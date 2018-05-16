【大行報告】敏華控股(01999-HK)股價逆市拉升之謎

敏華控股(01999-HK)2018財年收入突破100億港元大關，然而股東應佔利潤卻下跌12.3%。該股今早以6.5元開出，曾見6.4元，之後股價逆市拉升，曾見6.75元，現報6,69元，升2.76%。

敏華控股(01999-HK)2018財年收入突破100億港元大關，同比大幅增長28.9%；然而股東應佔利潤卻下跌12.3%。集團主席黃敏利分析三大原因：一是匯兌收益顯著減少，過去一財年人民幣升值，匯兌收益減少近2億港元；二是原材料價格上升，鋼鐵、化學品、包裝紙以至運費顯著提升，升幅由20-30%不等；三是人民幣升值令毛利率受壓。毛利率因而下滑4.6個百分點至37.3%，若扣除匯兌減少因素，集團淨利潤率維持在15.3%水平。

大和發表報告，指敏華控股的業績與7行預期的相符，但提到該公司出口業務利潤率預期仍會受壓，且中國業務的高增長時期已過去，因此，敏華雖要維持其市場領導地位及可靠的現金生成能力。大和調低敏華目標價由7.8下調至6.8元，維持評級「持有」。

敏華控股今早的股價反彈，相信與大和報告沒有大關係，那麼，是否主席以下幾句話？「2018財年，敏華動用了1.6億港元回購公司股份，他表示主要在港幣6元多、7元的水平購買公司股份，以支持股價。」

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