 2916   滿心        20180608 新北市五股區五權六路18號8樓
 2942   京站        20180608 臺北市中山北路二段48巷7號B1(捷韻國際廳)
 3018   同開        20180608 台北市松江路306號2樓(康華大飯店九龍廳)
 3023   信邦        20180608 信邦電子股份有限公司員工餐廳(苗栗縣苗栗市國華路582號)
 3026   禾伸堂      20180608 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)
 3031   佰鴻        20180608 新北市板橋區和平路15號1樓
 3034   聯詠        20180608 新竹科學工業園區篤行一路2號2樓會議室(聯詠辦公大樓)
 3040   遠見        20180608 新北市板橋區府中路29-1號15樓(板橋區農會第二大樓15樓第13研習廳)
 3051   力特        20180608 桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)
 3056   總太        20180608 台中市北屯區崇德五路345號(新天地餐廳)
 3092   鴻碩        20180608 臺北市內湖區民權東路6段99號8樓(臺北市內湖區公所大禮堂)
 3206   志豐        20180608 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店星空廳)
 3217   優群        20180608 新竹日月光大飯店(新竹市富群3號)
 3259   鑫創        20180608 新竹縣竹北市台元街二十六號(園區會館二樓劇場式會議廳)
 3294   英濟        20180608 新北市中和區建八路16號14樓(英錡科技股份有限公司會議室)
 3324   雙鴻        20180608 新北市五股區五工六路9號4樓(新北市勞工活動中心)
 3426   台興        20180608 新北市新莊區五權一路1號2樓之2(策進會)
 3434   哲固        20180608 桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)
 3454   晶睿        20180608 新北市中和區連城路192號地下二樓會議室
 3479   安勤        20180608 本公司大會議室(新北市中和區連城路228號7樓)
 3530   晶相光      20180608 新竹市科學工業園區力行一路12號1樓簡報室
 3577   泓格        20180608 新竹縣湖口鄉光復北路111號(本公司一樓會議室)
 3579   尚志        20180608 台北市中山北路三段22號(北設工大樓18樓)
 3611   鼎翰        20180608 宜蘭縣五結鄉成興村利工一路二段35號
 3627   華信科      20180608 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 3630   新鉅科      20180608 台中市外埔區大東里甲東路三十七號
 3666   光耀        20180608 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓集思竹科會議中心牛頓廳
 3669   圓展        20180608 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司1樓會議室)
 3691   碩禾        20180608 本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
 4116   明基醫      20180608 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓莉蓮會館-里仁廳
 4132   國鼎        20180608 新北市淡水區中正東路二段27-6號17樓會議中心
 4171   瑞基        20180608 台中市西屯區中部科學園區科園二路19號(本公司一廠一樓視聽室)
 4177   柏登        20180608 台北市內湖路一段516號6樓(實踐菁英會館603室)
 4180   安成藥      20180608 臺北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
 4417   金洲        20180608 高雄國賓飯店(高雄市民生二路202號)
 4530   宏易        20180608 台北市中山區南京東路一段35號1樓(康樂區民活動中心）
 4533   協易機      20180608 桃園市桃園區縣府路332號11樓(桃園市工業會會議室)
 4557   永新-KY     20180608 嘉義市耐斯王子飯店(嘉義市忠孝路600號)
 4732   彥臣        20180608 台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號5樓)
 4923   力士        20180608 新北市五股區中興路一段10號9樓之1
 4956   光鋐        20180608 台南市新市區南科二路12號(南科育成中心國際會議廳)
 4977   眾達-KY     20180608 國立臺灣師範大學(圖書館校區)進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段129號)
 5013   強新        20180608 台南市佳里區海澄里萊芊寮12之19號(本公司四樓會議室)
 5206   坤悅        20180608 台中市西屯區市政路386號3樓302會議室
 5244   弘凱        20180608 桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司會議室)
 5272   笙科        20180608 新竹縣竹北市台元一街3號2樓台元科技園區三期多功能會議室
 5289   宜鼎        20180608 新北市汐止區大同路一段237號T1棟(RF1會議室)
 5324   士開        20180608 台北市中山北路六段88號B1樓(天母國際聯誼會)
 5349   先豐        20180608 桃園市觀音區觀音工業區工業五路三號觀音工業區管理中心會議廳
 5410   國眾        20180608 台北市內湖區洲子街12號2樓-會議廳
 5432   達威        20180608 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 5489   彩富        20180608 台北市中山北路七段127號沃田旅店(原天母國際會議中心)
 5490   同亨        20180608 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館愛因斯坦廳會議室)
 5522   遠雄        20180608 台北市信義區松高路1號32樓(遠雄金融中心國際會議廳)
 5525   順天        20180608 台中市西屯區文心路二段201號B2F(順天經貿廣場國際廳)
 5609   中菲行      20180608 美福大飯店(台北市中山區樂群二路55號二樓至福廳)
 5820   日盛金      20180608 新北市五股區五權路1號2樓「新北市工商展覽中心會議廳」
 5878   台名        20180608 台北市館前路49號6樓會議室舉行
 6016   康和證      20180608 台北市基隆路一段一七六號地下二樓(本公司會議室)
 6026   福邦證      20180608 台北市濟南路一段2之1號3A會議室(台大校友會館)
 6116   彩晶        20180608 本公司內湖大樓(台北市內湖區行善路168巷15號1樓)
 6146   耕興        20180608 桃園市龜山區華亞一路52號。(本公司華亞實驗室三樓視廳室)
 6154   順發        20180608 高雄市三民區建國二路50號五樓(本公司教育訓練中心)
 6206   飛捷        20180608 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體園區育成中心)
 6208   日揚        20180608 台南市安南區長和路四段231巷60弄41號(安南區布袋里活動中心)
 6212   理銘        20180608 新竹市公道五路二段415號11樓會議室
 6226   光鼎        20180608 新北市中和區建康路8號11樓。(本公司教育訓練室)
 6234   高僑        20180608 台中市大甲區日南里工七路1號本公司大甲廠
 6239   力成        20180608 新竹縣新豐鄉新興路1號(明新科技大學鴻超樓)
 6288   聯嘉        20180608 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
 6415   矽力-KY     20180608 新北市中和區中正路631號(福朋酒店三樓會議廳)
 6418   詠昇        20180608 桃園市中壢區中福路二段十巷二號四樓會議室
 6425   易發        20180608 桃園市中壢區自強四路3-2號(本公司)
 6475   岱煒        20180608 新北市土城區民權街17號(本公司B1會議室)
 6477   安集        20180608 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區服務館
 6559   研晶        20180608 新北市土城區永豐路173之8號3樓(本公司會議室)
 6573   虹揚-KY     20180608 新北市新店區北新路三段223號(台北矽谷國際會議中心2D廳)
 6594   展匯科      20180608 台北市南港區三重路19之10號2樓國際會議中心
 6617   共信-KY     20180608 台北市松江路168號13樓台灣省商業總會
 6674   鋐寶科技    20180608 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期會館宴會廳)
 8050   廣積        20180608 台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體園區F棟3樓視訊中心)
 8087   華鎂鑫      20180608 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光加州餐廳會議廳)
 8213   志超        20180608 桃園市平鎮區南豐路261號2樓(經濟部工業局平鎮工業區服務中心會議室)
 8279   生展        20180608 台南市新營區開元路154號
 8299   群聯        20180608 苗栗縣竹南鎮群義路1號本公司1廠1樓會議室(廣源科技園區內)
 8435   鉅邁        20180608 台北市中山南路11號10樓(張榮發基金會)
 8935   邦泰        20180608 本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓
 9802   鈺齊-KY     20180608 雲林科技工業區服務中心(雲林縣斗六市科工二路26號)
 9951   皇田        20180608 台南市永康區永科五路六號(本公司員工餐廳)
 1233   天仁        20180611 苗栗縣竹南鎮中華路422號(天仁茶園銘峰館)
 1337   再生-KY     20180611 高雄市左營區崇德路801號(高雄蓮潭國際會館R102教室)
 1414   東和        20180611 台北市信義區信義路5段5號2樓(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)
 1452   宏益        20180611 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店龍鳳廳)
 1453   大將        20180611 雲林縣莿桐鄉延平路16巷6弄29號(本公司莿桐會議室)
 1455   集盛        20180611 本公司觀音廠員工活動中心(桃園市觀音區樹林村安和街307號)
 1465   偉全        20180611 台北市大同區長安西路287號
 1521   大億        20180611 台南市西門路一段660號大億麗緻酒店5樓
 1537   廣隆        20180611 本公司會議室(地址：南投市自立三路6號)
 1590   亞德客-KY   20180611 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店)
 1591   駿吉-KY     20180611 台中市北區中清路一段521號(通豪大飯店)
 1604   聲寶        20180611 桃園市龜山區大華裡頂湖路26號(聲寶員工餐廳)
 1626   艾美特-KY   20180611 臺北市濟南路一段2-1號4樓會議室(臺大校友會館)
 1725   元禎        20180611 台北市民生東路四段五十四號四樓大會議室
 1808   潤隆        20180611 新北市鶯歌區德昌街220號(本公司工廠)
 1903   士紙        20180611 台北市中山北路四段16號(劍潭青年活動中心經國紀念堂1F集賢廳)
 2006   東和鋼鐵    20180611 苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號-東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂
 2032   新鋼        20180611 本公司大園廠(桃園市大園區大園工業區民生路119號)
 2106   建大        20180611 彰化縣員林市中山路一段146號(本公司一樓大禮堂)
 2308   台達電      20180611 桃園市桃園區興隆路18號2樓會議廳
 2312   金寶        20180611 新北市深坑區北深路3段147號
 2344   華邦電      20180611 臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
 2364   倫飛        20180611 高雄市大寮區大發工業區華西路31號
 2368   金像電      20180611 本公司(桃園巿中壢工業區西園路113號）
 2374   佳能        20180611 新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)
 2376   技嘉        20180611 桃園市中壢區民權路398號(古華花園飯店)
 2401   凌陽        20180611 新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)
 2423   固緯        20180611 新北市土城區中興路7-1號(本公司)
 2443   新利虹      20180611 新竹縣湖口鄉中正二路70號
 2458   義隆        20180611 新竹科學園區新竹縣創新一路十二號(本公司一樓會議室)
 2474   可成        20180611 台南大億麗緻酒店(台南市中西區西門路一段660號3樓)
 2484   希華        20180611 台中市潭子區中山路三段111巷1-1號
 2495   普安        20180611 新北市中和區中正路631號3樓福朋飯店(西北廳)
 2535   達工        20180611 台北市敦化南路二段201號地下一樓(遠東國際大飯店)
 2536   宏普        20180611 中國文化大學推廣教育部建國本部-B1國際會議廳(台北市建國南路二段231號B1)
 2542   興富發      20180611 台北市中山區植福路8號(大直典華飯店-金枝玉葉廳)
 2630   亞航        20180611 台南市仁德區機場路1050號(本公司同同館2樓)
 2740   天蔥        20180611 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心遠來C廳)
 2939   凱羿-KY     20180611 台北市濟南路一段2-1號3樓A室(台大校友會館)
 3019   亞光        20180611 台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F
 3029   零壹        20180611 台北市內湖區瑞光路513巷35號6樓
 3054   立萬利      20180611 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)
 3055   蔚華科      20180611 新竹市北區北大路282號13樓(新竹第三信用合作社大禮堂)
 3057   喬鼎        20180611 新竹科學工業園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)
 3095   及成        20180611 新北市板橋區民生路一段33號地下一樓(正隆廣場)
 3118   進階        20180611 新北市汐止區康寧街169巷80號(本公司會議室)
 3211   順達        20180611 桃園市龜山區華亞科技園區華亞一路66號1樓
 3276   宇環        20180611 長興社區活動中心(桃園市蘆竹區長興里長興路四段71巷2號)
 3390   旭軟        20180611 晶悅國際飯店(桃園市桃園區大興路269號)
 3431   長天        20180611 新竹科學工業園區新竹縣創新一路1-1號6樓
 3501   維熹        20180611 台北市內湖區新湖三路196號1樓
 3511   矽瑪        20180611 尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號)
 3512   能緹        20180611 新北市勞工活動中心四○二教室(新北市五股區五工六路九號四樓)
 3583   辛耘        20180611 新竹縣湖口鄉中華路14號2樓
 3597   映興        20180611 台中市南屯區工業19路10號(本公司一樓之柏林會議室)
 3603   建祥國際    20180611 新北市新莊區五工路95號(經濟部工業局新北產業園區服務中心會議室)
 3607   谷崧        20180611 新陶芳餐廳(地址：桃園市中壢區中大路170巷19-5號)
 3615   安可        20180611 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
 3663   鑫科        20180611 本公司南科高雄園區廠(高雄市路竹區路科八路1號)二樓會議室
 3664   安瑞-KY     20180611 台北市信義區菸廠路88號6樓606室(松山文創園區)
 3707   漢磊        20180611 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
 4126   太醫        20180611 銅鑼灣會館(苗栗縣銅鑼鄉銅鑼村新興路78號)
 4164   承業醫      20180611 台北市新生南路3段30號1樓(公務人力發展中心福華國際文教會館103室)
 4426   利勤        20180611 雲林縣斗六市斗工十二路8號(一樓會議室)
 4430   耀億        20180611 彰化縣和美鎮彰美路六段334號(一樓大會議室)
 4542   科嶠        20180611 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店C棟M樓源隆廳)
 4912   聯德控股-   KY20180611 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
 4933   友輝        20180611 桃園市大溪區仁善里松樹21-9號1樓
 4942   嘉彰        20180611 尊爵天際大飯店(桃園市蘆竹區南崁路一段108號B1)
 4995   晶達        20180611 新北市新店區寶橋路235巷137號9樓
 5225   東科-KY     20180611 集思台大會議中心拉斐爾廳(台北市羅斯福路4段85號B1)
 5245   智晶        20180611 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
 5299   杰力        20180611 新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)
 5356   協益        20180611 台北市中正區忠孝西路一段38號4樓(台北凱撒大飯店-北京廳)
 5434   崇越        20180611 台北市內湖區堤頂大道二段489號9樓
 6108   競國        20180611 新北巿板橋區大觀路三段240號(崑崙公園活動中心)
 6126   信音        20180611 新竹縣湖口鄉中正路二段209號(本公司三樓員工餐廳)
 6152   百一        20180611 百一電子員工餐廳(桃園市中壢區東園路六十九號)
 6184   大豐電      20180611 新北市板橋區中山路一段161號5樓(新北市政府階梯會議室0511室)
 6198   凌泰        20180611 臺北市內湖科技園區服務大樓會議廳(臺北市內湖區洲子街12號2樓會議廳A廳)
 6209   今國光      20180611 台中市梧棲區經一路32號(本公司中港分公司四樓會議室)
 6244   茂迪        20180611 台南市新市區大順九路十八號(本公司台南園區分公司5廠1樓國際會議廳)
 6261   久元        20180611 新竹市科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)
 6263   普萊德      20180611 新北市新店區中興路3段219-2號2樓(中信商務會館)
 6284   佳邦        20180611 本公司地下一樓(苗栗縣竹南鎮科義街11號)
 6411   晶焱        20180611 新北市中和區中正路726號B2(一期服務中心會議室)
 6531   愛普        20180611 台元科技園區一期豪華商務會館2樓(新竹縣竹北市台元街26號2樓多功能會議室)
 6577   勁豐        20180611 台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
 6584   南俊國際    20180611 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)
 6637   醫影        20180611 台北市南港區經貿二路1號5樓(台北南港展覽館1館501會議室)
 6645   金萬林      20180611 新北市汐止區新台五路一段97號30樓(U_TOWN_B棟)
 6654   天正國際    20180611 高雄市仁武區安樂三街76巷1號
 8011   台通        20180611 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓禮堂(地址:新北市新莊區五工路95號)
 8059   凱碩        20180611 新北市深坑區北深路三段147號
 8067   志旭        20180611 新北市五股區五工六路九號會議室
 8111   立碁        20180611 新北市樹林區鎮前街467號(東陽市民活動中心)
 8182   加高        20180611 高雄市大寮區大發工業區華東路39號(本公司員工餐廳)
 8358   金居        20180611 台北市內湖區瑞光路392號1樓(光寶科技大樓國際會議廳)
 8418   捷必勝-KY   20180611 台大醫院國際會議中心202廳(台北市徐州路2號2樓)
