【日盛投顧】多方暫受限下降趨勢線

◆盤勢分析

1. 台股周三開盤未因前一天美股大跌而大跌，開盤僅小跌約 1 點開出，但因盤中亞股走弱，加上量能不足，指數始終無法大漲，終場指數因期貨結算而上漲 22.84 點，漲幅 0.21%，收在 10897.57 點，成交金額為 1379.69 億元，至於 OTC 則上漲 0.06%。

2. 台股集中市場目前仍受限１月高點 11270 點與 3/22 高點 11120 點所連接的下降趨勢線，目前此位置約在 10950~11000 間，日前 5/14 曾來挑戰，但首度挑戰並不易馬上可克服，由於 OTC 已接近前波 156.44 點，顯然市場買氣仍在，因此未來集中市場仍有機會再來挑戰，短線支撐在季線 10800 點附近，壓力在 11000 點整數關卡，短線 9 日 KD 持續上揚來到 83.33 與 77.77 附近，雖有利於上攻，但本波指數跌深反彈後上漲空間相對已被壓縮，未來仍是個股表現為主，極短線指數將在預估約在 10800~11000 點間

3. 法人籌碼：三大法人合計 - 17.06 億元；外資 + 3.56 億元、投信 - 7.70 億元、自營商 - 12.93 億元。

設備、記憶體、矽晶圓、光學、水泥與生技等族群高檔中見攻勢

1. 電子類股:

(1) 設備族群:

因公布 Q1 業績後，此族群有不少公司業績亮麗成長，包括 3563 牧德、2360 致茂、6196 帆宣與 6532 瑞耘等公司都出現買盤，由於族群性業績成長明顯，因此仍可留意後續買盤。

(2) 記憶體族群:

記憶體即將邁入旺季，不僅 DRAM 價格可望持續調漲，NOR Flash 及 NAND Flash 同樣也供需健康，價格有機會出現小漲走勢，因此包括 2344 華邦電、2408 南科與 2337 旺宏等股走強，因業績不差，後續可持續追蹤。

(3) 矽晶圓族群:

此部分族群營運迄今仍看好中，加上 Q1 獲利公布都表現亮麗，包括 6182 合晶、6488 環球晶與 5483 中美晶等股走強，由於本波走勢仍穩健，可持續留意法人操作。

(4) 光學元件:

因 3504 揚明光 Q1 轉虧為盈激勵下，買盤推升攻勢，也帶動了 4976 佳凌與 3019 亞光等股走勢，由於部分個股本益比不低，因此仍得留意後續買盤可否延續。

2. 非電子類股

(1) 水泥族群:

因 1101 台泥等公司 Q1 獲利佳，在召開法說會中後持續獲利投資人青睞，攻勢再起，也帶動 1102 亞泥等公司，因 Q2 展望仍樂觀，因此可在中期追蹤觀察。

(2) 生技族群:

因長期籌碼穩健，加上 Q1 獲利成長，部分個股仍見攻勢，包括 4114 健喬、6452 康友 - KY、6472 保瑞、3164 景岳與 4736 泰博等股走強，由於族群業績表現差異大，因此仍以個股基本面佳為持股考量。