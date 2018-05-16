【華冠投顧】短線多方結構不破持續站多方

華冠投顧 范振鴻 分析師

振鴻觀察股：2408 南亞科、1904 正隆、2362 藍天、8112 至上、5287 數字

加權指數今天收漲 22 點收 10897，量能 1381 億，今天看法與昨天相同，大盤目前就是先看 10800~11000 區間盤整，這邊要直接出現 V 轉下跌機會不高，小時線來看目前處在短線主升段的修正，要轉空也是短線要先出現多頭浪破壞，才會有較大的修正危機，而在這之前就是持續看多。

回到日線來看，KD 目前處在反彈勢但是未死亡交叉都還有機會續彈，剩下就是看指數能否再度表站 11000 扭轉趨勢。而金融指數與非金電則是要持續留意假突破的完成，這邊若沒甚麼問題，都還是站多方。台股只要未來幾日若能守住將會更有利後續行情。

而近期一直分析的 2317 鴻海也如振鴻所說，是處在反彈格局，建議大家注意好停損停利位置，這兩天又連續收跌。

而觀察股方面，2408 南亞科今天帶量突破布林上緣符合【壓軸集破量】買進訊號，之前回測支撐的 5287 數字今天也有所表現，2362 藍天也連兩天挑戰高點，後續如何振鴻將持續幫大家追蹤。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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