騰訊與教育部簽署戰略協議 助力互聯網+教育創新發展

5月15日，教育部教育裝備研究與發展中心與騰訊(00700-HK)在深圳濱海大廈正式達成戰略合作。雙方將以“騰訊翻譯君英語AI教輔系統項目”為依託，利用騰訊翻譯君人工智能英語教育輔助系統，全面助推中小學英語教育教學創新。教育部教育裝備研究與發展中心曹志祥主任與騰訊副總裁鍾翔平分别代錶雙方簽署了戰略合作協議。

教育部教育裝備研究與發展中心曹志祥主任錶示，在“互聯網+”時代談教育，需要重新定義教育裝備。很高興看到騰訊公司以高度的社會責任感和優勢技術實力，參與到基礎教育事業。希望雙方以此為契機，充分發揮各自優勢深入開展合作，在教育信息化從融合應用向創新發展的高階演進過程中探索出一條新路，真正把信息技術和智能技術深度融入教育教學全過程，為加快教育現代化和建設教育強國作出新的更大的貢獻。

騰訊副總裁鍾翔平錶示，在AI技術廣泛應用的今天， 許多行業和領域都在發生著深刻變化，教育也是其中之一。此次與教育部裝備中心共同打造人工智能英語教育教學輔助系統項目，將在促進教育公平、提高教學質量效率，促進個性化精準化教學等方面發揮重要作用。未來騰訊會投入更多的資源支持和方法建設，幫助解決教育領域正在面對的一些難題，助力構建互聯網+教育新生態。

來源：騰訊科技

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