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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧05月15日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     和勤     富邦美債1-3          美時              新昕纖   美時                
易威     凱衛     富邦美債7-10          達爾膚            謚源     其祥-KY             
穆拉德   海灣     富邦美債20年          彬台              東林     德麥                
中美冠科-KY 友威科   元大美債7-10          台蠟              欣厚-KY  中華食              
南璋     昇華     富邦中國政策債          凱柏實業          友銓     世坤                
勝昱              元大美債1-3          及成              達威     萬國通              
精確              元大投資級公司債          點晶              松崗     新昕纖              
宏易              元大中國債3-5          振維              三圓     聚紡                
唐鋒              群益15年IG電信債          艾恩特            雙喜     興采                
榮群              群益15年IG科技債          友銓              力泰     直得                
天宇              群益10年IG金融債          青雲              理銘     方土霖              
新零售            國泰5Y+新興債          凱鈺              雅茗-KY  至興                
力新              國泰1-5Y高收債          華韡              亞都     萬在                
恩得利            合世              建達              東凌-KY  瑞穎                
李洲              易威              撼訊              關中     大恭                
凱柏實業          穆拉德            佳邦              隆中     雙邦                
遠昇              中美冠科-KY          沛亨              時報     致振                
及成              南璋              保銳              欣泰     康聯訊              
鑫龍騰            勝昱              英格爾                     韋僑                
和進              精確                                         威潤                
耀勝              宏易                                         唐榮                
倚強              唐鋒                                         晉椿                
錦明              榮群                                         世豐                
鑫創              天宇                                         強新                
廣寰科            新零售                                       力新                
點晶              力新                                         凌網                
建舜電            恩得利                                       李洲                
泰谷              李洲                                         港建                
典範              凱柏實業                                     昇銳                
長天              遠昇                                         耀勝                
益通              及成                                         至寶電              
振維              鑫龍騰                                       點晶                
鴻翊              和進                                         鼎天                
迎輝              耀勝                                         幸康                
欣厚-KY           倚強                                         迎輝                
兆遠              錦明                                         堡達                
系統電            鑫創                                         重鳥鵬              
世紀              廣寰科                                       東林                
華容              點晶                                         晟楠                
建榮              建舜電                                       青雲                
立衛              泰谷                                         昇益                
天揚              典範                                         三聯                
鈺創              長天                                         合邦                
合正              益通                                         業強                
寶聯通            振維                                         撼訊                
昇益              鴻翊                                         安碁                
凱鈺              迎輝                                         易通展              
德宏              欣厚-KY                                      沛波                
合邦              兆遠                                         迅德                
萬旭              系統電                                       倉和                
驊宏資            世紀                                         森田                
久正              華容                                         三圓                
上揚              建榮                                         力泰                
全譜              立衛                                         理銘                
易通展            天揚                                         惠普                
安鈦克            鈺創                                         安心                
元隆              合正                                         漢來美食            
沛亨              寶聯通                                       燦星旅              
九暘              昇益                                         富驛-KY             
凱碩              凱鈺                                         雅茗-KY             
全達              德宏                                         高野                
奧斯特            合邦                                         亞都                
保銳              萬旭                                         老爺知              
立碁              驊宏資                                       滿心                
越峰              久正                                         德記                
英格爾            上揚                                         誠品生活            
士開              全譜                                         隆中                
志嘉              易通展                                       時報                
富裔              安鈦克                                       琉園                
正德              元隆                                         旭然                
燦星旅            沛亨                                         鼎創達              
富驛-KY           九暘                                         捷必勝-KY            
劍湖山            凱碩                                         明揚                
德記              全達                                         綠河-KY             
泰偉              奧斯特                                       花王                
華義              保銳                                         欣雄                
得利影            立碁                                         欣泰                
鼎創達            越峰                                                             
花王              英格爾                                                           
邦泰              士開                                                             
                  志嘉                                                             
                  富裔                                                             
                  正德                                                             
                  燦星旅                                                           
                  富驛-KY                                                          
                  劍湖山                                                           
                  德記                                                             
                  泰偉                                                             
                  華義                                                             
                  得利影                                                           
                  鼎創達                                                           
                  花王                                                             
                  邦泰
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