◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧05月16日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00637L 元大滬深300正2 10773 0 2344 華邦電 -7239 -6843 00632R 元大台灣50反1 5850 0 2323 中環 -5411 -12337 00655L 國泰中國A50正2 4807 0 2337 旺宏 -5259 -6905 2881 富邦金 4752 -92 2317 鴻海 -3185 -21380 2883 開發金 4701 12910 2303 聯電 -3083 60338 1101 台泥 3788 6811 3682 亞太電 -2087 -7049 2371 大同 3369 -4515 3231 緯創 -2070 -13874 00636 國泰中國A50 3220 20201 0056 元大高股息 -1897 12169 0050 元大台灣50 3101 -2018 2884 玉山金 -1806 -1104 00676R 富邦臺灣加權反1 2748 0 2356 英業達 -1801 -3949 00633L 富邦上証正2 2716 0 2481 強茂 -1641 -2330 3481 群創 2496 8139 00677U 富邦VIX -1531 0 1605 華新 2200 13283 6116 彩晶 -1421 -406 2887 台新金 1957 -4418 2601 益航 -1380 -6594 2891 中信金 1918 7886 2412 中華電 -1371 -7757 2409 友達 1463 -6642 2515 中工 -1262 -2050 3702 大聯大 1399 2921 2105 正新 -1142 -5934 2367 燿華 1364 982 2349 錸德 -1058 -944 2882 國泰金 1358 3732 2915 潤泰全 -1054 -1833 00673R 元大S&P原油反1 1168 0 2448 晶電 -1040 -8465 1609 大亞 1125 -2192 2340 光磊 -1037 -1709 2886 兆豐金 1116 11899 00672L 元大S&P原油正2 -843 0 00708L 元大S&P黃金正2 1088 0 1309 台達化 -816 -132 3037 欣興 1054 -2338 00683L 元大美元指數正2 -791 0 2603 長榮 1016 2265 3576 新日光 -785 -4370 2885 元大金 1015 29040 3514 昱晶 -726 -1074 2377 微星 918 1510 3016 嘉晶 -721 -832 1314 中石化 853 5329 1444 力麗 -630 -203 00664R 國泰臺灣加權反1 843 0 3045 台灣大 -605 -4520 1216 統一 843 -1071 2880 華南金 -587 1917 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股