 8450   霹靂        20180611 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路88號
 8473   山林水      20180611 台北市和平東路一段115號地下2樓
 8923   時報        20180611 台北市萬華區和平西路3段240號2樓
 8933   愛地雅      20180611 台中市梧棲區港埠路一段497號(本公司二樓員工餐廳)
 9931   欣高        20180611 高雄市鹽埕區大義街56號
 1307   三芳        20180612 高雄市國賓大飯店(高雄市民生二路202號20樓)
 1340   勝悅-KY     20180612 台北市忠孝東路三段1號(集思北科大會議中心)
 1437   勤益控      20180612 台北市羅斯福路三段62號(台灣金融研訓院401室)
 1444   力麗        20180612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路38號
 1447   力鵬        20180612 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工業路33號(本公司尼龍總廠)
 1451   年興        20180612 苗栗縣後龍鎮東明里八鄰下浮尾一一九之三號(本公司會議室)
 1460   宏遠        20180612 台南市南門路261號(台南市勞工育樂中心會議室)
 1519   華城        20180612 桃園市中壢區吉林路十號(本公司活動中心1樓)
 1524   耿鼎        20180612 桃園市蘆竹區內溪路48號
 1530   亞崴        20180612 台中市西屯區科園二路15號(亞崴機電股份有限公司台中分公司)
 1536   和大        20180612 和大工業股份有限公司中科分公司七樓會議室(中科分公司地址:台中市大雅區科雅路12號)
 1614   三洋電      20180612 泰山工廠技術大樓七樓會議廳。(新北市泰山區貴鳳街35號)
 1718   中纖        20180612 台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第三演講廳)
 1727   中華化      20180612 桃園市觀音區樹林里工業五路15號
 1909   榮成        20180612 彰化縣二林鎮廣興里廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)
 2030   彰源        20180612 雲林縣斗六工業區服務中心(雲林縣斗六市工業區斗工十路7號)
 2108   南帝        20180612 台南市南門路261號台南市勞工育樂中心一樓大會議廳
 2303   聯電        20180612 新竹科學工業園區研新一路16號(本公司Fab8S廠會議廳)
 2321   東訊        20180612 台灣科學工業園區科學工業同業公會禮堂(地址：新竹科學工業園區展業一路2號1樓)
 2323   中環        20180612 集思交通部國際會議中心(台北市杭州南路一段24號5樓)
 2347   聯強        20180612 台北市八德路二段260號中影八德大樓3樓演講廳
 2349   錸德        20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號
 2357   華碩        20180612 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)
 2367   燿華        20180612 新北市土城區祖田里活動中心(新北市土城區中央路四段283號之1二樓)
 2373   震旦行      20180612 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓多功能會議廳)
 2387   精元        20180612 台中市崇德路二段256號(台中市中科大飯店二樓會議室)
 2404   漢唐        20180612 中信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)
 2427   三商電      20180612 桃園市龜山區民生北路一段164號(本公司桃園廠)
 2431   聯昌        20180612 台北市南港區三重路19-10號二樓
 2436   偉詮電      20180612 新竹科學園區工業東九路二十二號三樓(偉詮公司310會議室)
 2453   凌群        20180612 台北市峨眉街115號B1(本公司簡報室)
 2465   麗臺        20180612 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 2476   鉅祥        20180612 本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)
 2481   強茂        20180612 高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金鶴廳)
 2485   兆赫        20180612 新竹縣新竹工業區文化路2號(本公司新竹廠)
 2489   瑞軒        20180612 新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室
 2538   基泰        20180612 台北市中正區衡陽路51號6樓(願景廳)
 2545   皇翔        20180612 台北市徐州路2號4樓402AB室(臺大醫院國際會議中心)
 2730   美麗信      20180612 台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
 2741   老四川      20180612 蓮潭國際會館(地址:高雄市左營區崇德路801號103室)
 2912   統一超      20180612 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 2913   農林        20180612 苗栗縣三義鄉勝興村水美307巷155號(苗栗分公司)
 2936   客思達-KY   20180612 台中市中清路一段521號(台中通豪大飯店)
 3003   健和興      20180612 彰化縣線西鄉彰濱東三路八號
 3008   大立光      20180612 台中市烏日區成功西路300號(南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
 3015   全漢        20180612 桃園市婦女館(地址：桃園市桃園區延平路147號)
 3028   增你強      20180612 台北市內湖區新湖二路250巷8號8樓(本公司會議室)
 3038   全台        20180612 高雄市高雄加工出口區中一路五號
 3045   台灣大      20180612 台北市敦化南路1段108號地下2樓(富邦國際會議中心)
 3046   建碁        20180612 台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳(A廳)
 3071   協禧        20180612 屏東市橋南里工業六路東段6號
 3083   網龍        20180612 遠見領袖中心(台北市信義區東興路61號1樓)
 3115   寶島極      20180612 桃園縣蘆竹鄉南山路一段276號
 3227   原相        20180612 新竹市新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館-愛因斯坦廳)
 3265   台星科      20180612 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰鹿寮坑176-5號(本公司)
 3311   閎暉        20180612 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 3321   同泰        20180612 台中市大甲區青年路123號5樓(本公司教育訓練中心)
 3322   建舜電      20180612 悅來國際會議中心-近悅A廳（地址：新北市汐止區新台五路一段99號4樓）
 3373   熱映        20180612 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓
 3441   聯一光      20180612 南投縣草屯鎮稻香路6－4號大會議室
 3533   嘉澤        20180612 基隆市安樂區武訓街59號(經濟部工業局大武崙兼瑞芳工業區服務中心)
 3556   禾瑞亞      20180612 珠寶大樓七樓會議室(地址：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓)
 3617   碩天        20180612 台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)
 3646   艾恩特      20180612 台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心
 3672   康聯訊      20180612 南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)
 4129   聯合        20180612 新北市永和區成功路一段82號3F原能會大禮堂
 4148   全宇生技-   KY20180612 台北市復興北路99號15樓(&#29319;亞商務中心)
 4157   太景*-KY    20180612 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓
 4162   智擎        20180612 台北市松江路350號11樓第二會議室(台北市進出口商業同業公會)
 4166   友霖        20180612 台北市復興北路99號6樓
 4173   久裕        20180612 新北市中和區中正路631號3樓(台北中和福朋酒店)
 4432   銘旺實      20180612 新北市五股區中興路1段6號1樓
 4544   春日        20180612 高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
 4560   強信-KY     20180612 桃園市桃園區延平路147號1樓(桃園市婦女館101會議室)
 4707   磐亞        20180612 台北市忠孝東路三段一號(北科大綜合科館地下一樓第二演講廳)
 4711   永純        20180612 台北市長春路168號11樓(六福客棧富貴廳)
 4730   通用        20180612 新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)
 4735   豪展        20180612 新北市三重區光復路一段67號2樓(珍豪大飯店)
 4738   尚化        20180612 台北市中山北路三段22號
 4919   新唐        20180612 新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
 4925   智微        20180612 新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓(智微科技股份有限公司4樓會議室)
 4943   康控-KY     20180612 新北市三峽區大學路63號(三鶯福容大飯店)
 4974   亞泰        20180612 新北市中和區中正路866-11號11樓(慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
 5202   力新        20180612 台北市南港區三重路19-11號4樓(南港軟體園區育成中心)
 5212   凌網        20180612 新竹縣竹北市台元一街N棟會館2樓(台元科技園區第三期多功能會議室)
 5309   系統電      20180612 台北市內湖堤頂大道一段1號5樓(本公司會議室)
 5364   力麗店      20180612 台北市和平東路一段115號地下二樓
 5392   應華        20180612 台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
 5474   聰泰        20180612 台北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店3樓-天璽廳)
 5508   永信建      20180612 高雄市新興區六合路183號12樓(本公司會議室)
 5863   瑞興銀      20180612 台北市徐州路46號，市長官邸藝文沙龍
 6121   新普        20180612 新竹縣湖口鄉八德路二段656號(本公司二廠宿舍1F會議室)
 6123   上奇        20180612 台北市內湖區成功路5段420巷28號(康寧生活會館)
 6124   業強        20180612 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
 6153   嘉聯益      20180612 本公司台北營運總部(新北市樹林區博愛街248號)
 6158   禾昌        20180612 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)
 6170   統振        20180612 統振股份有限公司(台北市內湖區安美街181號)
 6207   雷科        20180612 高雄市前鎮區新生路248-45號2樓(經濟部加工出口區管理處臨廣園區國際會議中心)
 6223   旺矽        20180612 新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元科技園區會館劇場會議中心)
 6272   驊陞        20180612 新北市汐止區大同路1段128號4樓(台北富信大飯店/華美廳)
 6426   統新        20180612 台南市新市區南科三路26號2樓
 6461   益得        20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路20號(本公司益得廠)
 6527   明達醫      20180612 桃園市桃園區民生路107號(桃園翰品酒店)
 6529   研鼎        20180612 台北市內湖區新湖三路189號6樓(本公司會議室)
 6546   正基        20180612 新竹縣湖口鄉新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
 6574   霈方        20180612 台北市大安區光復南路200號2樓(國聯大飯店)
 6589   台康生技    20180612 財團法人生物技術開發中心B棟1樓國際會議廳(新北市汐止區康寧街169巷101號B棟1樓)
 8042   金山電      20180612 新北市三重區光復路一段68巷11弄1號2樓
 8046   南電        20180612 桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
 8048   德勝        20180612 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)
 8081   致新        20180612 新竹市科學園區工業東三路2號2樓(本公司員工餐廳)
 8404   百和興業-KY 20180612 和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4F)
 8444   綠河-KY     20180612 台北福華大飯店(地址：台北市仁愛路三段160號4樓405會議室)
 9950   萬國通      20180612 台南市歸仁區中山九街40號(本公司簡報室)
 1215   卜蜂        20180613 本公司南投廠會議室(南投市南崗工業區工業東路17號)
 1232   大統益      20180613 台南市官田區二鎮里工業西路32號本公司辦公大樓
 1262   綠悅-KY     20180613 台北世貿中心一館第二會議室臺北市信義路五段五號
 1336   台翰        20180613 新北市工商展覽中心(新北市五股工業區五權路一號2樓A廳)
 1441   大東        20180613 台中市東區振興路148之1號
 1558   伸興        20180613 台中市西區館前路五十七號(全國大飯店-國際廳II)
 1568   倉佑        20180613 本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號)
 1580   新麥        20180613 新北市五股區五工六路9號3樓會議室A(新北市勞工活動中心)
 1713   國化        20180613 台北市羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心-達文西廳)
 1721   三晃        20180613 彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠餐廳
 1802   台玻        20180613 台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓
 1817   凱撒衛      20180613 新北市三重區興德路111號(代表號)R樓
 1902   台紙        20180613 新民國小活動中心(台南市新營區公園路一段136號)
 2012   春雨        20180613 高雄市岡山區大寶街100號
 2064   晉椿        20180613 本公司會議室(彰化縣鹿港鎮鹿工路24號B1)
 2228   劍麟        20180613 悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)
 2338   光罩        20180613 新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館二樓達爾文廳)
 2345   智邦        20180613 新竹科學園區研新三路一號(本公司會議室)
 2397   友通        20180613 新北市汐止區大同路一段128號富信大飯店4樓華美廳
 2439   美律        20180613 台中市南屯區工業區23路22號
 2457   飛宏        20180613 台電訓練所林口核能訓練中心4樓(桃園市龜山區文明路27號)
 2460   建通        20180613 高雄市路竹區大同路513巷138號(本公司三樓會議室)
 2491   吉祥全      20180613 桃園市龜山區科技三路80號
 2493   揚博        20180613 桃園市中壢區東園路57號中壢工業區服務中心
 2497   怡利電      20180613 本公司全興廠員工餐廳(彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號)
 2599   樂揚        20180613 台北市中山區市民大道三段209號(華漾飯店中崙店美漾廳)
 2719   燦星旅      20180613 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 3013   晟銘        20180613 台北維多麗亞酒店(台北市中山區敬業四路168號)
 3017   奇鋐        20180613 高雄市前鎮區新生路248之45號(高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 3033   威健        20180613 青青食尚花園會館(台北市士林區至善路二段266巷32號)
 3289   宜特        20180613 新竹市埔頂路19號9樓
 3299   帛漢        20180613 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
 3306   鼎天        20180613 桃園市龜山區文化二路211號一樓會議室
 3310   佳穎        20180613 桃園市大園區和平西路二段110號
 3372   典範        20180613 高雄市高雄加工出口區中一路2號
 3438   類比科      20180613 新竹縣竹北市台元街26號2樓一期會館多功能會議室
 3483   力致        20180613 新竹縣竹北市新泰路35號9樓
 3527   聚積        20180613 本公司會議室(新竹市埔頂路18號10樓)
 3531   先益        20180613 台中市工業區工業24路22號
 3558   神準        20180613 桃園市龜山區復興三路500號8樓本公司會議中心
 3587   閎康        20180613 新竹科學園區力行一路1號(B1教育訓練室)
 3622   洋華        20180613 桃園市觀音區觀音工業區經建五路32號
 3704   合勤控      20180613 新竹科學工業園區創新二路六號B1演講廳
 4111   濟生        20180613 新竹縣湖口鄉實踐路三號(本公司國際會議廳)
 4114   健喬        20180613 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路6號(本公司健喬廠)
 4433   興采        20180613 新北市新莊區五權二路十號(本公司會議室)
 4510   高鋒        20180613 本公司(台中市大雅區科雅路16號)
 4528   江興鍛      20180613 台中市西屯區協和南巷3-1號(本公司會議室)
 4552   力達-KY     20180613 太平洋商旅(台北市信義區光復南路495號11樓)
 4706   大恭        20180613 王朝大酒店貴賓軒(台北市敦化北路100號二樓)
 4716   大立        20180613 高雄市永安區永工二路18號(本公司永安廠光電大樓B1會議室)
 4728   雙美        20180613 中部科學工業園區台中市大雅區科雅二路8號2樓(永勝光學股份有限公司)
 4944   兆遠        20180613 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心202職訓教室)
 5211   蒙恬        20180613 新竹市光復路二段二巷47號一樓
 5262   立達        20180613 台北市內湖區瑞光路480號12樓
 5283   禾聯碩      20180613 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓
 5301   寶得利      20180613 台北市重慶南路一段10號6樓
 5328   華容        20180613 新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)
 5465   富驊        20180613 台南市安和路2段54巷225號(本公司大會議室)
 5480   統盟        20180613 經濟部工業局平鎮工業區服務中心(桃園市平鎮區南豐路261號2樓)
 5498   凱崴        20180613 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店
 5519   隆大        20180613 高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室
 5905   南仁湖      20180613 屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)
 6103   合邦        20180613 新竹科學工業園區新竹巿園區二路11號8樓(本公司會議室)
