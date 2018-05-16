劉鶴：做生意要有本錢，借錢要還，投資要承擔風險，做壞事要付出代價

全國政協15日在京召開「健全系統性金融風險防範體系」專題協商會。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋主持會議並講話。他強調，防控金融風險事關國家安全、發展全局、人民群眾財產安全，是實現高質量發展必須跨越的重大關口，是必須打好的攻堅戰。十三屆全國政協第一次專題協商會選取這一議題開展協商，是人民政協圍繞中心、服務大局的體現。要更好發揮政協協商平台建言資政和宣傳黨和政府政策主張、凝聚共識的作用，把專題協商會這一民主形式堅持好、發展好、完善好。

24位委員在會上發言。委員們認為，以習近平同志為核心的黨中央高度重視防範和化解金融風險工作並作出一系列重大決策部署，有關方面做了大量卓有成效的工作，金融風險處置取得初步成果。委員們建議，要牢固樹立和貫徹落實新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，標本兼治、精準施策，在保持經濟金融平穩運行的前提下逐步化解風險。要著力加強制度建設，補齊防範金融風險的制度短板，加快健全金融基礎設施，完善社會信用體系，建立金融監管協調機制，健全地方債務會計準則和信息披露制度，構建房地產市場健康發展的長效機制。要堅決整治非法金融亂象，全面加強各類金融活動的監管，引導互聯網金融等金融新業態健康發展。

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴出席會議並講話。他指出，黨的十九大以來，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，金融監管體系建設和金融風險處置取得積極成效，金融開放步伐明顯加快。要把服務實體經濟作為金融工作的出發點和落腳點，實現穩健中性貨幣政策與嚴格監管政策有效組合，促進經濟高質量發展。要堅決治理金融亂象，補齊制度短板，完善金融基礎設施，改革和優化金融體系，加強幹部人才隊伍建設，建立風險防範化解責任制，堅決懲治腐敗。要建立良好的行為制約、心理引導和全覆蓋的監管機制，使全社會都懂得，做生意是要有本錢的，借錢是要還的，投資是要承擔風險的，做壞事是要付出代價的。他強調，我國有諸多有利條件，將以改革發展的辦法主動解決前進中的問題，完全有信心有能力打贏防範化解金融風險攻堅戰。

全國政協副主席張慶黎主持上午的會議。全國政協副主席梁振英、辜勝阻在會上發言。全國政協副主席董建華、何厚鏵、陳曉光、夏寶龍、巴特爾、劉新成出席會議。人民銀行負責同志介紹了情況，中共中央、國務院有關部門和單位負責同志到會聽取意見建議，與委員互動交流。

*本文作者薛濤，來自新華社

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