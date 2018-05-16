【華冠投顧】賴昇楷:大盤還在「清水休息站」 「接棒族群」已過萬重山

周一提到台股北上來到「清水休息站」稍作休息，否則愈接近 520 賣壓將愈重，適度回檔讓成交量縮下來，最好降到 1400 億之下或更低，便有利再攻。今天大盤大致維持在平盤上下震盪，最後一盤拉尾收 + 22 點，成交量有效降到 1376 億，多頭喝口水吃個飯之後逐漸恢復元氣。

今日「矽晶圓」族群一大早又放煙火，不是大漲就是攻漲停，但是閒雜人等很多使得成交量頗大，短線有 high 過頭跡象，因此請學員把 6182 合晶全部獲利下車，繼 3532 台勝科後再一檔獲利入袋。不過短線調節並非看壞後市，矽晶圓 "缺貨漲價" 之路還有好長一段路要走，仍會持續追蹤鎖定，伺機把握下一次上車機會。

台股往北腳步暫歇進到「清水休息站」時，昇楷強調「多頭沒變心，指數震盪過程會有接棒族群及業績股綻放光芒」。例如 5/7 開始介紹的 DRAM 族群 (雅典娜)2408 南亞科，是當時外資天天大砍台股時，少數還偷偷一直買的標的，不只具備籌碼優勢，同時亦兼具漲價題材，為近期少數質優卻還在慢步走的個股，之後一路沿五日線墊高，昇楷也持續提醒大家鎖定，今日一根穿雲箭，直接長紅大漲創波段新高 104，突破百元正式進入另一個位階，從外資一路大買、美光連續大漲的情形來看，後市仍精彩可期。

前天介紹的二極體族群 2481 強茂，在昨天鎖漲停後，今天續創波段高點；生技族群 4114 健喬雖不見漲停，但連續大漲兩日也有超過一成的漲幅，這些個股價量控制得宜，後市仍持續看好，後續還有不少剛要冒出頭的個股可以著墨

※ 以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。