 6120   達運        20180613 中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室(台中市西屯區中科路2號)
 6150   撼訊        20180613 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN)
 6166   凌華        20180613 新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室
 6173   信昌電      20180613 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心103會議室)
 6177   達麗        20180613 台北市中山區松江路350號3樓(台北市進出口商業同業公會第一會議室)
 6180   橘子        20180613 維多麗亞酒店一樓宴會廳(台北市敬業四路168號)
 6188   廣明        20180613 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店林口店3樓)
 6189   豐藝        20180613 台北市內湖區環山路一段32號三樓(會議室)
 6227   茂綸        20180613 新北市新店區北新路3段213號2樓(台北矽谷國際會議中心)
 6233   旺玖        20180613 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
 6243   迅杰        20180613 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)
 6294   智基        20180613 台南市西門路一段660號大億麗緻酒店4樓
 6405   悅城        20180613 本公司會議室(桃園市中壢區北園路18號)
 6443   元晶        20180613 屏東縣屏東市大溪路335之12號(本公司屏東廠)
 6452   康友-KY     20180613 台北市信義區信義路五段5號世貿展覽館1館第一會議室
 6482   弘煜科      20180613 台中市台灣大道二段186號23樓
 6541   泰福-KY     20180613 新北市汐止區台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心/近悅廳C廳)
 6556   勝品        20180613 桃園市桃園區大誠路10號B1
 6649   台生材      20180613 新竹縣竹北市生醫路二段18號一樓(竹北生醫園區生技大樓112會議室)
 6667   信紘科      20180613 苗栗縣竹南鎮友義路66號(本公司會議室)
 8041   東精電      20180613 桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室
 8044   網家        20180613 台北市中正區中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心八○二室)
 8072   陞泰        20180613 台北市南港區三重路19-11號E棟四樓南港軟體育成中心會議室
 8085   福華        20180613 本公司(新北市三峽區中正路一段393號)
 8103   瀚荃        20180613 新北市淡水區中正東路二段91號2樓(成旅晶贊飯店-星空廳)
 8147   正淩        20180613 新北市汐止區康寧街169巷5號1樓
 8287   英格爾      20180613 桃園市龜山區民生北路一段536號R樓
 8446   華研        20180613 台北市忠孝東路二段95號13樓會議室
 8477   創業家      20180613 臺北市南港區三重路19-10號A棟2樓會議室
 8499   鼎炫-KY     20180613 新北市新店區北新路三段223號3樓(台北矽谷國際會議中心3A會議室)
 8930   青鋼        20180613 台南市官田區工業路九號(本公司3A會議室)
 9911   櫻花        20180613 台中市大雅區雅潭路四段436號(本公司大雅廠)
 9912   偉聯        20180613 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心)
 1104   環泥        20180614 台北福華大飯店會議廳(台北市仁愛路三段160號)
 1443   立益        20180614 本公司總公司活動中心(桃園市平鎮區雙福路一段65號)
 1476   儒鴻        20180614 苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路39號本公司溪洲廠三樓會議廳
 1503   士電        20180614 台北市中山北路二段63號(台北國賓大飯店二樓國際廳)
 1565   精華        20180614 新北市汐止區大同路三段196號R2樓(世界經貿中心會議室)
 1570   力肯        20180614 新北市八里區中山路一段95號二樓「大埤頂社區活動中心」
 1583   程泰        20180614 台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)
 1608   華榮        20180614 高雄市仁武區高楠公路30號(本公司高楠工廠)
 1612   宏泰        20180614 晶悅國際飯店二樓富貴廳(桃園市大興路269號)
 1709   和益        20180614 松江101會議中心(台北市松江路101號4樓)
 1723   中碳        20180614 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
 1732   毛寶        20180614 新竹縣湖口鄉中華路22號2樓(新竹工業區管理中心)
 1796   金穎生技    20180614 台南市善化區大利二路3號
 2010   春源        20180614 桃園市龍潭區聖亭路八德段二三六號(本公司龍潭廠區鋼構廠辦公大樓)
 2029   盛餘        20180614 高雄市小港區中林路11號(本公司文康中心會議室)
 2105   正新        20180614 本公司新辦公大樓B2會議室(彰化縣大村鄉黃厝村美港路215號)
 2241   艾姆勒      20180614 新北市林口區粉寮路2段16號地下一樓(本公司員工餐廳)
 2313   華通        20180614 桃園市蘆竹區新莊里大新路814巷91號本公司
 2316   楠梓電      20180614 高雄楠梓加工出口區莊敬堂(地址：高雄市楠梓區加昌路600號)
 2337   旺宏        20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會101大型會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 2342   茂矽        20180614 新竹市北區行政大樓禮堂(新竹市國華街69號5樓)
 2356   英業達      20180614 台北市士林區中山北路四段十六號劍潭海外青年活動中心經國紀念堂
 2383   台光電      20180614 桃園巿觀音區大同一路18號本公司會議室
 2417   圓剛        20180614 新北市土城區大安路157號(圓展科技股份有限公司)
 2419   仲琦        20180614 新竹市科學園區力行一路1-8號
 2426   鼎元        20180614 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
 2450   神腦        20180614 桃園市龜山區復興三路500號
 2451   創見        20180614 台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓)
 2459   敦吉        20180614 台北市內湖區內湖路一段120巷8號9樓
 2464   盟立        20180614 新竹市科學園區研發二路3號(本公司一樓會議室)
 2496   卓越        20180614 台北市中正區忠孝西路一段6號7樓(7B會議室)
 2540   愛山林      20180614 台北市市民大道一段209號12樓(會議室)
 2897   王道銀行    20180614 台北市大安區長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
 2906   高林        20180614 台北市大安區復興南路一段390號15樓(臺北市農會大禮堂)
 2911   麗嬰房      20180614 台北市內湖區陽光街321巷60號B1教育訓練中心
 3006   晶豪科      20180614 新竹市富群街3號新竹日月光大飯店二樓星晨廳
 3011   今皓        20180614 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
 3016   嘉晶        20180614 新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)
 3047   訊舟        20180614 台北市內湖區新湖一路278號一樓(本公司一樓)
 3049   和鑫        20180614 南部科學工業園區台南市善化區北園一路7號
 3050   鈺德        20180614 桃園市龜山區華亞二路二二二號
 3064   泰偉        20180614 新北市三重區興德路111號R樓
 3097   拍檔        20180614 本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)
 3163   波若威      20180614 新竹市科學園區展業一路2號(新竹科學園區同業公會201會議室)
 3178   公準        20180614 高雄市仁武區五和里八德二路168號(本公司三樓餐廳)
 3213   茂訊        20180614 新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
 3218   大學光      20180614 台北市南港區園區街3之1號4樓
 3221   台嘉碩      20180614 平鎮工業區服務中心(地址：桃園市平鎮區南豐路261號)
 3231   緯創        20180614 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)
 3296   勝德        20180614 新北市中和區中山路二段407號10樓(本公司107會議室)
 3317   尼克森      20180614 新北市汐止區康寧街169巷21號1樓
 3323   加百裕      20180614 桃園市龍潭區工五路128號本公司三樓餐廳
 3444   利機        20180614 台中市西屯區天保街六十號2樓(台中世貿會議廳)
 3504   揚明光      20180614 台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室(新竹科學園區展業一路2號)
 3516   亞帝歐      20180614 福容大飯店會議廳桃園市桃園區大興西路一段200號
 3529   力旺        20180614 新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室
 3540   曜越        20180614 台北市內湖區洲子街12號2樓會議廳
 3555   (重鳥)鵬    20180614 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
 3601   前源        20180614 苗栗縣竹南鎮公教路41號(本公司竹南分公司員工餐廳)
 3679   新至陞      20180614 晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場)
 3685   元創精密    20180614 臺中市西屯區朝富路213號R樓(時代廣場CBD大樓)
 3689   湧德        20180614 桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店)
 3694   海華        20180614 新北市新店區北新路三段213號2樓
 3709   鑫聯大投控   20180614 臺北市南港區成功路一段76號B1(會議廳)
 4102   永日        20180614 台中市大甲區成功路315號，鐵砧山鄉野莊
 4103   百略        20180614 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)
 4138   曜亞        20180614 新北市中和區中正路631號(福朋喜來登酒店)
 4159   泉盛        20180614 台北市南港區三重路19之10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
 4175   杏一        20180614 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
 4401   東隆興      20180614 彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號
 4526   東台        20180614 高雄市路竹區路科三路三號(本公司視聽教室)
 4714   永捷        20180614 台南市中西區和緯路五段91號(湖美帝璟接待中心)
 4729   熒茂        20180614 高雄巿前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金冠廳)
 4752   聯超        20180614 台北市松江路101號4樓(松江101會議中心)
 4754   國碳科      20180614 桃園市蘆竹區仁愛路一段2號B1視聽教室(桃園市蘆竹區婦幼館)
 4755   三福        20180614 台北市南京東路一段9號3F(大倉久和飯店久和2廳)
 4765   磐采        20180614 桃園市龜山區文明路72-1號(本公司二廠會議室)
 4766   南寶        20180614 本公司會議室(地址：台南市西港區南海里南海埔12號)
 4904   遠傳        20180614 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 4952   凌通        20180614 新竹科學工業園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)牛頓廳
 5007   三星        20180614 本公司交誼廳(地址：台南市歸仁區南興里中山路三段355號)
 5014   建錩        20180614 桃園市大園區大觀路178號
 5248   景傳        20180614 新北市新店區北新路1段92號3樓文化劇場演藝廳
 5251   天鉞電      20180614 新北市新店區北新路三段223號3樓(台北矽谷國際會議中心3B會議室)
 5255   美桀        20180614 新北市中和區中正路716號15樓之3
 5269   祥碩        20180614 中信商務會館會議室(新北市新店區中興路三段219-2號)
 5287   數字        20180614 新北市新莊區思源路40號B劇場(晶宴新莊館)
 5288   豐祥-KY     20180614 新北市新莊區新樹路222號(新莊勞工中心)
 5347   世界        20180614 新竹科學工業園區園區三路123號本公司會議廳
 5371   中光電      20180614 科學工業園區竹南園區(苗栗縣竹南鎮科北五路二號)
 5455   昇益        20180614 新竹市公道五路二段415號11樓會議室
 5478   智冠        20180614 高雄國賓大飯店樓外樓(高雄市民生二路202號20樓)
 5484   慧友        20180614 新北市深坑區北深路三段265號33F_VIP3,4(台北深坑假日飯店)
 5601   台聯        20180614 基隆市七堵區堵南里三合街二號
 5701   劍湖山      20180614 嘉義耐斯王子大飯店5樓宴會廳(嘉義市忠孝路600號)
 6027   德信        20180614 台北市新生南路一段50號3樓
 6136   富爾特      20180614 新北市新店區三民路19號文萃樓B1演藝廳
 6176   瑞儀        20180614 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓
 6185   幃翔        20180614 新北市土城區三民路四號(經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)
 6187   萬潤        20180614 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(北嶺里社區活動中心)
 6190   萬泰科      20180614 桃園市中壢工業區北園路17號(萬泰科技工廠)
 6191   精成科      20180614 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心志清大樓5106室)
 6194   育富        20180614 桃園市桃園區新埔六街95號R樓
 6221   晉泰        20180614 新竹市大學路1001號(交通大學光復校區電子資訊研究大樓一樓第一會議室)
 6269   台郡        20180614 高雄市大寮區大發工業區莒光一街23號(本公司餐廳)
 6275   元山        20180614 高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)
 6277   宏正科      20180614 新北市汐止區大同路二段125號4樓博物館
 6471   聯生藥      20180614 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓多功能會議室
 6473   好玩家*     20180614 台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段213號2樓)
 6491   晶碩        20180614 桃園市龜山區興業街5號
 6499   益安        20180614 台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)
 6505   台塑化      20180614 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂
 6535   順藥        20180614 北市南港區園區街3號3樓視聽教室(南港軟體工業園區F棟)
 6568   宏觀        20180614 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
 6626   唯數        20180614 台北市中正區延平南路189號3樓(本公司會議室)
 6661   威健生技    20180614 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓會議室
 6673   和詮        20180614 高雄市前鎮區新生路248-20號1樓
 8021   尖點        20180614 新北市樹林區佳園路三段203號
 8099   大世科      20180614 本公司(台北市中山北路三段22號北設工大樓18樓)
 8277   商丞        20180614 劍潭海外青年活動中心教學區三樓332室(台北市士林區中山北路四段16號)
 8921   沈氏        20180614 新北市板橋區重慶路66號4樓(新北市工業會)
 9902   台火        20180614 台北市長沙街一段二十號國軍英雄館二樓百合廳
 9919   康那香      20180614 台南市將軍區三吉里8鄰三吉66-1號(本公司口寮廠)
 9938   百和        20180614 和美農民活動中心(彰化縣和美鎮彰美路5段256號4樓)
 9942   茂順        20180614 南投縣南投市南崗工業區工業路336號(本公司一樓大廳)
 9943   好樂迪      20180614 :迪廣國際股份有限公司(台北市林森北路312號2樓)
 9945   潤泰新      20180614 台北市松山區市民大道6段288號3樓(台鐵松山車站CityLink松山壹號店3樓)
 1108   幸福        20180615 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭青年活動中心教學大樓2樓328教室）
 1210   大成        20180615 台南市永康區蔦松二街3號(本公司台南總公司禮堂)
 1227   佳格        20180615 桃園市大園區和平西路一段369號(本公司大園廠員工交誼廳)
 1312   國喬        20180615 高雄市大社區興工路四號本公司高雄廠簡報室
 1326   台化        20180615 台北市敦化北路100號王朝大酒店2樓國際大會堂
 1410   南染        20180615 桃園市蘆竹區南山路三段233號4樓
 1442   名軒        20180615 新北市五股區成泰路一段189巷16號B1
 1464   得力        20180615 台南市新市區三舍里240號(本公司員工活動中心一樓)
 1504   東元        20180615 桃園市中壢區安東路11號(本公司中壢廠禮堂)
 1533   車王電      20180615 本公司(台中市大雅區中清路四段85號)
 1560   中砂        20180615 新北市鶯歌區中山路64號(本公司鶯歌廠員工餐廳)
 1730   花仙子      20180615 台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院)
 1785   光洋科      20180615 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區國際會議廳)
 2020   美亞        20180615 桃園市楊梅區青年路三號(中華汽車人力培訓中心)
 2034   允強        20180615 本公司溪州廠(彰化縣溪州鄉中山路四段270號)
 2102   泰豐        20180615 桃園市觀音區環西路369號
 2201   裕隆        20180615 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2353   宏碁        20180615 悅來國際會議中心近悅廳(新北市汐止區新台五路一段99號4樓)
 2362   藍天        20180615 新北市三重區興德路129號
 2369   菱生        20180615 潭陽社區活動中心(台中市潭子區中山路二段237巷9號)
 2377   微星        20180615 新北市中和區中正路866-11號11樓(全球人壽中和商業大樓)
 2380   虹光        20180615 新竹科學工業園區研新一路20號
 2382   廣達        20180615 桃園市龜山區文化二路一八八號地下一樓
 2390   云辰        20180615 新北市土城區中華路一段50號5樓
 2393   億光        20180615 新北市三峽區大學路63號(福容大飯店-芙蓉廳)
 2402   毅嘉        20180615 本公司會議室(桃園市龜山區華亞二路268號)
 2409   友達        20180615 中部科學工業園區管理局會議室(台中市西屯區中科路2號)
