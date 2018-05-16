農業農村部：種植結構調優今年大豆種植面積增加1000萬畝

今日，農業農村部舉行新聞發布會，介紹中國種業發展有關情況，併回答記者提問。農業農村部種植業管理司司長曾衍德指出，今年種植意向呈現結構調優的態勢，錶現在：一是水稻、玉米面積調減，庫存壓力減小。預計今年水稻面積4.4億畝，比上年減少1000多萬畝。繼續調減“鐮刀彎”等非優勢區籽粒玉米面積。二是大豆、雜糧雜豆等面積擴大，有效供給增加。預計大豆面積1.27億畝、增加1000萬畝，雜糧雜豆1.4億畝、增加100多萬畝。

曾衍德介紹說，生産方式持續調綠。這是綠色發展的要求，也是轉變農業發展方式的重要任務。重點是：一是持續推進投入品減量。在化肥、農藥已提前三年實現零增長目標的基礎上，今年繼續開展化肥、農藥使用量零增長行動，突出抓好“兩替”，就是有機肥替代化肥和病蟲綠色防控替代化學防治，今年選擇150個果菜茶生産大縣開展有機肥替代化肥試點，還選擇150個縣開展全程病蟲綠色防控試點。二是持續推進綠色高質高效創建。選擇325個重點縣開展整建製推進，集成推廣綠色生態環保、資源高效利用、生産效能提升的綠色高效技術模式。三是擴大耕地輪作休耕試點。在兩年試點基礎上，今年擴大耕地輪作休耕試點規模，面積達到3000萬畝，比上年增加1800萬畝。特别是要在製度化上取得新的突破，為常態化實施提供支撐。

産業結構持續調順。種植結構調整，一個突出的特點是促進一二三産業融合，延長産業鏈。一是農牧緊密結合。在推進生豬布局調整中，東北地區擴大養殖規模，實現玉米就地過腹轉化。同時，通過實施“糧改飼”等項目，以養定種、以種促養。預計今年“糧改飼”面積1200萬畝，比上年增加200萬畝。二是加工業快速發展。結合緩解玉米庫存壓力，加大對加工業扶持力度。東北等地以玉米為主的加工業快速發展，加工能力迅速提升，實現玉米就地加工轉化。據監測，東北四省(區)玉米加工能力已佔全國的50%以上。三是新業態加快形成。農村電子商務、休閑農業等新業態蓬勃發展，一批有區域特色的休閑觀光旅遊農業應運而生，成為農民增收、農業增效的一個重要途徑。

來源：人民網

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