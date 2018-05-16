蘋果期貨主力合約午後漲停 續刷上市以來新高

午後，蘋果期貨主力合約觸及漲停，最高報9235元/噸，續刷上市以來新高，成交額近1900億元，遠月1812、1901、1903合約亦先後漲停。4月20日以來蘋果期貨漲幅近30%。

消息面上，凍害炒作持續發酵，國内大部分蘋果産區坐果不佳，減産減優預期刺激盤面上漲。

中國果品流通協會數據顯示，蘋果主産區中，山東和遼寧受凍害影響較輕，甘肅、陝西、山西受災嚴重，尤其是甘肅平陵靜寧和慶陽寧縣，兩個地區的花全部受損。陝西北部洛川全縣富士平均中心花受凍率95%，邊花受凍率65%，鹹陽市旬邑縣産區蘋果花受凍害達七八成。

此外，蘋果價格存在有規律的季節性波動。一般在8—9月蘋果價格會出現低點，之後在春節前後出現小幅度的回升，次年的3月有小幅度震蕩，4月份後價格逐漸提升，6-7月達到最高點。

據券商中國消息，4月以來，蘋果期貨價格突飛猛進，從3月30日6482元到5月15日逼近9000元大關，短短一個半月累計漲幅高達38.75%。成交量從4月初不足20萬手，飙升至5月15日的287.5萬手;持倉量從4月初的3萬餘手，翻了十倍到30萬手，過去25個交易日隻有5日下跌。值得一提的是，5月15日，蘋果1810期貨的成交額高達2528億元。當日的A股滬深兩市成交額分别為1629.9億和2151.2億元。這錶明，蘋果主力合約竟然秒殺了滬市和深市的成交額。

今年2月時，蘋果期貨市場一度急跌、深跌。一些投資者對交割標準的理解存在問題，認為價格相對較低的山西紙加膜蘋果也可用於交割，於是在期貨上大量抛空，導緻盤面價格一度跌至5800元。交易所已啓動了風險防控的調節措施，5月11日，鄭州商品交易所宣布，自2018年5月16日結算時起，將蘋果期貨1807合約交易保證金標準上調至10%。

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