 2412   中華電      20180615 新北市板橋區民族路168號中華電信學院
 2425   承啟        20180615 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
 2454   聯發科      20180615 新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)
 2455   全新        20180615 桃園市平鎮區工業一路十六號
 2468   華經        20180615 華經大樓2樓會議室(台北市內湖區行愛路78巷25號2樓)
 2499   東貝        20180615 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店會議廳)
 2506   太設        20180615 新北市萬里區海景路一號(太平洋海灣會館迎曦廳)
 2530   華建        20180615 台北市內湖區成功路五段420巷28號地下一樓
 2596   綠意        20180615 台北市市民大道五段99號4樓(台北偶戲館研習教室)
 2613   中櫃        20180615 台中市梧棲區文化路二段85號(梧棲區農會)
 2726   雅茗-KY     20180615 台北市內湖區堤頂大道一段327號2F
 2731   雄獅        20180615 台北市內湖區康寧路三段75巷137號3樓(康寧劇院)
 2832   台產        20180615 台北市忠孝東路一段12號B2(台北喜來登大飯店喜廳)
 2867   三商壽      20180615 台北市民權東路三段6號B1(時代金融廣場)
 2885   元大金      20180615 台北市杭州南路一段24號5樓(集思交通部國際會議中心集會堂)
 2886   兆豐金      20180615 台北市吉林路100號兆豐國際商業銀行吉林大樓頂樓
 2889   國票金      20180615 中華民國農訓協會天母會議中心大會堂(台北市中山北路七段113號2樓)
 2890   永豐金      20180615 台北市南京東路三段36號13樓大禮堂
 2891   中信金      20180615 台北市中山北路4段1號圓山大飯店12樓大會廳
 3014   聯陽        20180615 新竹科學工業園區創新一路9號本公司會議室
 3021   鴻名        20180615 台北市信義區東興路61號1樓(遠見領袖中心VLC01室)
 3035   智原        20180615 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓)
 3037   欣興        20180615 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店)
 3048   益登        20180615 台北市士林區中山北路七段127號(沃田旅店502會議室)
 3052   夆典        20180615 新北市中和區新民街112號4樓(本公司會議室)
 3059   華晶科      20180615 新竹科學工業園區展業一路二號(科學園區同業公會二樓203會議室)。
 3060   銘異        20180615 桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)
 3105   穩懋        20180615 桃園市龜山區文二一街68號(福容飯店2樓)
 3260   威剛        20180615 新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)
 3266   昇陽        20180615 台北市大安區敦化南路二段97號11樓
 3360   尚立        20180615 臺北大眾捷運股份有限公司北投會館306教室(臺北市北投區大業路527巷88號)
 3379   彬台        20180615 台北市濟南路一段2-1號4樓(台大校友聯誼社)
 3380   明泰        20180615 新竹科學工業園區科技生活館(新竹科學工業園區工業東二路1號)二樓達爾文廳
 3466   致振        20180615 新北市三重區興德路123-1號R樓
 3498   陽程        20180615 桃園市大園區溪海里聖德北路68號
 3545   敦泰        20180615 新竹市科學園區工業東二路1號科技生活館會議室(愛因斯坦廳)
 3570   大塚        20180615 新北市板橋區縣民大道2段68號6樓(本公司訓練教室)
 3629   地心引力    20180615 苗栗縣竹南鎮公園路206號B128研習教室(苗北藝文中心)
 4107   邦特        20180615 宜蘭縣蘇澳鎮龍德里龍德工業區自強路5號廠辦大樓4樓大會議室
 4136   太和-KY     20180615 台北市信義路四段236號7樓
 4144   康聯-KY     20180615 台北市松山區敦化北路100號2樓(王朝大酒店貴賓軒)
 4529   淳紳        20180615 台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商旅)
 4545   銘鈺        20180615 桃園市產業園區聯合服務中心二樓會議室(桃園市觀音區大潭三路12巷2號)
 4550   長佳        20180615 台北市中山區樂群二路199號3樓(台北萬豪酒店-春廳)
 4741   泓瀚        20180615 新竹市大湖路一七三之二號
 4905   台聯電      20180615 台北市士林區至善路二段266巷32號(青青食尚花園會館)
 4906   正文        20180615 新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)
 4927   泰鼎-KY     20180615 台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下一樓
 4946   辣椒        20180615 台北市松山區東興路8號地下一樓(統一期貨多媒體中心)
 5227   立凱-KY     20180615 福容大飯店-桃園店3樓櫻花廳(桃園市桃園區大興西路一段200號)
 5305   敦南        20180615 台北市內湖區瑞光路392號1樓。(光寶科技大樓國際會議中心)
 5340   建榮        20180615 桃園巿楊梅區大模街九號三樓(楊梅區農會三樓)
 5351   鈺創        20180615 新竹市科學園區科技五路6號-本公司會議室
 5355   佳總        20180615 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店－祥福廳)
 5425   台半        20180615 宜蘭縣宜蘭市梅洲二路96號(台灣半導體股份有限公司宜蘭廠)
 5469   瀚宇博      20180615 桃園市觀音區工業四路9號B1(本公司員工活動中心)
 5471   松翰        20180615 台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓
 5493   三聯        20180615 台北市大安區復興南路一段390號11樓
 5511   德昌        20180615 台中市北區力行路262之1號203會議室(台中市救國團力行社教中心)
 5706   鳳凰        20180615 台北市羅斯福路一段7號9樓(律師公會會館)
 5859   遠壽        20180615 台北市松高路1號32樓會議中心(遠雄金融中心)
 5876   上海商銀    20180615 台北市民權東路一段2號本公司6樓
 6104   創惟        20180615 新北市新店區北新路三段215號2樓(台北矽谷II-台北矽谷國際會議中心D廳)
 6129   普誠        20180615 新北市新店區中興路三段219-2號二樓(中信商務會館)
 6143   振曜        20180615 本公司(新竹縣竹北市博愛街945號)地下一樓
 6147   頎邦        20180615 新竹科學工業園區展業一路10號8F(本公司展業二廠8F)
 6156   松上        20180615 新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
 6179   亞通        20180615 新北市汐止區大同路三段611號(那米哥宴會廣場)
 6197   佳必琪      20180615 新北市中和區中山路二段311號(宸上名品飯店)
 6199   天品        20180615 桃園市平鎮區洪圳路385-3號(天品聯合企業股份有限公司)
 6203   海韻電      20180615 台北市松山區東興路8號(統一綜合證券股份有限公司會議室)
 6213   聯茂        20180615 新竹縣新埔鎮內立里大魯閣路17號(員工餐廳)
 6214   精誠        20180615 自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)
 6217   中探針      20180615 新北市板橋區和平路24巷８號６樓
 6220   岳豐        20180615 桃園市中壢區樹籽路8號(南方莊園飯店)
 6271   同欣電      20180615 桃園市桃鶯路398號(住都大飯店住祥廳)
 6279   胡連        20180615 新北市汐止區環河街72巷6號2樓(本公司大禮堂)
 6285   啟碁        20180615 新竹科學工業園區展業一路2號(台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議室)
 6419   京晨科      20180615 台大育成中心B棟1樓簡報室(台北市中正區思源街18號)
 6432   今展科      20180615 新北市新莊區中正路82號(瀚品酒店)
 6445   經絡醫      20180615 台北市士林區士商路1號9樓(台北市士林運動中心)
 6486   互動        20180615 新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)
 6495   納諾*-KY    20180615 臺北市中正區濟南路一段2之1號3樓B會議室
 6497   亞獅康-KY   20180615 臺北市中山區敬業四路168號(維多麗亞酒店)1樓/大宴會廳C廳
 6536   碩豐        20180615 新北市汐止區大同路1段308號6樓
 6583   友松        20180615 台北市大同區重慶北路二段153號B1
 6588   東典光電    20180615 宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室
 6593   台灣銘板    20180615 桃園市龜山區華亞一路36號
 8043   蜜望實      20180615 新北市五股區五權路1號2樓(新北市工商展覽中心)
 8054   安國        20180615 南港軟體工業園區視訊會議中心（台北市南港區三重路19-10號2樓）
 8093   保銳        20180615 本公司(桃園市桃園區經國路888號15樓之2)
 8107   大億金茂    20180615 大億麗緻酒店5樓(台南市西門路一段660號)
 8112   至上        20180615 駿宇飯店(地址：台北市內湖區民權東路六段123巷34弄1號2樓)
 8114   振樺電      20180615 新北市土城區大同街23號8樓
 8349   恒耀        20180615 台南市仁德區上崙里中正路一段616號(本公司保安廠)
 8351   新東亞      20180615 桃園市觀音區樹林里工業一路7號
 8421   旭源        20180615 新竹縣仰德高級中學行政大樓二樓會議室(地址：新竹縣新豐鄉員山村133號)
 8432   東生華      20180615 南港軟體園區二期視聽教室(台北市南港區園區街3之1號F棟3樓)
 8936   國統        20180615 高雄市鳥松區圓山路2號(高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)
 9188   精熙-DR     20180615 香港北角城市花園道9號城市花園酒店
 9904   寶成        20180615 彰化縣福興鄉福工路2號福興工業區本公司三樓會議室
 9925   新保        20180615 台北市建國北路一段126號9樓會議室
 9939   宏全        20180615 台中市工業區二路六號三樓(本公司國際會議廳)
 1303   南亞        20180619 台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂
 1463   強盛        20180619 桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)
 1615   大山        20180619 雲林縣斗六市西平路369號(本公司會議室)
 1724   台硝        20180619 桃園市桃園區莊敬路一段300號(尊爵大飯店3樓)
 2031   新光鋼      20180619 本公司觀音廠會務辦公室(桃園市觀音區觀音工業區工業八路120號)
 2230   泰茂        20180619 台南市官田工業區實踐街10號(本公司二樓會議室)
 2235   謚源        20180619 桃園市龜山區頂湖路24號本公司會議室
 2365   昆盈        20180619 新北市三重區光復路一段67號3樓(珍豪大飯店國際宴會廳)
 2413   環科        20180619 本公司五樓會議室(台中市工業區工業二十七路二號五樓會議室)
 2466   冠西電      20180619 新北市中和區中正路726號B1地下室(遠東世紀廣場第一期管理委員會B1地下室)
 2640   大車隊      20180619 台北市中山區濱江街136號
 2701   萬企        20180619 台北市峨嵋街52號
 2724   富驛-KY     20180619 台北市松山區復興北路99號15樓
 2729   瓦城        20180619 新北市中和區中正路631號3樓(福朋酒店東南廳)
 2908   特力        20180619 台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)
 3152   璟德        20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路16號6樓
 3171   新洲        20180619 台北市內湖區行善路397號(炎洲集團總部B1)
 3191   和進        20180619 新北市五股區五工六路九號(新北市勞工活動中心601教室)
 3272   東碩        20180619 新北市新店區寶橋路235巷131號8樓之三8樓會議室
 3285   微端        20180619 台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓(康寧生活會館)
 3288   點晶        20180619 新竹市科學園區新安路2-1號1樓(尼尼生活館第一會議室)
 3338   泰碩        20180619 台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
 3377   健格        20180619 台北市內湖區民權東路6段21巷33號
 3391   佳得        20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室
 3428   光燿科      20180619 新北市土城區中央路四段49號(二樓會議室)
 3485   敘豐        20180619 桃園市八德區茄苳路760巷16號
 3564   其陽        20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄U-TOWN活動中心)
 3594   磐儀        20180619 新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)
 3652   精聯        20180619 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心-經國紀念堂2樓-群英堂)
 4135   天賜爾      20180619 宜蘭縣羅東鎮純精路一段109號5樓(羅東鎮農會第一會議廳)
 4141   龍燈-KY     20180619 台北市中山北路二段63號台北國賓大飯店2樓四香廳
 4167   展旺        20180619 苗栗縣竹南鎮科研路36號(竹南科學園區行政服務中心201會議室)
 4191   法德藥      20180619 台北市復興北路99號15樓("牛牛牛"亞國際會議中心會議室)
 4192   杏國        20180619 台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)
 4549   桓達        20180619 新北市板橋區縣民大道一段189號3樓(馥都飯店)
 4554   橙的        20180619 台中市西屯區東大路一段951號四樓(逢甲大學中科校區A401講堂)
 4565   宏偉        20180619 新北市五股區五權五路33號6樓會議室
 4746   台耀        20180619 台北福華大飯店3樓金龍廳(台北市仁愛路三段160號3樓)
 4804   大略-KY     20180619 台北市復興北路99號15樓(GG會議室)
 4911   德英        20180619 經濟部南台灣創新園區-服務館2樓-202簡報室
 4949   有成        20180619 新竹市東區公道五路2段180號1樓
 4976   佳凌        20180619 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號『台中市加工出口區從業員工康樂室』
 4987   科誠        20180619 新北市永和區民權路60號(新北市立圖書館永和民權分館)
 5015   華祺        20180619 桃園市中壢區松江北路二十九號
 5203   訊連        20180619 新北市新店區中興路三段219-2號2樓(中信商務會館)
 5259   清惠        20180619 新竹縣湖口鄉成功路1300號1樓大廳
 5264   鎧勝-KY     20180619 沃田旅店(農訓中心)202教室(台北市士林區中山北路七段127號)
 5297   廣化        20180619 新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號2樓(本公司)
 5520   力泰        20180619 新北市汐止區樟樹二路43號
 5538   東明-KY     20180619 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館101室)
 6117   迎廣        20180619 桃園市大興路269號(晶悅國際大飯店)
 6122   擎邦        20180619 台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室
 6145   勁永        20180619 新北市土城區中央路四段49號(2樓會議室)
 6161   捷波        20180619 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心)
 6230   超眾        20180619 新北市三重區興德路123-1號R樓
 6241   易通展      20180619 台南市安南區工業二路31號2樓(205會議室)
 6245   立端        20180619 新北市汐止區新台五路一段99號A棟4樓(汐止遠雄廣場A棟4樓－遠來B廳)
 6298   崴強        20180619 新北市土城區中央路4段49號2樓
 6403   群登        20180619 桃園市桃園區延平路147號(婦女館101會議室1F)
 6451   訊芯-KY     20180619 新北市土城區三民路4號3F
 6468   棒辣椒      20180619 臺北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
 6472   保瑞        20180619 台南市官田區工業路2號(台南市官田工業區產業行銷中心)
 6485   點序        20180619 新竹市展業一路2號
 6506   (又又)邦    20180619 南投市南崗工業區永興路3號
 6508   惠光        20180619 台南市麻豆區苓子林17-10號(本公司三樓會議室)
 6525   捷敏-KY     20180619 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 6532   瑞耘        20180619 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
 6572   博錸        20180619 新北市汐止區新台五路一段97號4樓
 6580   台睿        20180619 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(國際會議中心)
 6581   鋼聯        20180619 永豐棧酒店(台中市西屯區臺灣大道二段689號)3樓劍橋廳
 6609   瀧澤科      20180619 桃園市平鎮區延平路三段505號(本公司會議廳)
 6621   華宇藥      20180619 本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)
 6640   均華        20180619 新北市土城區中州路28巷28號(頂福市民活動中心)
 6662   樂斯科      20180619 台北市南港區忠孝東路六段465-1號1樓(台灣研發型生技新藥發展協會)
 6672   騰輝電子-   KY20180619 桃園市平鎮區工業五路十號(騰輝電子股份有限公司四樓)
 8088   品安        20180619 基隆市六堵工業區工建北路1-2號召開(管理中心)
 8091   翔名        20180619 新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室
 8122   神通        20180619 臺北市內湖區堤頂大道二段187號一樓視訊會議廳
 8291   尚茂        20180619 桃園市大園區濱海路二段208號
 8409   商之器      20180619 台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)
 8426   紅木-KY     20180619 新北產業園區服務中心三樓會議室(新北市新莊區五工路95號)
 8455   大拓-KY     20180619 尚茂電子會議室(地址:桃園市大園區濱海路二段208號)
 8941   關中        20180619 台北市內湖區瑞光路298號9樓
 9926   新海        20180619 台北市中山區南京東路二段123號16樓會議廳
 9962   有益        20180619 高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號(高雄市路竹區北嶺社區活動中心)
 1216   統一        20180620 台南市永康區鹽行里中正路301號(統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 1236   宏亞        20180620 桃園市八德區建國路386號(本公司建國廠)
 1301   臺塑        20180620 台北市敦化北路100號王朝大酒店二樓國際大會堂
 1319   東陽        20180620 台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店3樓)
