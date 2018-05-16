【豐銀投顧】中美貿易談判真會生變？

◆盤勢分析

今晨美國股市大跌，很多人說這是因為市場擔憂中美貿易談判生變，而今天又傳來金正恩不滿美韓軍演而揚言取消川金會，問題是這些真的能影響台股嗎？最後還不是漲起來了？短線上，台股漲幅的確是偏高，過去一路噴出的日子已經不易再出現，但是震盪再往上走並不是難事，因此未來的盤勢很簡單，最差的狀況就是震盪橫盤，但基本上就是向上持續走強，至於下跌走空，則不在筆者的選項之中。這個市場就是這樣，有一點風吹草動就被拿來當成下跌的可能理由。這二年多來我們看的還嫌少嗎？本週中美貿易進入二次談判，美國釋出善意要放過中興一馬，本來是美事一件，還有人偏要說這是「陰謀」，好像沒有陰謀這些八卦雜誌或財經媒體就賣不出去似的。但實際上真是如此嗎？

中美貿易談判，一堆人都用錯誤的角度分析。甚至有些言論根本是禁不起檢驗的！尤其是常常聽到有人說:「中國是美國公債的最大持有國，只要大量拋售美債，美國就會投降」。這個說法筆者連在餐廳吃飯都能聽到隔壁桌的人高談闊論。殊不知這種言論早就流傳十多年了，中國根本不會這麼做。首先，中國若大量拋售美債而造成價格下跌，那吃虧的也是中國自己本身，美債很快就會被其他買家撿便宜，徒留下中國自己認賠。再來，中國大量的外匯儲備本來也沒地方去，不買美債，難道中國敢買俄國公債？要知道美國公債是全球流動性最大也最安全的債券，百年來不曾違約過。一般人認為中國是持有美債最大持有國，這個數字並沒有錯，目前外國主要債權人持有美債的數字約在 6.3 兆美元。而中國佔了其中的 1.18 兆，佔了 18.7%，第二名則是日本，持有 1.06 兆，佔 16.8%。聽起來很大，但美債總額是 21 兆，中國的 1.18 兆其實只佔 5.61%，有很多嗎？

更別說美債一天的成交量在 5000 億美元上下，這是道瓊指數成交量的 9 倍左右！可見得美債有多搶手。中國就算全部丟出來，2 天就能消化掉，大家真覺得會有大影響嗎？況且不買美債，中國高達 3.13 兆的外匯存底中，就有 1.18 兆拿來買美債，你不買美債，難道還有別的地方去？當然，中國會稍微拿出來嚇一嚇美國人、影響一下公債殖利率，增加自己的談判籌碼，但若說真的要全部賣光或是賣超到一定程度，恐怕中國自己也不敢真的這麼做。一個人欠你錢，你說要賤賣他押在你身上的借據，你真覺得對方會怕？多多想想吧，不要人云亦云才是。

豐銀投顧 李世新 分析師