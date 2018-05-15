俄羅斯駐華大使傑尼索夫：中俄將起草新一輪油氣合作協議

5月7日，俄羅斯聯邦新一屆總統普京宣誓就職，開始其第四個總統任期。在當天簽署的總統令中，“内求發展，外應變局，不斷鞏固大國地位”是其任期内的主要目標。分析人士認為，繼續鞏固同中國的合作將是其工作的重點方向之一。

日前，俄羅斯駐華大使傑尼索夫到訪成都，接受了中國自貿試驗區報道(公眾號ID：zmsyqbd)專訪。在他看來，近幾年，中俄兩國合作亮點頻出，探索出不少有價值的模式。經過俄羅斯的中歐班列已推動中俄兩國經貿合作的進一步發展——在傑尼索夫看來，“還有必要讓這種經濟模式發揮更大價值”。

中俄合作將指向何方?在傑尼索夫眼中，大方向仍是積極的。中俄正在上合組織的框架下探索打造自由貿易區(FTA)的可能性，已顯示出兩國現階段推動自由貿易的決心。而這也將在傳統油氣合作領域得以體現：據他介紹，中俄兩國正準備啓動一個大的、長期的合作項目，兩國政府也在積極探討，起草新的油氣合作的協議。

中歐班列對接西伯利亞“交通走廊”

自2013年首趟中歐班列開行以來，各國對華探索合作的眼光不斷向這條鐵路聚焦。鐵路綿延數千公里，不斷增長的里程數將越來越多的國家和城市串聯。新的城市被順次點亮，打開的不僅是中國對外貿易的潛力，沿線國家也將由此受益。

俄羅斯正是受益國之一。自貿君註意到，目前中歐班列的出境口岸主要有霍爾果斯、二連浩特與綏芬河三處。而由此出發的三條始發線路中，俄羅斯是必經地。

有評論指出，中歐班列在推動中俄貿易上發揮了積極作用。數據顯示，2017年，中俄兩國貿易額達到840.71億美元，保持了20.8%的增長勢頭。

“我們確信，所有的經濟合作都從基建、交通、對話和連接開始，從這一點來說，鐵路扮演了非常重要的角色，不隻因為他們可以運輸物資、增強貿易，同時也能推進和幫助鐵路線路周邊地區的發展。”在接受採訪時，傑尼索夫肯定地指出。

他說，“我們要再下功夫，努力促成更多更實在的成果。無論如何，我們有了連接、有了交通，將有更強的合作基礎，以此期待更深入的經濟合作發展。”

而要發揮出更大價值，俄羅斯也正在進行更多探索。

傑尼索夫提到位於太平洋(2.83 -0.70%,診股)沿岸的馬加丹州正在開發的西伯利亞“交通走廊”項目，其目標之一正是為中國商品的進出口提供交通便利。若其與中歐班列實現對接，將形成一個更為完整的整體線路，使其“不僅能向西，也應能向東”。“這是一個很大的工程，不是一蹴而就的，需要包括俄羅斯中央和地方政府努力創造更多有利條件。”他說。

線路對接的意義是多方面的。馬加丹州所在的遠東地區早已被列為俄羅斯重點開發的區域，也是中俄合作的優勢區域。據統計，目前中國對其投資額為40億美元，佔該地區總投資額的7%和外國投資總額的85%。近期，俄羅斯政府再次指出，將竭盡所能實現遠東地區的跨越式發展。

此外，傑尼索夫還認為，多方的供貨將有助於推動中歐班列往返運力的平衡。“僅從歐洲運貨是不夠的，這將符合雙方的需求。”他說。

合作推動區域貿易自由化發展

與搭建跨國貿易平台相對的是，世界經濟面臨貿易保護主義擡頭。如何應對這一局面，受到世界各國的強烈關註。

“由於經濟危機等周期性因素，貿易保護主義可能難以避免;但同時，對於世界經濟而言，自由貿易才是大勢所趨，這是唯一的路。”傑尼索夫斬釘截鐵地指出。

俄羅斯已將推動世界自由貿易提上日程。他告訴自貿君，中俄兩國與眾多成員國一道，在上合組織框架下探索打造自由貿易區(FTA)的可能。他期望，通過循序漸進地打造一些有益的先行條件，能夠不斷推進開放貿易、自貿區等動態機製的形成。

若聚焦於中俄兩國的貿易關系，其在油氣領域的合作亦迎來新的利好。

2017年，中國進口俄羅斯原油5980萬噸，同比上漲13.95%，蟬聯中國最大原油供應國。油氣亦再次在俄羅斯向中國出口産品中佔據最大份額。

在俄羅斯國家杜馬議員克魯多夫看來，包括油氣在内的自然資源仍將是中俄合作的重點領域之一。而隨著中國原油期貨正式在上海國際能源交易中心上線交易，考慮到兩國人民幣結算石油交易的歷史，其油氣合作還將有進一步擴大的可能。

新的探索已然推進。去年，兩國合作開發的“冰上絲綢之路”項目被提上日程。在傑尼索夫看來，在此框架下推進的由中國企業投資、兩國共建的“北極液化天然氣”項目前景廣闊。

“中俄兩國正準備在近期啓動一個大的、長期的合作項目，兩國政府也在積極探討，起草新的油氣合作的協議。”傑尼索夫指出。

眼下，6月14日將於莫斯科迎來揭幕站的第21屆世界杯是俄羅斯的“頭等大事”。傑尼索夫告訴自貿君，一系列包括免簽、免稅以及在主要城市的交通免費的政策已被提上日程。一個例子是，莫斯科市長特别代錶帕蘇京諾娃路瑪利亞路格爾曼諾夫娜(Pasuginova Maria Germanovna)透露，俄羅斯世界杯發行的“球迷證”，可讓持證球迷享受在世界杯開始前10天到結束後10天期間内的免簽福利。

“我們希望能提供更好的服務。”傑尼索夫說。

來源：每日經濟新聞

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