 1323   永裕        20180620 台南市歸仁區信義南路78號(台南市歸仁文化中心國際會議廳)
 1417   嘉裕        20180620 新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場
 1418   東華        20180620 本公司新竹廠大禮堂(地址：新竹縣竹北市泰和里125號)
 1585   鎧鉅        20180620 新北市三峽區介壽路1段412巷8號
 1717   長興        20180620 本公司路竹廠員工活動中心(高雄市路竹區後鄉里長興路22號)
 1720   生達        20180620 台南市新營區開元路154號本公司禮堂
 1734   杏輝        20180620 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路九十五號(訓練中心第一訓練室)
 1777   生泰        20180620 台南市新營區開元路168號(本公司會議室)
 1809   中釉        20180620 新竹縣竹東鎮中興路四段136號(本公司員工餐廳)
 2007   燁興        20180620 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心
 2013   中鋼構      20180620 高雄市燕巢區中興路500號本公司高雄廠
 2033   佳大        20180620 本公司永康二廠二樓會議室(臺南市永康區中正北路九六五號)
 2221   大甲        20180620 台中市西屯區台中工業區39路51號
 2340   光磊        20180620 新竹科學工業園區力行五路一號(本公司二廠)
 2406   國碩        20180620 新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)
 2477   美隆電      20180620 桃園市桃園區大興路269號(晶悅國際飯店)
 2504   國產        20180620 苗栗縣竹南鎮公館里6鄰68號(竹南廠)
 2543   皇昌        20180620 台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)
 2836   高雄銀      20180620 高雄市三民區九如一路797號(國立科學工藝博物館南館演講廳)
 2845   遠東銀      20180620 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 2928   紅馬-KY     20180620 台北市羅斯福路四段85號B1集思台大會議中心-柏拉圖廳
 3066   李洲        20180620 新北市汐止區新台五路一段99號4樓
 3090   日電貿      20180620 本公司一樓會議室(新北市新店區中正路四維巷一弄四號一樓)
 3093   港建        20180620 桃園市蘆竹區南崁路二段66號五樓之一訓練教室
 3117   年程        20180620 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號
 3147   大綜        20180620 高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室)
 3168   眾福科      20180620 東方科學園區C棟(新北市汐止區新台五路一段96號2樓)
 3209   全科        20180620 臺北市內湖區瑞光路399號1樓會議室「自由廣場大樓」
 3232   昱捷        20180620 本公司會議室(台北市內湖區瑞光路407號3樓)
 3284   太普高      20180620 高雄市大發工業區服務中心3F大禮堂(高雄市大寮區大發工業區華中路一號3樓)
 3354   律勝        20180620 台南市新市區南科三路22號(一樓演藝廳)
 3362   先進光      20180620 台中市西屯區中科路6號7樓(中部科學工業園區管理局工商大樓702會議室)
 3388   崇越電      20180620 台北市電腦公會(地址：台北市八德路三段2號5樓)
 3429   彥陽        20180620 新北市新店區中興路二段192號9樓
 3481   群創        20180620 苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3484   崧騰        20180620 晶悅國際飯店二樓祥瑞廳(桃園市桃園區大興路269號)
 3514   昱晶        20180620 苗栗縣竹南鎮新竹科學園區科北一路21號(本公司竹南廠)
 3541   西柏        20180620 新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
 3543   州巧        20180620 經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)
 3561   昇陽光電    20180620 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路16號7樓會議室
 3576   新日光      20180620 新竹市大學路1001號(國立交通大學工程四館合勤講堂)
 3585   聯致        20180620 桃園市蘆竹區南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)
 3591   艾笛森      20180620 新北市中和區中正路800號10樓(本公司訓練教室)
 3592   瑞鼎        20180620 新竹市科學園區展業一路2號會議室
 3659   百辰        20180620 台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司會議室)
 3682   亞太電      20180620 臺北市內湖區行政中心禮堂(臺北市內湖區民權東路六段99號8樓)
 3705   永信        20180620 台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊二樓會議室)
 4105   東洋        20180620 南港軟體育成中心447室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)
 4106   雃博        20180620 新北市土城區民生街9號
 4133   亞諾法      20180620 台北市內湖區堤頂大道2段207號1樓(學學文化創意基金會大樓)
 4160   創源        20180620 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
 4205   中華食      20180620 屏東廠(屏東縣潮州鎮介壽路468號)
 4502   健信        20180620 彰化縣線西鄉慶福路300號
 4737   華廣        20180620 台中市南區大慶街二段100號
 4764   雙鍵        20180620 新北市中和區中正路959號4樓會議室
 4930   燦星網      20180620 台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓
 5011   久陽        20180620 高雄市橋頭區芋林路299號(本公司會議室)
 5276   達輝-KY     20180620 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(A棟遠來A廳)
 5345   天揚        20180620 古華花園飯店(桃園市中壢區民權路398號)
 5438   東友        20180620 桃園市觀音區金湖里中山路一段1568-1號(本公司員工餐廳)
 5452   佶優        20180620 新北市土城區三民路4號3樓(經濟部工業局土城工業區服務中心)
 5487   通泰        20180620 新北市中和區建一路166號6樓(遠東世紀廣場Ｆ棟)
 5530   龍巖        20180620 新北市汐止區東勢街111號(本公司演講廳)
 5603   陸海        20180620 新北市汐止區大同路二段451號2樓(新北市立圖書館汐止大同分館演講廳)
 6115   鎰勝        20180620 桃園市龜山區大華里頂湖路50號(本公司教育訓練中心)
 6134   萬旭        20180620 新北市五股區新北產業園區五工六路72號(萬泰大樓)
 6141   柏承        20180620 桃園市蘆竹區坑口里大有街33號
 6142   友勁        20180620 台北市內湖區陽光街321巷60號B1-麗嬰房大樓
 6172   互億        20180620 新竹市科學園區工業東二路1號
 6183   關貿        20180620 台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
 6195   詩肯        20180620 桃園市龜山區頂湖一街69號(本公司會議室)
 6205   詮欣        20180620 新北市汐止區大同路三段196號世界經貿大樓C棟R2樓
 6210   慶生        20180620 桃園市中壢區中壢工業區松江北路24號(本公司員工餐廳)
 6215   和椿        20180620 台北市內湖區瑞光路399號。(自由廣場會議中心1樓東側門)
 6222   上揚        20180620 新北市汐止區大同路一段339-2號
 6228   全譜        20180620 台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)
 6235   華孚        20180620 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳
 6291   沛亨        20180620 新竹科學園區力行一路1號(矽導研發中心會議室)
 6514   芮特-KY     20180620 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓
 6611   方舟        20180620 台北市內湖區瑞光路583巷31號2樓(本公司會議室)
 6615   慧智        20180620 台北市內湖區瑞光路607號11樓
 6625   必應        20180620 台北巿羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心洛克廳)
 6648   斯其大      20180620 台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)
 8024   佑華        20180620 新竹科學工業園區工業東二路1號科技生活館2樓愛迪生廳會議室
 8033   雷虎        20180620 台中市工業區六路7號(本公司3樓會議室)
 8040   九暘電      20180620 新竹市光復路2段2巷47號1樓
 8049   晶采        20180620 新北市汐止區新台五路一段97號4樓
 8092   建暐        20180620 高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室
 8179   旭德        20180620 新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
 8210   勤誠        20180620 新北市中和區中正路726號A棟地下二樓-遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
 8215   明基材      20180620 住都大飯店住祥廳(桃園市桃園區桃鶯路398號)
 8359   錢櫃        20180620 台北市內湖區瑞湖街39號11樓
 8411   福貞-KY     20180620 台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)
 8423   保綠-KY     20180620 台中市烏日區成功西路300號312訓練教室
 8437   大地-KY     20180620 台北市中正區徐州路2號2樓(台大醫院國際會議中心)
 8492   兔將        20180620 自由廣場會議中心(台北市內湖區瑞光路399號2F東側會議室)
 8496   台霖        20180620 台南市新營區舊部里舊部八十號
 8905   裕國        20180620 本公司會議室(台中市西屯區工業區二路3號)
 8926   台汽電      20180620 台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳
 9958   世紀鋼      20180620 桃園市觀音區中山路1段1119號(本公司2F會議室)
 1103   嘉泥        20180621 台北市中山北路二段96號嘉新大樓1樓
 1109   信大        20180621 台北市中正區衡陽路51號6樓之6基泰台北金融園區願景廳
 1423   利華        20180621 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心
 1435   中福        20180621 新北市中和區景平路666號1樓
 1436   華友聯      20180621 高雄市三民區陽明路201號5F至真廳(寒軒美饌會館)
 1517   利奇        20180621 南投市南崗三路21號南崗工業區管理中心南崗會館
 1522   堤維西      20180621 國立台南生活美學館2樓(台南市中華西路二段34號)
 1525   江申        20180621 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路3號(中華汽車工業股份有限公司人才培訓中心)
 1532   勤美        20180621 新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠)
 1611   中電        20180621 本公司新營廠會議室(臺南市新營區五褔路130號1樓)
 1704   榮化        20180621 台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂-集賢廳)
 1714   和桐        20180621 新北市五股區中興路一段六號八樓
 1815   富喬        20180621 雲林縣斗六市擴大工業區斗工十路七號三樓(經濟部工業局斗六工業區服務中心)
 1907   永豐餘      20180621 台北市杭州南路一段24號集思交通部國際會議中心5樓集會堂
 2002   中鋼        20180621 本公司中正堂(高雄市小港區中鋼路1號)
 2023   燁輝        20180621 高雄市梓官區梓義里進學路57號梓義社區活動中心
 2066   世德        20180621 高雄市大寮區華西路41號(台電訓練所-高雄訓練中心2F會議室)
 2070   精湛        20180621 高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)
 2103   台橡        20180621 富邦國際會議中心(台北市敦化南路一段108號地下二樓)
 2206   三陽工業    20180621 新竹縣湖口鄉三民路十九號(本公司活動中心)
 2207   和泰車      20180621 新北市新莊區明中街10號，本公司新莊綜合園區大禮堂
 2227   裕日車      20180621 新北市新店區中興路三段三號圓頂劇場
 2314   台揚        20180621 新竹市科學工業園區創新二路一號
 2348   海悅        20180621 台北西華飯店元明廳(台北市民生東路三段111號3樓)
 2352   佳世達      20180621 桃園市桃園區莊敬路一段300號尊爵大飯店三樓國際廳
 2399   映泰        20180621 假日飯店貴賓一廳(新北市深坑區北深路3段265號3樓)
 2405   浩鑫        20180621 台北市內湖區瑞光路76巷30號(浩鑫股份有限公司會議室)
 2414   精技        20180621 台北市中山北路4段16號(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂2樓群英堂)
 2448   晶電        20180621 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會101會議室)
 2511   太子        20180621 台南市南門路261號勞工育樂中心一樓大會議廳
 2514   龍邦        20180621 台北市中正區忠孝西路一段50號5樓
 2527   宏璟        20180621 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光國際家飾展覽館)
 2539   櫻花建      20180621 臺中市西區館前路57號B1(全國大飯店貴賓廳)
 2603   長榮        20180621 桃園市蘆竹區新南路1段163號15樓會議廳
 2721   楷捷-KY     20180621 台北市松仁路101號13樓群益金融大樓會議室
 2816   旺旺保      20180621 台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳
 2855   統一證      20180621 台北市松山區東興路八號地下一樓(視聽教室)
 2903   遠百        20180621 台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)
 2929   淘帝-KY     20180621 台北市大安區敦化南路二段97號B2敦南會議室
 2938   床的世界    20180621 台北市內湖區舊宗路一段78號4樓(水源麗緻會館)
 3022   威強電      20180621 新北市汐止區中興路29號6樓(本公司教育訓練中心)
 3032   偉訓        20180621 本公司大會議室(台南市安南區安和路2段54巷225號)
 3044   健鼎        20180621 桃園市平鎮區南豐路261號-平鎮工業區管理中心會議室
 3086   華義        20180621 台北市內湖區堤頂大道二段407巷22號4樓之1(本公司會議室)
 3114   好德        20180621 台北市敦化南路一段25號6樓(本公司會議室)
 3184   微邦        20180621 桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
 3234   光環        20180621 新竹科學工業園區新竹市展業一路21號地下一樓(本公司會議室)
 3312   弘憶股      20180621 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場大樓1樓東側會議室)
 3313   斐成        20180621 高雄市苓雅區四維三路33號(寒軒國際大飯店三樓宴會廳)
 3339   泰谷        20180621 南投縣南投市南崗二路85號(南投縣立婦幼館A棟三樓大禮堂)
 3357   臺慶科      20180621 桃園市楊梅區幼四路1號三樓大禮堂
 3376   新日興      20180621 新北市樹林區中正路278號(雙岩龍鳳城餐廳)
 3419   譁裕        20180621 新竹市水利路81號2樓(旭家經貿園區2F會議廳)
 3518   柏騰        20180621 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店二樓芙蓉廳)
 3520   振維        20180621 台北市內湖區內湖路一段516號6樓(實踐家共創基地)
 3526   凡甲        20180621 新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
 3532   台勝科      20180621 台塑大樓前棟2樓會議室
 3548   兆利        20180621 新北市新莊區五工五路十三號B1(本公司員工餐廳)
 3551   世禾        20180621 新竹縣湖口鄉新竹工業區仁政路18號5樓(本公司會議室)
 3596   智易        20180621 新竹市光復路二段8號6樓
 3609   東林        20180621 台中市南屯區文山里精科七路20號
 3628   盈正        20180621 新北市新店區中興路三段219-2號1樓(中信商務會館)
 3633   云光        20180621 新竹縣竹北市新泰路35號9樓(聯合科技大樓大會議室)
 3645   達邁        20180621 新竹縣新埔鎮文德路3段127號二樓會議室
 3665   貿聯-KY     20180621 新北市中和區中正路726號A棟B2會議室
 3702   大聯大      20180621 台北市南港區成功路一段76號B1F(會議廳)
*3711   日月光投控   20180621 高雄市楠梓區加昌路600號楠梓加工出口區莊敬堂
 4104   佳醫        20180621 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登酒店3樓東南廳)
 4109   穆拉德加捷   20180621 高雄市美濃區泰安路351號2樓(本公司研訓中心2樓)
 4120   友華        20180621 PCBC會議中心(台北市復興北路99號6樓)
 4127   天良        20180621 新北市汐止區大同路一段147號
 4139   馬光-KY     20180621 高雄市鼓山區博愛二路99號(林皇宮)
 4163   鐿鈦        20180621 台中市南屯區精科路9號(本公司會議室)
 4183   福永生技    20180621 新竹科學工業園區研發三路8號(本公司地下室)
 4207   環泰        20180621 桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)
 4427   展頌        20180621 雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號
 4438   廣越        20180621 台北市內湖區瑞光路607號R樓會議室
 4535   至興        20180621 彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。(全興工業區服務中心一樓會議室)
 4555   氣立        20180621 新北市泰山區新北大道七段36號13樓(麗京棧酒店-麗晶廳)
 4561   健椿        20180621 彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號(一樓大會議室)
 4562   穎漢        20180621 南台灣創新園區(地址：台南市安南區工業二路31號)
 4725   信昌化      20180621 台泥大樓三樓士敏廳(台北市中山北路二段113號3樓)
 4743   合一        20180621 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館2樓為美廳)
 4806   昇華        20180621 台北市內湖區行愛路176號4樓(本公司會議室)
 4938   和碩        20180621 沃田旅店大會堂(台北市中山北路七段127號)
 4953   緯軟        20180621 台北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳
 4961   天鈺        20180621 新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)
