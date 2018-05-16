「富邦臺灣中小」受益憑證自2018.05.17上市

富邦證券投資信託股份有限公司奉准募集發行之「富邦臺灣中小 A 級動能 50 ETF 證券投資信託基金」受益憑證於本（107）年 5 月 17 日上市開始買賣，並得辦理融資融券。

一、上市受益憑證種類：指數股票型基金受益憑證。

二、上市受益憑證數量：請至本公司網站 ETF 專區（http://www.twse.com.tw/zh/ETF/fund/00733）查詢（連結投信網頁可查詢基金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨資產價值等相關資訊）。

三、開始上市買賣日期：民國 107 年 5 月 17 日。

四、事務代理機構：富邦證券投資信託股份有限公司。

五、交易單位：1,000 受益權單位。

六、經理公司：富邦證券投資信託股份有限公司。

七、經理公司統一編號：86384949。

八、基金基本資料：

(一) 基金中文簡稱：富邦臺灣中小。

(二) 基金英文名稱：Fubon Taiwan Small- Mid Cap Alpha Momentum 50 ETF。

(三) 基金英文簡稱：Fubon Taiwan Small-Mid Cap Alpha 50。

(四) 證券代碼：00733。

(五) 國際證券編碼（ISIN）：TW0000073303。

(六) 基金統一編號：72960132。

(七) 基金成立日期：107 年 5 月 4 日。

(八) 每日漲跌幅限制：10%。

(九) 基金保管機構：彰化商業銀行股份有限公司。