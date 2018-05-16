恒指3100關爭持 醫藥股抽升 新股有炒味

恒指昨天結束6連升，今早低開並一度跌逾300點，失守31000點，其後跌幅收窄兼止跌回升最多升66點，指數在31000點水平爭持。恒指收報31110點，跌42點，跌0.13%，成交1005億元，國指收報12440點，跌1點，跌0.01%。

騰訊(00700-HK)收市後公布季績，今早曾跌1.8%之後窄幅波動，收報396.2元，跌1.8元，跌0.452%。瑞聲科技(02018-HK)與舜宇光學科技(02382-HK)逆市上升，瑞聲科技收升2.45%，報112.8元，舜宇光學科技則升1.8%，報152.3元。

新鴻基地產(00016-HK)以251.6億元天價投得啟德1F區1號地皮，副董事總經理雷霆預期連地價整個項目總投資額約400億元。新地收128.2元，跌0.62%。

內地股市收跌，銀行及保險股跌幅較大，在香港上市的內銀股升跌不一。建行(00939-HK)升0.26%，報8.3元，工行(01398-HK)微升而中行(03988-HK)無變化。

醫藥板塊不少股份有突出表現。東陽光學(01558-HK)收報41.4元，升8.23%；石四藥(02005-HK)報8.53元，升5.96%；四環醫藥(00460-HK)報2.14元，升逾8.6%；泰凌醫藥(01011-HK)升10.2%，報2.16元。

必瘦站(01830-HK)發盈喜，全日收升1.33元，升9.9%。從事證券業務的民眾金融科技(00279-HK)連續兩天出現洗倉式下挫，收報0.125元，急跌52.8%，成交金額多達3.85億元。

濠賭股有沽壓，金沙(01928-HK)跌1.8%，銀娛(00027-HK)跌1.6%；澳博(00880-HK)跌3.4%；永利(01128-HK)挫逾4.3%。

於上周五上市的澳洲成峰高教(01752-HK)今日有炒味，收報0.68元，升36%。馬來西亞民辦教育服務集團皇岦國際教育(08105-HK)今日於港交所掛牌上市，首掛開報0.47港元，收報0.485元，較上市價0.4港元高21.25%。另一家內地功能性針織面料供應商智紡國際(08521-HK)首掛開報0.55港元，收報0.65元，較上市價0.58港元高12%。

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