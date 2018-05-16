北鬥導航應用獲多方支持加速落地 産業發展前景廣闊

據上證報消息，民航局近日召開會議強調，加速推進北鬥在民航領域的應用。5月15日，工信部、國防科工局編製發布《民參軍技術與産品推薦目錄(2018年度)》，衛星導航應用也是重點領域之一。中國衛星導航定位協會副會長、秘書長張全德錶示，2018年到2020年，中國“北鬥三號”全球組網衛星進入密集發射期。北鬥系統在中國民用領域形成了龐大産業鏈，是中國未來的重要戰略性新興産業。在國家安全及市場需求的推動下，北鬥技術將在高鐵、漁業、電力、林業、減災、智慧城市建設和社會治理等方面被廣泛使用，加速落地。

以民航為例，民航局近日召開的民航北鬥工作領導小組第二次會議強調，要加速推進北鬥在民航領域的應用，加大以北鬥為核心的民航自主創新技術應用研發，進一步加快推進北鬥等國家重大專項在民航領域落地。下一步，民航局將不斷加大工作力度，加快推進北鬥國際民航標準化工作，加速推進北鬥在通用航空、運輸航空等領域的應用。

近年來，通過與數字經濟相結合，中國北鬥系統開創了很多創新應用。未來，萬物互聯，北鬥導航應用市場非常大，其發展前景更為廣闊。

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