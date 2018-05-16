中國環保科技(00646-HK)擬發行700萬美元可換股債券

中國環保科技(00646-HK)公布，於2018年5月16(交易時段後)，公司及認購人訂立認購協議，據此，根據該協議的條款及在其條件的規限下，公司已同意發行而認購人已同意認購本金總額為700萬美元(相當於5460萬港元)的可換股債券。

於本公告日期，公司的已發行股份合共為3,650,358,761股股份。假設併無進一步發行或購回股份，基於初步兌換價每股兌換股份0.206港元併假設可換股債券按初步兌換價獲悉數兌換，則可換股債券將兌換為265,048,543股兌換股份，佔公司於本公告日期的現有已發行股本約7.26%及公司經發行兌換股份擴大的已發行股本約6.77%。兌換股份將根據一般授權予以配發及發行。

認購人為一間根據英屬處女群島法律註冊成立的有限責任公司，其主要業務為投資。

公告稱，概不會尋求將可換股債券於聯交所或任何其他證券交易所上市。公司將向上市委員會申請批準兌換股份上市及買賣。

發行可換股債券的估計所得款項淨額預期為5450萬港元。公司擬將發行可換股債券所得款項淨額用作：150萬美元用於Pacific Fertility Institutes (Singapore) Pte. Ltd 的初始營運資金；300萬美元用於北京醫諾婦兒醫院的最初營運資金；及至於餘下的250萬美元，用於將來與輔助生殖醫療服務有關的醫療投資項目。

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