 4966   譜瑞-KY     20180621 台北市信義路4段236號7樓
 4973   廣穎        20180621 台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓會議室)
 5215   科嘉-KY     20180621 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
 5243   乙盛-KY     20180621 新北市土城區三民路4號3樓土城工業區服務中心
 5277   葳天        20180621 桃園市中壢區西園路89號1樓
 5403   中菲        20180621 台北市行愛路151號10樓(本公司會議室)
 5439   高技        20180621 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店)
 5464   霖宏        20180621 嘉義縣民雄工業區中山路6號(本公司二樓員工餐廳)
 5468   凱鈺        20180621 新竹科學工業園區科技五路6號五樓會議室
 5512   力麒        20180621 台北市和平東路一段115號地下二樓
 5531   鄉林        20180621 台中市博館路88號13樓國際會議廳
 6113   亞矽        20180621 台北市內湖區成功路二段320巷19號3樓(湖興活動中心)
 6168   宏齊        20180621 新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳(新竹市明湖路773號)
 6171   亞銳士      20180621 台中世界貿易中心/台中市西屯區天保街60號202會議室
 6175   立敦        20180621 苗栗縣銅鑼鄉中平村北中興工業區中隆二路九號(本公司三樓會議室)
 6237   驊訊        20180621 台北市敦化南路一段一號十樓(土地改革紀念館)
 6435   大中        20180621 新竹科學工業園區篤行一路6號
 6467   泰合藥      20180621 台北市敦化南路二段97號11樓
 6512   啟發電      20180621 新竹縣竹北巿復興一街251號5樓(寰宇廳)
 6523   達爾膚      20180621 台北市羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心蘇格拉底廳)
 6533   晶心科      20180621 新竹科學工業園區新竹市力行一路1號
 6538   倉和        20180621 桃園市龜山區自強北路17巷31號(本公司201會議室)
 6542   隆中        20180621 新北市新店區北新路三段223號2樓(台北矽谷國際會議中心2D會議廳)
 6590   普鴻        20180621 臺北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓202會議室(台北科技大學)
 6668   中揚光      20180621 台中市西屯區天保街60號(台中世界貿易中心201會議室)
 8027   鈦昇        20180621 高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)
 8076   伍豐        20180621 新北市汐止區大同路一段308號6樓(本公司汐止工廠)
 8110   華東        20180621 高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
 8163   達方        20180621 住都大飯店(桃園市桃鶯路398號)
 8406   金可-KY     20180621 台中市大雅區科雅二路8號2樓(會議室)
 8429   金麗-KY     20180621 台灣宜蘭市民權路二段36號6樓(蘭城晶英酒店城華廳)
 8443   阿瘦        20180621 集思台大會議中心阿基米得廳(地址:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓)
 8932   宏大        20180621 桃園市龍潭區烏林里工二路十七號ㄧ樓會議室
 9157   陽光能源-DR 20180621 香港金鐘夏道18號海富中心一期24樓
 9927   泰銘        20180621 高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳)
 1101   台泥        20180622 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
 1110   東泥        20180622 高雄市前金區五福三路21號地下一樓
 1234   黑松        20180622 本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號)
 1240   茂生農經    20180622 行政院人事行政總處公務人力發展中心
 1305   華夏        20180622 苗栗縣竹南鎮公園路106號(兆品酒店)
 1309   臺達化      20180622 高雄市鳥松區圓山路2號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳
 1333   恩得利      20180622 新北市新莊區自由街1號2樓
 1432   大魯閣      20180622 台大校友聯誼社(台北市濟南路一段2-1號3樓B室)
 1434   福懋        20180622 雲林縣斗六市石榴路317號本公司
 1440   南紡        20180622 臺南市南區南門路261號(臺南市勞工育樂中心一樓第一會議室)
 1456   怡華        20180622 宜蘭市農權路三段、民族路口，本公司「怡華法吉歐里接待會館」
 1531   高林股      20180622 桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
 1535   中宇        20180622 高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳)
 1593   祺驊        20180622 新竹縣湖口鄉德興路231號(本公司員工餐廳)
 1712   興農        20180622 台中僑園大飯店(台中市西屯區惠中路一段111號)
 1726   永記        20180622 高雄市小港區沿海三路26號
 1737   台鹽        20180622 台南市南區健康路一段297號臺鹽實業股份有限公司大禮堂
 1788   杏昌        20180622 新北市三重區重新路5段609巷10號2樓之2(湯城工業園區)
 2014   中鴻        20180622 高雄市楠梓區宏毅一路12巷2號(中油宏南訓練教室，捷運R17世運站出口)
 2067   嘉鋼        20180622 嘉義縣民雄鄉北斗村成功二街21號(本公司會議室)
 2069   運錩        20180622 高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐國際商銀南區員工訓練中心)
 2301   光寶科      20180622 光寶科技大樓國際會議中心(台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2317   鴻海        20180622 新北市土城區土城工業區自由街2號
 2324   仁寶        20180622 台北市內湖區瑞光路581號本公司地下1樓
 2332   友訊        20180622 自由廣場會議中心-國際演藝廳(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓)
 2351   順德        20180622 本公司會議室(彰化市彰南路2段260號)
 2354   鴻準        20180622 新北市土城區土城工業區中山路66-1號
 2428   興勤        20180622 高雄市楠梓區加昌路600之7號楠梓加工出口區管理處第二會議室
 2471   資通        20180622 台北市中山北路二段111號雙連大樓8樓807室
 2472   立隆電      20180622 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室(台中市大里區國光路一段147號)
 2475   華映        20180622 桃園市龍潭區三和里華映路1號
 2488   漢平        20180622 本公司生產大樓六樓(台南市仁德區中正路三段256號)
 2505   國揚        20180622 國軍英雄館(台北市長沙街1段20號七樓凱旋廳)
 2509   全坤建      20180622 台北市內湖區新湖二路329號地下一樓
 2515   中工        20180622 台北市八德路四段138號11樓(京華城11樓會議室)
 2516   新建        20180622 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-蘇格拉底廳)
 2524   京城        20180622 高雄市鼓山區明華路366號，H2O_HOTEL水京棧國際酒店2樓
 2546   根基        20180622 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
 2609   陽明        20180622 基隆市中正區信一路181號2樓(基隆市立文化中心第一會議室)
 2611   志信        20180622 基隆長榮桂冠酒店
 2616   山隆        20180622 新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
 2618   長榮航      20180622 桃園市蘆竹區新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳
 2706   第一店      20180622 臺北市南京東路2段63號本公司
 2745   五福        20180622 高雄市鹽埕區中正四路274號(高雄國際會議中心)
 2841   台開        20180622 台北國軍英雄館(台北市中正區長沙街1段20號1樓宴會廳)
 2880   華南金      20180622 台北市信義區松仁路123號2樓(華南銀行總行大樓國際會議廳)
 2883   開發金      20180622 台北市敬業四路168號維多麗亞酒店1樓大宴會廳
 2892   第一金      20180622 台北市重慶南路1段30號(第一銀行總行大樓22樓大禮堂)
 2905   三商        20180622 台北市建國北路二段145號20樓(三商大樓)
 2915   潤泰全      20180622 台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓
 3005   神基        20180622 桃園市龜山區文二一街68號林口福容大飯店3樓珊瑚廳
 3041   揚智        20180622 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓(學學文創志業大樓)
 3062   建漢        20180622 新竹科學工業園區新竹縣園區三路99號
 3073   凱柏實業    20180622 台北市內湖區瑞光路399號1樓-自由廣場會議中心
 3162   精確        20180622 新陶芳庭園餐廳(中壢區中大路170巷19之5號)
 3229   晟鈦        20180622 新北市新店區安興路77號1樓(白金花園酒店悅廳)
 3252   海灣        20180622 台中市大和路22號3樓
 3268   海德威      20180622 台中市西屯區天保街60號(財團法人台中世界貿易中心)
 3430   奇鈦科      20180622 台北市大安區新生南路三段30號2樓(公務人力發展中心福華國際文教會館)
 3437   榮創        20180622 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓(新竹工業區服務中心會議室)
 3450   聯鈞        20180622 新北市板橋區民生路一段33號B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3452   益通        20180622 台南市安南區工業二路31號(經濟部南台灣創新園區服務館)
 3490   單井        20180622 新北市中和區中正路778號15樓
 3491   昇達科      20180622 基隆市七堵區工建北路1之2號2樓(基隆就業中心六堵站)
 3499   環天科      20180622 新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀廣場L棟)
 3550   聯穎        20180622 新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)
 3631   晟楠        20180622 福容大飯店(桃園縣龜山鄉文二一街68號)
 3653   健策        20180622 桃園市龜山區文化里科技一路40號
 3706   神達        20180622 新竹科學工業園區展業一路2號1樓101會議室
 4128   中天        20180622 桃園市龍潭區九龍村39號。(悅華大酒店)
 4161   聿新科      20180622 本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)
 4303   信立        20180622 台南市學甲區民族路56號「學甲區民眾服務社」二樓會議室
 4305   世坤        20180622 台南市麻豆區農會行政大樓三樓會議室(台南市麻豆區新生北路56號)
 4431   敏成        20180622 桃園市桃園區經國路168號(23樓第一會議室)
 4506   崇友        20180622 台北市中正區公園路30號10樓
 4513   福裕        20180622 彰化縣伸港鄉興工路34號
 4541   晟田        20180622 高雄市路竹區路科五路23號(南科高雄園區會議室)
 4564   元翎        20180622 雲林縣虎尾鎮科虎三路18號(本公司會議室)
 4712   南璋        20180622 國立台灣科學教育館-台北市士林區士商路189號(B1會議室B室)
 4763   材料-KY     20180622 台北市敦化北路100號(王朝大酒店2樓貴賓軒5會議室)
 4935   茂林-KY     20180622 桃園市平鎮區延平路一段168號(救國團桃園市南區青少年活動中心四樓會議室)
 4950   牧東        20180622 台北市信義路四段236號(宏遠證券七樓703會議室)
 4960   奇美材      20180622 台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
 4984   科納-KY     20180622 台北市中山區樂群三路123號和璞飯店6樓寰宇廳
 5210   寶碩        20180622 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(約克國際科技大樓8樓會議室)
 5228   鈺鎧        20180622 台中市南屯區精科東路15號(本公司)
 5285   界霖        20180622 高雄市楠梓加工出口區中央路58號(界霖科技營運總部7樓會議室)
 5286   育駿        20180622 台北市八德路三段2號B1
 5306   桂盟        20180622 成大會館C廳(台南市東區大學路2號)
 5321   友銓        20180622 桃園市延平路147號(桃園市婦女館103室)
 5381   合正        20180622 桃園市中壢區東園路57號(中壢工業區服務中心)
 5443   均豪        20180622 新竹科學園區工業東二路1號愛因斯坦廳(科技生活館)
 5460   同協        20180622 新北市新莊區民安路420巷28號二樓
 5880   合庫金      20180622 台北市松山區長安東路二段225號B棟1樓((合庫銀行總行文康中心)
 6131   悠克        20180622 新北市板橋區文化路一段268號12樓
 6224   聚鼎        20180622 新竹市科學工業園區工業東二路1號4樓集思竹科會議中心-巴哈廳(科技生活館)
 6246   臺龍        20180622 新北市五股區五工六路九號(五股工業區新北市五股勞工活動中心)
 6278   台表科      20180622 桃園市桃園區桃鶯路398號(住都大飯店三樓、如意廳)
 6591   動力-KY     20180622 康和綜合證券股份有限公司B2會議室(台北市信義區基隆路1段176號B2)
 6605   帝寶        20180622 彰化縣鹿港鎮南勢社區發展協會二樓(彰化縣鹿港鎮頭南里南勢巷57-21號)
 6620   漢達        20180622 台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳)
 6642   富致        20180622 新北市勞工活動中心-601教室(新北市五股區五工六路9號)
 6669   緯穎        20180622 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅廳)
 8047   星雲        20180622 新北市汐止區福德二路236號4樓第一會議室
 8064   東捷        20180622 台南市台南科學工業園區南科六路9號101會議室
 8069   元太        20180622 新竹市科學工業園區展業一路二號同業公會會議室
 8096   擎亞        20180622 台北市內湖區堤頂大道一段327號(莉蓮會館)
 8127   利汎        20180622 台北市萬華區莒光路310號7樓
 8131   福懋科      20180622 雲林縣斗六市石榴路317號福懋興業(股)公司簡報室
 8374   羅昇        20180622 新北市三重區光復路一段67號(珍豪大飯店)
 8390   金益鼎      20180622 新竹市鹽水里集會所(新竹市香山區長興街262巷38號)
 8422   可寧衛      20180622 高雄市岡山區岡山路434號2樓(高雄市岡山區農會)
 8433   弘帆        20180622 自由廣場會議中心2樓東側(臺北市內湖區瑞光路399號2樓)
 8438   昶昕        20180622 桃園市大園區大工路19號(本公司大園一廠二樓會議室)
 8479   台灣藝術    20180622 高雄市苓雅區中山二路483號
 8488   吉源-KY     20180622 台南市東區中華東路三段336巷1號(台糖長榮酒店)
 8495   經緯航      20180622 臺中市大雅區科雅路43號3樓
 8916   光隆        20180622 台北市敦化南路二段95號B2(201室)
 9907   統一實      20180622 台南市永康區中正北路837號(本公司七樓會議廳)
 9921   巨大        20180622 台中市大甲區順帆路19號(巨大公司)
 9924   福興        20180622 本洲工業區服務中心二樓集會堂(高雄市岡山區本工路十七號)
 9930   中聯資源    20180622 高雄市前鎮區成功二路88號16樓1607會議室
 9937   全國        20180622 台北市大安區長興街75號(中華經濟研究院1樓蔣碩傑會議廳)
 9944   新麗        20180622 桃園市大興路269號1樓。(晶悅國際飯店)
 9960   邁達康      20180622 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1235   興泰        20180625 本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)
 1258   其祥-KY     20180625 台北市忠孝東路三段193巷(台北科技大學-億光大樓3樓)
 2115   六暉-KY     20180625 彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室)
 2331   精英        20180625 台北市內湖區堤頂大道二段207號1樓
 2702   華園        20180625 高雄市六合二路二七九號(本公司一樓竹林廳)
 3224   三顧        20180625 新北市汐止區大同路一段128號4樓(富信大飯店4樓-華美廳)
 3383   新世紀      20180625 南科育成中心國際會議廳(台南市新市區南科二路12號)
 3492   長盛        20180625 新北市淡水區中正東路二段69號10樓
 4568   科際精密    20180625 新北市中和區中正路716號(地下二樓會議室)
*4965   商店街      20180625 台北市大安區新生南路3段30號(公務人力發展中心福華國際文教會館203室)
 5201   凱衛        20180625 台北馥敦飯店翡翠廳(台北市南京東路5段32號17樓)
 5312   寶島科      20180625 新北市汐止區新台五路一段97號17樓
 5348   系通        20180625 新竹科學工業園區新安路2號-科管局活動中心一樓會議室
 5903   全家        20180625 新北市淡水區中正東路二段29號4樓本公司研修中心
 6130   星寶國際    20180625 台北市大安區忠孝東路三段197號旁(台北科技大學億光大樓3樓奧米伽廳302會議室))
 6240   松崗        20180625 台北市中正區忠孝西路一段50號5樓(會議室)
 6446   藥華藥      20180625 南港展覽館504a會議室(台北市南港區經貿二路1號5F)
 6488   環球晶      20180625 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科學工業園區科技生活館達爾文廳)
 8491   真好玩      20180625 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
 8929   富堡        20180625 桃園市蘆竹區南山路二段205巷14號(本公司桃園廠3樓)
 1102   亞泥        20180626 台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳)
 1203   味王        20180626 台北市中山北路2段63號國賓大飯店二樓國際廳
 1217   愛之味      20180626 耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
 1225   福懋油      20180626 台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)
 1229   聯華        20180626 桃園市楊梅區富豐南路12號1樓
 1260   富味鄉      20180626 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段73號(本公司會議室)
 1310   台苯        20180626 高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)
 1316   上曜        20180626 台南市中西區和緯路五段91號(本公司湖美帝璟建案接待中心)
 1449   佳和        20180626 台南市官田區工業路11號
 1467   南緯        20180626 台南市仁德區義林路126號2樓會議室
