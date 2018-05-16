中國黃金國際(02099-HK)3個月淨收益200.4萬元

中國黃金國際(02099-HK)公布，截至2018年3月31日止三個月銷售收入1.06億美元，淨收益200.4萬元，每股基本盈利0.45仙。

報告中指出，甲瑪二期擴建項目包括兩個系列，每個系列的採選處理能力均為22000噸╱日。甲瑪二期第一個系列擴建已在2017年年底實現商業化生產。甲瑪礦的礦石處理能力已由 6000噸╱日提升至28000噸╱日。預期第二個系列將於2019年年中實現商業化生產，屆時將新增礦石處理能力22000噸╱日。

公司計畫在2017年及2018年對甲瑪礦進行周邊勘探及礦區內勘查工作，計畫施工地表鑽孔六個，鑽探進尺6920米以及地下勘探鑽孔十四個，鑽探進尺10155米。工程施工已於2017年下半年開始實施。截至2018年第一季度，完成兩個地表孔，鑽探進尺6764米，另外兩個地表鑽孔於冬季因寒冷天氣而暫停施工，計畫第二季度恢復施工。第一季度完成一個地下勘探孔進尺520米，其餘地下勘探孔於二季度開始施工或按照2018年度計畫調整後施工。

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