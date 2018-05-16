華紙首季EPS0.04元 特殊用紙Q3仍將調漲售價 漿價不易大跌

中華紙漿 (1905) 今(16)日舉辦法人說明會，第一季合併營收為 57.5 億，受農曆春節及 228 假期影響，營收季減 6.6%，因漿價較去年同期上漲，營收年增 3.7%。受到紙漿、能源等成本增加，及花蓮地震自產紙漿減少，外購漿比重上升等因素影響，銷貨成本較去年同期增加 7%，第一季營業毛利率及營業淨利率分別為 7.8% 及 1.0%，較去年同期減少 2.6 與 2.9 個百分點。營業外收支受惠於匯兌利益及權益法關聯企業利益認列，第一季營業外淨收入 5000 萬元，稅後淨利新 7600 萬元，其中歸屬母公司獲利為 4500 元，單季每股盈餘 0.04 元。

華紙財務經理林冠均表示，第二季部份廠房將進行例行性歲修，同時受到國際環保規範日趨嚴格，繼續推升原物料價格，華紙表示，將持續關注原物料價格變化所帶來風險，並將適時地透過產銷調整，落實經營策略，以優化整體營運表現。

第一季紙漿價格上漲，毛利率約 10% 以上，文化用紙毛利率也在 10% 以上，特殊用紙毛利率低於 10%，華紙副總經理陳瑞和表示，文化用紙每兩個月調漲，特殊用紙則是每季度調整售價，由於文化用紙 3 月已調整 10%，5 月再調漲過，目前已大約反映成本；至於特殊用紙第一季毛利率低於 10%，第二季調漲 5-8%，預計第三季還要再調漲，第三季調漲後，可望恢復毛利水準；至於紙漿價格近兩個月亞洲沒有變動，但歐洲仍是漲的。

至於第一季因花蓮地震等衝擊，自用漿比例降至五成以下，4 月起陸續恢復至以往 6-7 成的比例；陳瑞和強調，從國際供需來看，紙漿價格要大幅降價將不容易，要看漿價回頭不容易。