 1471   首利        20180626 新北市五股區五權路1號(工商展覽中心二樓A廳)
 1526   日馳        20180626 新北市林口區下福里71-2號
 1540   喬福        20180626 本公司(台中市神岡區中山路1056號）
 1569   濱川        20180626 高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)
 1735   日勝化      20180626 南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心南崗會堂)
 1783   和康生      20180626 桃園市龜山區科技一路88號三樓
 1795   美時        20180626 南投市南崗二路85、87號A棟2樓(南投婦幼館)
 1806   冠軍        20180626 苗栗縣竹南鎮大埔里13鄰竹篙厝200-7號4樓(本公司4樓冠軍廳)
 1814   東光訊      20180626 桃園市蘆竹區長興路二段58號，本公司三樓會議室
 1905   華紙        20180626 台北市杭州南路一段24號交通部集思國際會議中心國際會議廳3樓
 2035   唐榮        20180626 本公司軋鋼大樓二樓簡報室(高雄市小港區沿海二路四號)
 2059   川湖        20180626 高雄市路竹區後鄉里順安路299號(本公司辦公大樓地下室)
 2104   中橡        20180626 臺北市中山北路2段113號3樓(臺泥大樓3樓士敏廳)
 2114   鑫永銓      20180626 南投市南崗工業區南崗三路294號本公司會議室
 2388   威盛        20180626 新北市新店區北新路三段205號(豪鼎飯店北新旗艦館豪景廳)
 2438   翔耀        20180626 桃園市龜山區楓樹里自強北路17巷31號2樓
 2498   宏達電      20180626 桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)
 2534   宏盛        20180626 台北市敦化北路100號2樓王朝大酒店貴賓軒11室
 2537   聯上發      20180626 台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心-西格瑪廳)
 2547   日勝生      20180626 臺北市基隆路一段333號33樓(臺北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)
 2607   榮運        20180626 桃園市蘆竹區新南路二段100號6樓會議室
 2608   大榮        20180626 台北市大安區敦化南路二段201號(香格里拉台北遠東國際大飯店)
 2615   萬海        20180626 台北市中山北路四段16號經國紀念堂2樓-劍潭海外青年活動中心群英堂
 2617   台航        20180626 台大校友會館(地址：臺北市濟南路一段2-1號4樓)
 2634   漢翔        20180626 台中市沙鹿區忠貞路20巷176號(漢翔航太研習園區)
 2636   台驊投控    20180626 國泰金融會議廳G廳(台北市信義區松仁路9號)
 2707   晶華        20180626 台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1
 3024   憶聲        20180626 桃園市中壢區中園路198號(本公司三樓國際會議廳)
 3131   弘塑        20180626 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會)
 3150   鈺寶        20180626 新竹科學園區工業東二路1號2樓牛頓廳
 3226   至寶電      20180626 台南市新化區崙頂里崙子頂422號(新化區崙頂里活動中心)
 3236   千如        20180626 桃園市楊梅區楊湖路一段422號(本公司三樓禮堂)
 3293   鈊象        20180626 經濟部工業局新北產業園區服務中心禮堂(新北市新莊區五工路95號三樓)
 3494   誠研        20180626 新北市新店區北新路三段213號2樓「台北矽谷國際會議中心2D廳」
 3519   綠能        20180626 桃園市觀音區觀音工業區工業五路3號(經濟部觀音工業區服務中心三樓禮堂)
 3566   太陽光      20180626 新竹縣湖口鄉新興路458-9號
 3580   友威科      20180626 台中市大雅區中科路六號七樓701會議室
 3588   通嘉        20180626 新竹縣竹北市台元一街3號(三期多功能會議室2樓)
 3605   宏致        20180626 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華花園飯店桃風廳)
 3624   光頡        20180626 新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路二十二號二樓
 3632   研勤        20180626 自由廣場會議中心1樓西側會議室(台北市內湖區瑞光路399號)
 3678   聯享        20180626 竹北市縣政八街77號1樓(新竹縣工業會:劇院教室)
 4119   旭富        20180626 桃園市蘆竹區長榮路55號(富立登國際大飯店)
 4123   晟德        20180626 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)
 4152   台微體      20180626 台北市南港區三重路19-10號2F
 4169   泰宗        20180626 遠雄悅來國際會議中心-遠來廳C廳(地址：新北市汐止區新台五路1段99號4樓)
 4306   炎洲        20180626 彰化縣鹿港鎮工業西六路16號(行政樓2樓會議室)
 4534   慶騰        20180626 苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)
 4538   大詠城      20180626 大詠城機械股份有限公司2樓會議室
 4540   全球        20180626 新北市樹林區三多路123號(本公司樹林廠)
 4566   時碩工業    20180626 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心近悅AB廳)
 4744   皇將        20180626 台中市大里區工業九路190號4樓
 4909   新復興      20180626 新屋區望間社區活動中心(桃園市新屋區望間里4鄰25號)
 4934   太極        20180626 桃園市中壢區復興里中壢工業區自強一路5號
 4967   十銓        20180626 新北市中和區中正路726號地下2樓會議室(遠東世紀廣場A棟B2)
 4980   佐臻        20180626 本公司(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
 4999   鑫禾        20180626 新北市汐止區大同路一段128號(富信大飯店3樓如意廳)
 5220   萬達光電    20180626 桃園市龜山區文二一街68號(福容大飯店)
 5229   立宇        20180626 高雄蓮潭國際會館(高雄市左營區崇德路801號)
 5258   虹堡        20180626 新北市新店區北新路三段213號3樓B室(台北矽谷國際會議中心)
 5284   jpp-KY      20180626 台北市中山區松江路350號8樓(台北市進出口商業同業公會大樓)
 5294   捷音特      20180626 桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)
 5302   太欣        20180626 新竹市科學工業園區新安路2-1號(尼尼生活館第一會議室)
 5314   世紀        20180626 新竹科學工業園區展業一路2號(科學園區同業公會202會議室)
 5450   寶聯通      20180626 台北市內湖區陽光街349號6樓(本公司大會議室)
 5483   中美晶      20180626 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(科技生活館達爾文廳)
 5488   松普        20180626 桃園市龜山區大華里頂湖五街三號(松普科技股份有限公司)
 5902   德記        20180626 台南市永康區中正路301號3樓
 6118   建達        20180626 本公司會議室(新北市新店區中正路531號5樓)
 6138   茂達        20180626 新竹科學工業園區篤行一路6號(本公司)
 6140   訊達        20180626 台北市建國北路二段147號B1(訊達電腦B102會議室)
 6160   欣技        20180626 新北市汐止區大同路3段196號R2樓
 6163   華電網      20180626 新北市汐止區新台五路1段99號4樓(遠來B廳)
 6167   久正        20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)
 6169   昱泉        20180626 台北市內湖區瑞光路399號一樓東側多用途會議室(內湖自由廣場)
 6186   新潤        20180626 台北市羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心－亞歷山大廳)
 6192   巨路        20180626 台北市南港區園區街3號F棟17樓(南港生技育成中心大會議室)
 6216   居易        20180626 新竹縣湖口鄉鳳山村復興路26號(本公司視聽室)
 6225   天瀚        20180626 新竹科學工業園區展業一路2號台灣科學工業園區科學工業同業公會201會議室
 6229   研通        20180626 新北市汐止區康寧街751巷13號(日月光會議中心月星廳)
 6282   康舒        20180626 新北市淡水區淡金路三段159號
 6287   元隆        20180626 新竹巿科學工業園區工業東二路一號(科技生活館)
 6449   鈺邦        20180626 新竹科學工業園區管理局竹南科學園區行政服務中心二樓202職訓教室(苗栗縣竹南鎮科研路36號二樓)
 6498   久禾光      20180626 台中市西屯區工業區六路八號(本公司會議室)
 6509   聚和        20180626 本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
 6550   北極星藥業-KY20180626 張榮發國際會議中心(地址:台北市中正區中山南路11號8樓)
 6576   逸達        20180626 台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心)
 6655   科定        20180626 新北市三重區新北大道一段9號10樓(三重勞工中心)
 8032   光菱        20180626 新北市汐止區新台五路1段97號4樓(遠雄U-TOWN展覽館)
 8038   長園科      20180626 中部科學工業園區管理局4樓401會議室(台中市西屯區中科路2號4樓)
 8077   洛碁        20180626 台北市中正區忠孝東路二段95號13樓(會議室)
 8105   凌巨        20180626 苗栗縣頭份市蘆竹里工業路15號
 8150   南茂        20180626 新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)
 8329   台視        20180626 臺北市八德路三段十號本公司大會議廳
 8410   森田        20180626 台南市安南區工業二路31號-經濟部南台灣創新園區(學習資源中心服務館二樓SS201會議室)
 8472   夠麻吉      20180626 台北市敦化南路一段1號10樓(財團法人土地改革紀念館)
 9110   越南控-DR   20180626 香港金鐘道95號統一中心10樓會議室四及五
 9914   美利達      20180626 本公司美利達大樓四樓R02會議室(彰化縣大村鄉美港村美港路116號)
 9941   裕融        20180626 新北市新店區中興路三段三號一樓
 9949   琉園        20180626 新北市永和區成功路一段80號三樓
 9955   佳龍        20180626 桃園市觀音區環科路323號
 9957   燁聯        20180626 高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區服務中心2F集會堂)
 1201   味全        20180627 桃園市楊梅區幼獅路一段439號味全埔心牧場綠園餐廳
 1218   泰山        20180627 彰化縣田中鎮興工路六號(本公司員工教育訓練中心)
 1219   福壽        20180627 台中市沙鹿區中山路658號(台中市沙鹿勞工育樂中心)
 1231   聯華食      20180627 桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
 1438   裕豐        20180627 臺北市復興北路99號6樓A廳(牛牛牛亞國際會議中心)
 1459   聯發        20180627 本公司竹北廠行政大樓六樓(新竹縣竹北市十興路291號)
 1468   昶和        20180627 公司會議室(台北市忠孝東路四段270號9樓)
 1474   弘裕        20180627 本公司行政大樓(彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路60號)
 1477   聚陽        20180627 國泰金融會議廳(台北市信義區松仁路9號1樓)
 1563   巧新        20180627 雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室
 1599   宏佳騰      20180627 台南科學工業園區南科三路26號2F之1
 1784   訊聯        20180627 台北市內湖區行愛路78巷28號6樓之5
 1789   神隆        20180627 南部科學工業園區台南市善化區南科八路一號(行政大樓一樓)
 1805   寶徠        20180627 台北市內湖區新湖一路218號1樓(璞園建築團隊大樓1樓)
 2008   高興昌      20180627 高雄市中華一路318號(本公司)
 2049   上銀        20180627 台中市安和路129號4樓(台中福華飯店華宴廳)
 2109   華豐        20180627 彰化縣大村鄉中山路二段300號本公司會議室
 2204   中華        20180627 桃園市楊梅區幼獅工業區青年路三號中華汽車人才培訓中心
 2233   宇隆        20180627 台中市梧棲區草湳里大觀路6號(經濟部加工出口區管理處中港分處會議室)
 2245   詠勝昌      20180627 高雄市阿蓮區中路里中路9-1號(本公司二樓會議室)
 2246   凱勝綠能    20180627 台中市西屯區臺灣大道三段658號1樓-會議室
 2371   大同        20180627 臺北市中山區中山北路三段40號(大同大學尚志大樓9樓)
 2520   冠德        20180627 臺北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
 2605   新興        20180627 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳
 2610   華航        20180627 台北諾富特華航桃園機場飯店(桃園市大園區航站南路1-1號)
 2643   捷迅        20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心達文西廳)
 2904   匯僑        20180627 台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
 3058   立德        20180627 新北市新店區寶橋路235巷138號7樓
 3078   僑威        20180627 桃園巿蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店紫雲廳)
 3089   遠昇        20180627 嘉義市西區忠順一街27號(冠閣商務大飯店會議室)
 3128   昇銳        20180627 桃園市八德區長興路六七三號地下一樓
 3164   景岳        20180627 台南市南部科學工業園區南科二路12號南科育成中心B101會議室
 3202   樺晟        20180627 新北市深坑區北深路三段236號2樓(福容大飯店茉莉廳)
 3230   錦明        20180627 廣春成大樓R1會議室(地址:桃園市蘆竹區南崁里17鄰經國路890號)
 3257   虹冠電      20180627 新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)
 3287   廣寰科      20180627 本公司三樓會議室(地址：新北市中和區建二路113號3F)
 3325   旭品        20180627 新北市五股區五工六路9號(新北市勞工活動中心3樓會議室)
 3349   寶德        20180627 新北市中和區連城路258號14樓之8
 3406   玉晶光      20180627 台中市北屯區后庄路306號(兆品酒店)
 3508   位速        20180627 桃園市楊梅區高青路28巷1-1號(本公司地下一樓)
 3536   誠創        20180627 台北市松山區敦化北路240號(交通部運輸研究所大樓國際會議廳)
 3537   堡達        20180627 劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室(台北市中山北路四段16號)
 3546   宇峻        20180627 新北市中和區中正路七百二十六號Ａ棟地下二樓(遠東世紀廣場第一期管委會服務中心)
 3552   同致        20180627 桃園市蘆竹區南山路一段200號(萬翔餐廳)
 3562   頂晶科      20180627 苗栗縣竹南鎮科中路15號3樓
 3567   逸昌        20180627 新竹縣竹北市新泰路35號9樓會議室(聯合科技大樓)
 3625   西勝        20180627 新北市新莊區中正路665號2樓會議室
 4113   聯上        20180627 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)
 4117   普生        20180627 新竹科學工業園區創新一路六號(本公司會議室)
 4142   國光生      20180627 台中市潭子區潭興路一段3號( 本公司台中廠區)
 4154   康樂-KY     20180627 台北市信義區光復南路495號11樓
 4174   浩鼎        20180627 元富證券股份有限公司教育訓練中心(台北市大安區敦化南路二段97號11樓)
 4193   喬本        20180627 屏東縣長治鄉德和村神農東路9號
 4402   福大        20180627 關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)
 4537   旭東        20180627 台中市后里區后科南路30號(本公司總公司)
 4609   唐鋒        20180627 本公司大會議室(桃園市中壢區南園路2-20號)
 4720   德淵        20180627 本公司四樓會議室(新北市五股區五權六路9號4樓)
 4767   誠泰科技    20180627 高雄市路竹區路科三路1號
 4803   VHQ-KY      20180627 晶華酒店(台北市中山北路2段41號4樓)
 4903   聯光通      20180627 新竹市科學園區研新四路12號3樓(本公司大會議室)
 4971   IET-KY      20180627 台北市大安區忠孝東路3段193巷旁億光大樓三樓(北科大集思會議中心303室)
 4989   榮科        20180627 台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)
 4994   傳奇        20180627 台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)
 5102   富強        20180627 彰化縣員林市中央里柳橋路2段285號(本公司簡報室)
 5256   銳捷        20180627 桃園市桃園區大誠路9號(經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5291   邑昇        20180627 桃園市龜山區山鶯路中華巷2號4樓本公司會議室
 5383   金利        20180627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 5398   慕康生醫    20180627 新北市汐止區大同路1段239號17樓上之頂樓會議室
 5516   雙喜        20180627 雙喜營造股份有限公司1樓會議室(新竹市民族路186號)
 5534   長虹        20180627 台北市北平東路30號11樓
 5607   遠雄港      20180627 桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)
 5608   四維航      20180627 台北市復興北路99號6樓(B+C會議室)
 5703   亞都        20180627 台北市民權東路二段四十一號宴會廳
 6005   群益證      20180627 台北市長興街75號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳
 6020   大展證      20180627 台北市承德路一段17號13樓大會議室
 6112   聚碩        20180627 臺北市內湖區洲子街12號2樓(內湖科技園區服務大樓2樓會議場地)
 6128   上福        20180627 台中市梧棲區自強路280號(關連工業區管理中心)
 6174   安碁        20180627 台中市潭子區台中加工出口區建國路1號(台中加工出口區從業員工康樂室)
 6182   合晶        20180627 桃園市龍潭區龍潭科學園區龍園一路100號
 6247   淇譽電      20180627 新北市中和區員山路512號2樓
 6274   台燿        20180627 新竹縣竹北市縣政八街77號1樓新竹縣工業會(會議中心)
 6276   安鈦克      20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓東側會議室
 6290   良維        20180627 台北市松山區八德路三段2號5樓(台北市電腦公會聯誼中心)
 6404   通訊-KY     20180627 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(台大集思會館拉斐爾廳)
 6479   瑞寶基因    20180627 台北市仁愛路3段160號4樓(福華大飯店405會議室)
 6489   德晶        20180627 新竹縣竹北市中和街191巷5號(本公司會議室)
 6518   康科特      20180627 新北市板橋區文化路一段268號12樓
 6562   聯亞藥      20180627 新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓(多功能會議廳)
