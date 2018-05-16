【華冠投顧】林驛銘: 電子休兵，傳產+金融撐盤，台股量縮震盪

美國公債殖利率急升至近 7 年新高，周二美股三大指數收黑，台股在電子休兵，傳產 + 金融撐盤下，開低後平盤上震盪，終場漲 22 點，以 10897 作收，成交量 1379 億元，價漲量縮格局。

盤面結構: 電子三大巨頭台積電 (2330) 平盤，鴻海 (2317)，大立光(3008) 股價下跌，台泥 (1101)，台塑 (1301)，國泰金 (2882)，富邦金 (2881) 股價走揚，電子指數跌 0.12%，金融指數漲 0.87%，傳產指數漲 0.5%，OTC 指數漲 0.06%，整體而言電子休兵，傳產 + 金融撐盤。周一台股連漲 7 天後量縮，提醒過盤要震了，周二果然出現一根帶量中黑拉回，今日又是價漲量縮格局，觀察大盤這三天量價變化，漲沒量，跌有量，因此，未來幾天 520 之前研判仍是高檔震盪行情，族群個股各自表現為主。盤面焦點: 被動元件漲多分盤交易，國巨 (2327)，蜜旺實 (8043)，禾伸堂(3026)，信昌電(6173) 等股價漲多壓回休息。矽晶圓出貨再攀高，價格續看漲，環球晶 (6488)，合晶 (6182) ，台勝科 (3532) ，嘉晶 (3016) 等股價再衝高，建議漲多勿過度追價。資金今日轉進記憶體股，華邦電 (2344)，商丞 (8277)，品安(8088) 等漲停，南亞科 (2408)股價創高擠入百元，旺宏 (2337)，威剛 (3260)，宇瞻(8271)，福懋科(8131) 等聯袂上攻。

台股開低後翻紅，強守所有均線，相對亞股強勢，但請注意本周出現漲無量跌有量，不過在本周日 520 前，仍為高檔震盪，操作策略為選股不選市，漲多被動元件，矽晶圓，光碟廠不追高，記憶體與光學，遊戲股可留意。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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