【華冠投顧】強股不受限於指數，6153嘉聯益、5289宜鼎、8406金可、2323中環

華冠投顧 謝宗霖 分析師

強股不受限於指數，6153 嘉聯益、5289 宜鼎、8406 金可、2323 中環

昨日我們說到，一萬一這邊，開始大震盪，不過，應該就只是震盪而已，昨晚美股下跌，正常來看，我們今天也要跌才對，但結果並沒有，所以應就是前波壓力區的賣壓調節，我們先維持原看法，520 之前，盤面應是安全的。

指數一樣不是我們的重點，重點還是強弱股的分道揚鑣，我們要的是趨勢對，能走漲的標地。

漲多的股，今日都震盪的很利害，不管是被動元件還是矽晶圓都一樣，當然判斷走弱與否，就是籌碼及線形，我們提醒多日的 6153 嘉聯益，今日也是震盪收小黑，但盤後來看，投信持續在買超，線形也沒壞，所以，有出的理由嗎？看來應是還能續抱；2323 中環及 2349 錸德，今天超及洗刷刷，我們已經穩贏了，賺三支停板的情況下，先減碼應對，後續變化我們再作觀察；老朋友 8406 金可，昨日看起來要死翹翹了，結果今天又逆轉，而且外資投信同買；5289 宜鼎繼續創高，一樣續抱。

我們現在要規劃六月份法人有機會作帳的標地，有好的買點，會找個點上車，祝大家明日操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估