 6670   復盛應用    20180627 桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園住都大飯店A棟3樓富貴廳)
 7402   邑錡        20180627 台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由時報廣場)
 8016   矽創        20180627 新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
 8034   榮群        20180627 新竹科學園區科技生活館羅西尼廳(新竹市科學園區工業東二路1號4樓)
 8071   能率網通    20180627 康寧生活會館「台北市內湖區成功路5段420巷28號」
 8080   奧斯特      20180627 台北市南港區市民大道八段367號2樓(南港區民活動中心)
 8115   帝聞        20180627 新北市新店區寶高路5號
 8155   博智        20180627 桃園市龍潭區烏林里工二路128號本公司地下室一樓
 8171   天宇        20180627 新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
 8201   無敵        20180627 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
 8222   寶一        20180627 台南市新營區新工路二十八號(新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 8249   菱光        20180627 台北市內湖區行善路168巷15號1樓(多功能集會廳)
 8403   盛弘        20180627 桃園市桃園區經國路168號23樓會議室
 8464   億豐        20180627 臺中市西屯區惠中路一段111號(僑園飯店麗景廳)
 8465   德河        20180627 台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
 8917   欣泰        20180627 新北市五股區五工二路134號4樓會議室
 8931   大汽電      20180627 桃園市大園區潮音北路276號
 8937   合騏        20180627 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號(本公司會議室)
 9906   欣巴巴      20180627 高雄市前鎮區中山二路五號三樓二聖廳
 9928   中視        20180627 台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓Ａ棚
 1473   台南        20180628 台南市歸仁區中山路三段320號(總公司會議室)
 1475   本盟        20180628 桃園市平鎮區工業三路16號
 1507   永大        20180628 桃園市春日路1352號，永大機電公司桃園廠
 1514   亞力        20180628 台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體工業園區會議中心)
 1527   鑽全        20180628 台中市工業區36路24號4樓會議室
 1584   精剛        20180628 本公司1F會議室(地址：台南市柳營區工一路15號)
 1617   榮星        20180628 臺南市仁德區仁德里活動中心(住址：臺南市仁德區仁德里文心路138號)
 1736   喬山        20180628 台中市大雅區東大路二段999號(本公司B1視廳室)
 1742   台蠟        20180628 嘉義縣民雄鄉福樂村中正路68號
 1787   福盈科      20180628 桃園市大園區大園工業區民生路101號
 1810   和成        20180628 桃園市八德區大發里後庄街135號。(三廠禮堂)
 2009   第一銅      20180628 高雄市小港區沿海一路479號(本公司臨海工廠3樓)
 2038   海光        20180628 高雄市小港區學府路113號(亞柏會館)
 2208   台船        20180628 高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)
 2236   百達-KY     20180628 台北市中山區復興北路99號6樓((牛牛牛)亞會議中心)
 2302   麗正        20180628 新北市土城區中山路71號(本公司三樓禮堂)
 2434   統懋        20180628 台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)
 2492   華新科      20180628 桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心168會議室)
 2738   曼哈頓-KY   20180628 台北市南京東路二段111號六樓新台豐大樓6C會議室
 2852   第一保      20180628 台北市忠孝東路二段88號地下1樓-金融中心大樓第一會議廳
 2937   集雅社      20180628 本公司會議室(高雄市苓雅區中正一路263號7樓)
 3036   文曄        20180628 新北市中和區中正路738號18樓
 3085   新零售      20180628 嘉義市東區保忠二街123號
 3158   嘉實        20180628 新北市新店區民權路52號6樓
 3308   聯德        20180628 桃園市龜山區華亞科技園區科技一路69號1樓
 3346   麗清        20180628 新北市中和區中正路631號(中和福朋酒店西北廳)
 3455   由田        20180628 新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)
 3693   營邦        20180628 桃園市大園區橫峰里26鄰領航北路4段152號
 4131   晶宇        20180628 苗栗縣竹南鎮科中路31號(本公司大會議室)
 4134   台欣生      20180628 苗栗縣竹南鎮科研路36號竹南科學園區行政服務中心2樓訓練教室
 4190   佐登-KY     20180628 台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F會議室)
 4413   飛寶企業    20180628 台北市中山區南京東路二段2號6樓
 4908   前鼎        20180628 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路三號(員工餐廳)
 4924   欣厚-KY     20180628 奔亞國際會議中心(地址：台北市復興北路99號6樓)
 4931   新盛力      20180628 高雄市前鎮區高雄加工出口區西十五街1號
 4947   昂寶-KY     20180628 新北市新店區北新路三段213號3樓(台北矽谷國際會議中心)
 4968   立積        20180628 台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場多功能會議室)
 5267   龍翩        20180628 台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
 5344   立衛        20180628 新竹市科學工業園區科技生活館2樓伽俐略廳(新竹科學工業園區工業東二路一號)
 5704   老爺知      20180628 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路113巷23號
 5907   大洋-KY     20180628 台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
 6127   九豪        20180628 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
 6148   驊宏資      20180628 台北市內湖區瑞湖街58號一樓會議廳
 6236   康呈        20180628 台中市西區忠明南路303號27樓
 6259   百徽        20180628 莉蓮會館-為美廳(台北市內湖區堤頂大道一段三二七號)
 6289   華上        20180628 新北市鶯歌區鶯桃路658巷16號
 6407   相互        20180628 新北市新莊區頭前路2巷5號1樓(新莊安國宮活動中心)
 6414   樺漢        20180628 新北市中和區建康路10號4樓-樺漢會議室
 6490   凌昇科      20180628 新北市林口區文化二路一段266號(世貿新都B1會議室)
 6566   創益        20180628 台北市南港區三重路19-11號E棟4樓
 6575   心悅        20180628 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(B棟遠雄U-Town接待中心)
 6622   百聿數碼    20180628 台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)
 6624   萬年清      20180628 台中市西屯區市政路386號(豐邑市政都心廣場301會議室)
 6650   帝圖        20180628 台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展覽館)
 6656   宬世環宇    20180628 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓
 7443   凡事康      20180628 屏東市前進里屏加路1號1樓102室
 8045   達運光電    20180628 新北市新北產業園區五工六路41號(本公司會議室)
 8354   冠好        20180628 南投市南崗工業區工業路29號(總公司行政大樓4樓會議室)
 8458   影一        20180628 台北市松山區復興北路99號15樓(會議中心)
 8996   高力        20180628 桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室
 9905   大華        20180628 新北市泰山區明志路3段533號中國製罐大樓五樓
 9910   豐泰        20180628 本公司(雲林縣斗六市科工八路52號)
 1220   台榮        20180629 台北市大安區忠孝東路三段1號三樓(台北科技大學億光大樓)
 1269   乾杯        20180629 台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
 1321   大洋        20180629 本公司桃園廠員工活動中心(桃園市蘆竹區海湖里海湖東路375號)
 1325   恆大        20180629 台北市林森北路369號-華泰王子大飯店地下室一樓(B1)如意廳
 1402   遠東新      20180629 台北市長沙街一段20號(國軍英雄館)
 1416   廣豐        20180629 桃園市八德區介壽路一段七二八號(廣豐新天地彭園會館)
 1466   聚隆        20180629 彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號
 1470   大統染      20180629 桃園市蘆竹區內厝里榮安路9號。(本公司桃園廠)
 1472   三洋紡      20180629 桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室)
 1506   正道        20180629 台南市仁德區大甲里中正西路1015號
 1512   瑞利        20180629 高雄市仁武區高楠公路22號(本公司員工餐廳)
 1513   中興電      20180629 桃園市龜山區文德路25號(本公司林口廠大禮堂)
 1539   巨庭        20180629 台中市太平區永成路80號(本公司永成廠)
 1541   錩泰        20180629 台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
 1582   信錦        20180629 新北市新莊區建安街26巷4號(新莊後港活動中心)
 1603   華電        20180629 桃園市新屋區頭洲里中山東路二段三六二號(本公司新屋廠)
 1618   合機        20180629 本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號
 1722   台肥        20180629 三軍軍官俱樂部(台北市中正區延平南路142號)
 1799   易威        20180629 新竹科學工業園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館愛迪生廳)
 1818   願景        20180629 本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)
 1819   豐鼎        20180629 屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號(屏東廠)
 2028   威致        20180629 本公司六樓會議室(地址:台南市官田區南部里123號)
 2243   宏旭-KY     20180629 新北市林口區仁愛路一段378號(林口區公所4樓會議室)
 2247   汎德永業    20180629 台北市信義區松仁路101號13樓群益金融大樓會議室
 2329   華泰        20180629 高雄市楠梓區加昌路600號(楠梓加工區管理處莊敬堂)
 2355   敬鵬        20180629 桃園市蘆竹區錦中里錦溪路99號3樓(錦中里活動中心)
 2358   廷鑫        20180629 台中市西屯區市政路386號3樓(301會議室)
 2429   銘旺科      20180629 桃園市中壢區中壢工業區自強四路九號(本公司會議室)
 2440   太空梭      20180629 本公司新竹廠禮堂-新竹縣芎林鄉五龍村五和街226號
 2601   益航        20180629 台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳
 2734   易飛網      20180629 台北市中正區衡陽路51號6樓之6(台北金融研究發展基金會前瞻廳)
 2834   臺企銀      20180629 台北市塔城街30號17樓
 2901   欣欣        20180629 本公司電影院，地址：台北市林森北路247號4樓
 2923   鼎固-KY     20180629 台北市信義路五段5號
 2924   東凌-KY     20180629 台北市南京東路3段133號2樓六福皇宮銀河廳
 3025   星通        20180629 新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會202會議室)
 3043   科風        20180629 新北市中和區中山路二段311號2樓(宸上名品飯店)
 3067   全域        20180629 松山區復盛區民活動中心(台北市市民大道五段99號)
 3219   倚強        20180629 臺北市大安區忠孝東路四段285號5樓會議室(大瀚國際商務中心)
 3332   幸康        20180629 彰化縣秀水鄉莊雅村中山路99號(秀水老人文康中心)
 3402   漢科        20180629 新竹市高峰路487號2樓
 3432   台端        20180629 新北市中和區中正路880號13樓(本公司會議室)
 3593   力銘        20180629 高雄市左營區崇德路801號(蓮潭會館會議中心103教室)
 3687   歐買尬      20180629 台北市南港區經貿二路1號6樓505室(南港展覽館)
 4151   明躍        20180629 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段398號(本公司會議室）
 4168   醣聯        20180629 新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄購物中心4樓展覽館1)
 4186   尖端醫      20180629 新北市汐止區康寧街169巷21號(活動中心)
 4194   禾生技      20180629 台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)
 4195   基米        20180629 新北市汐止區新台五路一段99號4樓(悅來國際會議中心)
 4304   勝昱        20180629 嘉義分公司三樓會議廳(嘉義縣民雄鄉興南村工業二路5號)
 4406   新昕纖      20180629 桃園市龜山區大同路268號(本公司龜山工廠2樓會議廳)
 4415   台原藥      20180629 台北市中山北路四段16號會議室(劍潭活動中心)
 4429   聚紡        20180629 桃園市觀音區工業六路3號
 4503   金雨        20180629 彰化市延和里埔內街411巷101號
 4532   瑞智        20180629 桃園市觀音區成功路2段943號
 4546   長亨        20180629 高雄市路竹區路科五路23號(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
 4551   智伸科      20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓。(古華花園飯店)
 4558   寶緯        20180629 彰化縣北斗鎮財神路30號(本公司二樓大會議室)
 4559   久裕興      20180629 台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室)
 4702   中美實      20180629 新北市深坑區北深路3段236號(福容大飯店)
 4721   美琪瑪      20180629 桃園市觀音區大同一路1號(本公司辦公大樓4樓)
 4979   華星光      20180629 桃園市中壢區民權路398號3樓(古華飯店桃風廳)
 5240   建騰        20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓自由廣場會議中心
 5304   鼎創達      20180629 新北市土城區中央路4段51號1F會議室
 5515   建國        20180629 台北市信義路五段2號3樓(震旦國際大樓)
 5521   工信        20180629 新北市林口區下福村20鄰下福2號旁(工信工程股份有限公司林口煤倉施工所)
 5529   志嘉        20180629 新竹市柴橋里柏川二路二十九號(國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6101   寬魚國際    20180629 台北市中山區復興北路62號4樓
 6107   華美        20180629 高雄市橋頭區芋林路305號
 6111   大宇資      20180629 台北市信義區信義路五段1號1樓103會議室(台北國際會議中心)
 6125   廣運        20180629 新北市瑞芳區瑞芳工業區頂坪路69號
 6133   金橋        20180629 新北市深坑區北深路3段265號3樓【台北深坑假日飯店】
 6144   得利影      20180629 台北市民權西路53號5樓
 6165   捷泰        20180629 台北市內湖區瑞光路399號1樓西側(自由廣場)
 6218   豪勉        20180629 台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室
 6248   沛波        20180629 台北市內湖區行愛路77巷63號8樓(會議室)
 6264   富裔        20180629 本公司1樓會議室(台北市士林區中山北路五段455號1樓)
 6265   方土昶      20180629 天下一家社教服務中心(新北市新店區中興路三段219號二樓)
 6283   淳安        20180629 台北市中山南路11號(張榮發基金會國際會議中心)8樓802室
 6422   君耀-KY     20180629 台北市忠孝東路2段95號13樓(兆豐證券大樓)
 6431   光麗-KY     20180629 社團法人台南市建築師公會會議室(地址:台南市永華路2段248號10樓)
 6469   大樹        20180629 桃園市中壢區成章四街143號
 6474   華豫寧      20180629 本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)
 6511   綠晁        20180629 本公司會議室屏東縣屏東市園東街6號
 6555   榮炭        20180629 宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利澤服務中心)
 6567   生控        20180629 台北市仁愛路三段160號4樓福華大飯店(CR403會議室)
 6582   申豐        20180629 屏東縣東港鎮大鵬路100號3樓(福灣莊園3樓會議廳)
 6616   特昇-KY     20180629 PCBC會議中心-CC會議室(台北市松山區復興北路99號15樓)
 6618   永虹先進    20180629 桃園市中壢工業區服務中心(中壢市工業區東園路57號)
 6651   全宇昕      20180629 新北市中和區中正路716號B2會議室
 6664   群翊        20180629 桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
 8068   全達        20180629 天下一家共融廣場(新北市新店區中興路三段219號204室)
 8097   常珵        20180629 新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室)
 8234   新漢        20180629 新北市中和區中正路920號9樓(本公司國際會議廳)
 8289   泰藝        20180629 經濟部工業局樹林工業區服務中心會議室(新北市樹林區武林街6號2樓)
 8431   匯鑽科      20180629 台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)
 8478   東哥遊艇    20180629 高雄市立社會教育館(高雄市小港區學府路115號)
 8480   泰昇-KY     20180629 台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券大樓13樓會議室)
 8481   政伸        20180629 台中市西屯區工業區12路6號本公司二樓會議室
 8490   利得        20180629 台北市承德路二段81號地下一樓(中國生產力中心第五教室)
 8497   聯廣        20180629 台北市大安區羅斯福路四段85號B1(集思台大會議中心-米開朗基羅廳)
 8906   花王        20180629 新北市土城區中山路65號(本公司二樓會議室)
 8934   衡平        20180629 台北市敦化南路二段97號B2(會議室)
*6656   宬世環宇    20180813 台北市內湖區瑞光路358巷38弄3號5樓

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
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